ما إنترنت الأشياء (IOT)؟

يمكن أن تتراوح أجهزة إنترنت الأشياء -المعروفة أيضًا باسم "الأشياء الذكية"- من أجهزة بسيطة للمنزل الذكي مثل منظِّمات الحرارة الذكية، إلى الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية والملابس المجهزة بتقنية RFID، ووصولًا إلى الآلات الصناعية المعقدة وأنظمة النقل. بل إن خبراء التكنولوجيا يتصورون "مدنًا ذكية" بأكملها تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء.

يمكِّن إنترنت الأشياء هذه الأجهزة الذكية من التواصل مع بعضها ومع الأجهزة الأخرى التي تدعم الإنترنت. مثل الهواتف الذكية والبوابات، حيث تُنشئ شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة التي يمكنها تبادل البيانات وأداء مهام مختلفة بشكل مستقل. ويمكن أن يشمل هذا:

مراقبة الظروف البيئية في المزارع.

إدارة أنماط حركة المرور باستخدام السيارات الذكية وغيرها من أجهزة السيارات الذكية.

التحكم في الآلات والعمليات في المصانع.

تتبُّع المخزون والشحنات في المستودعات.

إن التطبيقات المحتملة لإنترنت الأشياء واسعة ومتنوعة، وتأثيره محسوس بالفعل في مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والنقل والرعاية الصحية والزراعة. مع استمرار تزايد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت، من المرجَّح أن يؤدي إنترنت الأشياء دورًا متزايدًا في تشكيل عالمنا. فهو يُعيد تحويل أسلوب حياتنا وعملنا وتفاعلنا مع الآخرين.

في سياق المؤسسات، يتم استخدام أجهزة إنترنت الأشياء لمراقبة مجموعة واسعة من المَعلمات مثل درجة الحرارة والرطوبة وجودة الهواء واستهلاك الطاقة وأداء الآلات. يمكن تحليل هذه البيانات في الوقت الفعلي لتحديد الأنماط والتوجهات والحالات الشاذة التي يمكن أن تساعد الشركات على تحسين عملياتها وتحسين أرباحها النهائية.