استراتيجية إدارة دورة حياة الأصول: ما النهج الأفضل لأعمالك؟

عندما تستثمر رأسمالك الذي كسبته بشق الأنفس في اقتناء الأصول، من المهم أن تحافظ على تشغيلها بأعلى مستوياتها لأطول فترة ممكنة. يمكن أن يؤدي تنظيم وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة الأصول إلى إنتاج مجموعة واسعة من الفوائد لمجموعة، بما في ذلك ما يلي:

عمليات وصيانة مبسطة: قلل من احتمالية تعطل المعدات، وتوقع الأعطال، وقم بإجراء الصيانة الوقائية عندما يكون ذلك ممكنًا. في الوقت الراهن، تتمثل أفضل أنظمة إدارة أصول الشركات (EAMs) في تحسين قدرات صناعة القرار للمديرين والمشغلين وفنيي الصيانة بشكل كبير من خلال منحهم رؤية فورية لحالة المعدات وسير العمل.

تحسين الامتثال: الامتثال للقوانين المتعلقة بإدارة العمليات والأصول، بغض النظر عن موقعها. تختلف متطلبات إدارة وتخزين البيانات بشكل كبير من دولة إلى أخرى وتتطور باستمرار. تجنب العقوبات المكلفة من خلال مراقبة الأصول بطريقة إستراتيجية ومنهجية تضمن الامتثال—بغض النظر عن مكان تخزين البيانات.

كيفية بناء استراتيجية فعالة لإدارة الأصول

نظرًا للتعقيد المتزايد لصيانة الأصول والتقنيات المطلوبة لبناء إستراتيجية صيانة فعالة، تستخدم العديد من الشركات إدارة أصول المؤسسة، إلى جانب نظام إدارة محوسب فعال (CMMS) والقدرات المتقدمة لتتبع الأصول لإدارة أصولها الأكثر قيمة.

أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAMs)

تعد أنظمة المؤسسات في إدارة الأصول (EAMs) أحد مكونات استراتيجية إدارة دورة حياة الأصل التي تجمع بين برمجيات وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة وبين برامج وأنظمة وخدمات إدارة الأصول من جهة أخرى لإطالة عمر الأصل وزيادة الإنتاجية. يعتمد الكثيرون على نظام إدارة صيانة محوسبة (CMMS) لمراقبة الأصول في الوقت الحقيقي والتوصية بالصيانة عند الحاجة. من خلال أنظمة إدارة الأصول عالية الأداء، تجري مراقبة الأداء و تحتفظ بسجل تاريخي للنشاط الحساس، مثل وقت شراء الأصل، ومتى تم إصلاحه آخر مرة، وكم كلف هذا الأصل المجموعة على مر الزمن.

أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)

أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) هي أنظمة برمجية تحافظ على قاعدة بيانات للعمليات في مجموعة وتساعد في تمديد عمر الأصل. تعتمد العديد من الصناعات على CMMS كأحد مكونات EAM، بما في ذلك التصنيع، وإنتاج النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والبناء، والنقل. واحدة من أهم ميزات أنظمة CMMS هي قدرتها على اكتشاف الفرص التي تتيح للشركات إجراء الصيانة الوقائية المنتظمة على أصولها الأكثر قيمة.

الصيانة الوقائية

تساعد الصيانة الوقائية على الوقاية من الفشل المفاجئ للأصل من خلال التوصية بأنشطة الصيانة وفقًا للسجل التاريخي ومقاييس الأداء الحالية. ببساطة، يتعلق الأمر بإصلاح الأشياء قبل أن تتعطل. من خلال التعلم الآلي، وتحليلات البيانات التشغيلية، والمراقبة التنبئية لسلامة الأصول، تعمل إستراتيجيات إدارة دورة حياة الأصول عالية الأداء اليوم على تحسين الصيانة وتقليل مخاطر الموثوقية في عمليات المصنع أو الأعمال. يمكن أن تساعد أنظمة إدارة أصول المؤسسة EAM ونظام إدارة الصيانة عبر الكمبيوتر CMMS المصمم لدعم الصيانة الوقائية على إنتاج عمليات مستقرة وضمان الامتثال، وحل المشكلات التي تؤثر في الإنتاج—قبل حدوثها.

تتبُّع الأصول

تتبع الأصل هو عنصر مهم آخر في إستراتيجية إدارة دورة حياة الأصل. مثل EAM وCMMS، تحسنت قدرات تتبع الأصل أيضًا في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التكنولوجية. فيما يلي بعض التقنيات الأكثر فعالية المتاحة اليوم لتتبع الأصول.