يمكنك تحسين سلامة الأصول والتنبؤ بالأعطال إلى جانب إطالة العمر الإنتاجي للأصول من خلال إستراتيجية تحدد أولويات الإصلاحات وعمليات الاستبدال. تساعدك الصيانة التنبؤية القائمة على الحالة والتي تستند إلى معارف سلامة الأصل التي يتم الحصول عليها من البيانات التشغيلية والتحليلات على الاستفادة من بيانات أصولك بشكل عملي.

يساعدك IBM Maximo Health على فهم حالة الأصول والمعدات الحساسة من خلال المعارف التي يتم الحصول عليها من البيانات والتحليلات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الإدارة والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم IBM Maximo Predict بتوحيد البيانات التشغيلية المتباينة في نماذج الصيانة التنبؤية التي تعتمد على التحليلات والتي تساعدك على تحسين تخطيط الصيانة لتحسين موثوقية الأصول. في هذا العرض التوضيحي القصير، شاهد كيف يستخدم مهندس الموثوقية منهجيات تسجيل نقاط السلامة التي تم إنشاؤها مسبقًا من IBM Maximo Application suite ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص لاتخاذ قرارات صيانة تعتمد على البيانات لتحسين استقرار شبكة الطاقة الخاصة بهم.