يمكنك تحسين سلامة الأصول والتنبؤ بالأعطال إلى جانب إطالة العمر الإنتاجي للأصول من خلال إستراتيجية تحدد أولويات الإصلاحات وعمليات الاستبدال. تساعدك الصيانة التنبؤية القائمة على الحالة والتي تستند إلى معارف سلامة الأصل التي يتم الحصول عليها من البيانات التشغيلية والتحليلات على الاستفادة من بيانات أصولك بشكل عملي.
يساعدك IBM Maximo Health على فهم حالة الأصول والمعدات الحساسة من خلال المعارف التي يتم الحصول عليها من البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الإدارة والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IBM Maximo Predict بتوحيد البيانات التشغيلية المتباينة في نماذج الصيانة التنبؤية التي تعتمد على التحليلات والتي تساعدك على تحسين تخطيط الصيانة لتحسين موثوقية الأصول. في هذا العرض التوضيحي القصير، شاهد كيف يستخدم مهندس الموثوقية منهجيات تسجيل نقاط السلامة التي تم إنشاؤها مسبقًا من IBM Maximo Application suite ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات صيانة تعتمد على البيانات لتحسين استقرار شبكة الطاقة الخاصة بهم.
استكشف IBM Maximo لترى كيف تساعدك بيانات إنترنت الأشياء (IoT) والتحليلات والذكاء الاصطناعي على تبسيط عمليات الأصول لديك.
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يمكنك إدارة سلامة أصولك باستخدام بيانات إنترنت الأشياء (IOT) التي تتوفر من خلال أجهزة استشعار الأصول وغيرها من المصادر، مثل الطقس وسجلات الأصول، وسجل العمل، لزيادة معدل توفر الأصول وتحسين خطط الاستبدال. يتيح Maximo Health، والذي أصبح الآن جزءًا من مجموعة IBM Maximo Application Suite المتكاملة، عرضًا عامًا وموحدًا. باستخدام المعارف المتعلقة بسلامة الأصل، يمكنك زيادة توافر الأصول وإيجاد الأصول التي تتطلب الاهتمام.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:
تقليل الوقت اللازم لاتخاذ قرارات الاستبدال الكبرى: اجعل تخطيط عمليات الاستبدال أكثر دقة وفعالية من خلال التحليلات القوية التي توفر رؤية واضحة لأصولك.
يمكنك الاعتماد على الإجراءات المبنية على الحالة كي تتوقع الأعطال المستقبلية المحتملة من خلال تطبيق التعلم الآلي وتحليل البيانات لتقليل حالات أعطال الأصول والتكاليف المرتبطة بها. يبحث Maximo Predict، والذي أصبح الآن جزءًا من IBM Maximo Application Suite، عن الأنماط في بيانات الأصل والاستخدام والبيئة، ويربط هذه الأنماط بأي مشكلات معروفة لمساعدة مهندسي الموثوقية ومديري الصيانة على التنبؤ بالأعطال ومشاركة البيانات وتسجيل الدرجات.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي: