الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo الصيانة التنبؤية باستخدام IBM Maximo Application Suite
تحسين موثوقية الأصل من خلال الصيانة التنبؤية القائمة على الحالة والتي تستند إلى معارف سلامة الأصل التي يتم الحصول عليها من البيانات التشغيلية والتحليلات
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رسم توضيحي يمثل الصيانة التنبؤية باستخدام IBM Maximo Application Suite
انطلق في رحلتك نحو الصيانة التنبؤية

يمكنك تحسين سلامة الأصول والتنبؤ بالأعطال إلى جانب إطالة العمر الإنتاجي للأصول من خلال إستراتيجية تحدد أولويات الإصلاحات وعمليات الاستبدال. تساعدك الصيانة التنبؤية القائمة على الحالة والتي تستند إلى معارف سلامة الأصل التي يتم الحصول عليها من البيانات التشغيلية والتحليلات على الاستفادة من بيانات أصولك بشكل عملي.

يساعدك IBM Maximo Health على فهم حالة الأصول والمعدات الحساسة من خلال المعارف التي يتم الحصول عليها من البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الإدارة والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IBM Maximo Predict بتوحيد البيانات التشغيلية المتباينة في نماذج الصيانة التنبؤية التي تعتمد على التحليلات والتي تساعدك على تحسين تخطيط الصيانة لتحسين موثوقية الأصول. في هذا العرض التوضيحي القصير، شاهد كيف يستخدم مهندس الموثوقية منهجيات تسجيل نقاط السلامة التي تم إنشاؤها مسبقًا من IBM Maximo Application suite ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات صيانة تعتمد على البيانات لتحسين استقرار شبكة الطاقة الخاصة بهم.
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IBM Maximo Health
المُضي قدمًا نحو الصيانة القائمة على الحالة

يمكنك إدارة سلامة أصولك باستخدام بيانات إنترنت الأشياء (IOT) التي تتوفر من خلال أجهزة استشعار الأصول وغيرها من المصادر، مثل الطقس وسجلات الأصول، وسجل العمل، لزيادة معدل توفر الأصول وتحسين خطط الاستبدال. يتيح Maximo Health، والذي أصبح الآن جزءًا من مجموعة IBM Maximo Application Suite المتكاملة، عرضًا عامًا وموحدًا. باستخدام المعارف المتعلقة بسلامة الأصل، يمكنك زيادة توافر الأصول وإيجاد الأصول التي تتطلب الاهتمام.

تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

  • لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام مع عرض على مستوى الأسطول بأكمله وتفاصيل عن السلامة
  • تكامل بيانات المستشعر
  • الإشعارات والإجراءات القائمة على السلامة
  • درجات السلامة المرنة للأصول حسب النوع أو المجموعة
 اقرأ ملخص حل Maximo Health
المزايا
  • تقليل تكرار تعطل الأصول والتكلفة المرتبطة به: يمكنك مراقبة حالة الأصول من خلال أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) المسجلة التي تقوم بإرسال بيانات المستشعرات وتشغيل الإجراءات المؤتمتة التي تساعد على تقليل الأعطال المكلفة.
  • زيادة توافر الأصل: يمكنك تتبع الحالات والتكاليف والأداء والعمر الإنتاجي المتبقي للحد من أعطال الأصول وتقليل فترة التعطل.
  • تحسين الصيانة الوقائية: يمكنك الجمع بين سجلات الأصول وبيانات المستشعرات لاتخاذ إجراءات بناءً على المعارف المتعلقة بسلامة الأصول بدلاً من القيام بالصيانة الوقائية غير الضرورية.
  • تقليل المخاطر التشغيلية: تساعدك الرؤية الأعمق لحالة الأصل على التركيز على الأصول المناسبة.

  • تقليل الوقت اللازم لاتخاذ قرارات الاستبدال الكبرى: اجعل تخطيط عمليات الاستبدال أكثر دقة وفعالية من خلال التحليلات القوية التي توفر رؤية واضحة لأصولك.
IBM Maximo Predict
تجاوز الصيانة المجدولة زمنيًا

يمكنك الاعتماد على الإجراءات المبنية على الحالة كي تتوقع الأعطال المستقبلية المحتملة من خلال تطبيق التعلم الآلي وتحليل البيانات لتقليل حالات أعطال الأصول والتكاليف المرتبطة بها. يبحث Maximo Predict، والذي أصبح الآن جزءًا من IBM Maximo Application Suite، عن الأنماط في بيانات الأصل والاستخدام والبيئة، ويربط هذه الأنماط بأي مشكلات معروفة لمساعدة مهندسي الموثوقية ومديري الصيانة على التنبؤ بالأعطال ومشاركة البيانات وتسجيل الدرجات.

تشمل القدرات الرئيسية ما يلي: 

  • استخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من مستشعرات إنترنت الأشياء (IOT) وعمليات التشغيل وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM)
  • يتضمن خمسة قوالب نماذج تنبؤية شائعة وتصورات مرتبطة بها
  • يتضمن مكتبة شاملة من واجهات برمجة التطبيقات التحليلية لإنشاء نماذج مخصصة
  • يسجل النماذج التنبؤية باستخدام IBM Watson® Machine Learning 
  • يتم دمج نتائج النماذج بسهولة مع IBM Maximo Health لتحسين مراقبة الحالة
 اقرأ ملخص حل Maximo Predict
المزايا
  • تقليل فترات التعطل والمخاطر غير المخطط لها: التنبؤ بأعطال الأصول وبدء إجراء لتجنب الأعطال.
  • تقليل تكاليف الصيانة: تجنب الإفراط في صيانة الأصول من خلال تمكين الصيانة المجدولة قبل التعطل بناءً على التحذيرات المبكرة.
  • تحسين استخدام الأصول: تمكين استخدام أكثر كفاءة للأصول الحالية عندما يمكنك التنبؤ بمشكلات الصيانة وتقليل الأعطال في العمل.
  • إطالة العمر الافتراضي للأصل:  يمكنك تحديد عوامل الأداء التشغيلي وتحسين ممارسات الصيانة والموثوقية.
  • زيادة مخرجات الإنتاج: يمكنك إضفاء مزيد من الكفاءة والاعتمادية على التصنيع الصناعي وعمليات الإنتاج والمنتجات لإخراج منتجات ذات مستوى أعلى.

 
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