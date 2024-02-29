ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

تم التحديث: 18 أبريل 2025
التجارة الإلكترونية، أو التجارة عن بُعد، هي عملية شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. تتضمن تبادل المنتجات أو الخدمات بين الشركات أو المستهلكين أو كليهما.
يتم تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية من خلال منصات مثل المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو السوق عبر الإنترنت.
كان مصطلح التجارة الإلكترونية يصف في السابق عملية بسيطة، مثل شراء المستهلك من موقع للتجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، فقد توسع المصطلح مع تقدم التقنيات. اليوم، يمكن أن تشير التجارة الإلكترونية إلى التجارة بين الشركات أو المعاملات التجارية الداخلية. ويمكن أن ينطبق أيضًا، على سبيل المثال، على:
مع تطور صناعة التجارة الإلكترونية، نمت لتشمل التقنيات ذات الصلة التي تسهل عملية البيع، مثل منصات الدفع عبر الهاتف المحمول وتقنيات نقل البيانات الآمنة. اليوم، يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) و الأتمتة دورًا كبيرًا في الصناعة، مما يساعد العملاء على اكتشاف المنتجات بشكل حدسي وتسهيل الإعلانات القائمة على البيانات والمحتوى والدعم اللوجستي. وبمساعدة هذه التقنيات، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية توفير تجارب عملاء متفوقة وزيادة المبيعات.
منذ بيع أول سلعة عبر الإنترنت في التسعينيات، حولت التجارة الإلكترونية طريقة ممارسة المؤسسات للأعمال التجارية عبر الحدود، وبالتالي أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي. لقد أصبح التوقع بأن تعمل الشركات ولو بشكل جزئي عبر الإنترنت، على سبيل المثال، تقديم العطاءات للعقود على بوابة حكومية أو تلقي الأموال من خلال معالج دفع عبر الهاتف المحمول، يشكل كيفية عمل الاقتصاد اليوم. وفي أعقاب كوفيد-19، نما سوق التجارة الإلكترونية العالمي بشكل كبير. اعتبارًا من عام 2021، نما سوق التجارة الإلكترونية ليمثل 26.7 تريليون دولار أمريكي.1
في الثلاثين عامًا الماضية، أصبح قطاع التجزئة عبر الإنترنت يشمل ما هو أكثر بكثير من مجرد عمل تجاري صغير يبيع البضائع في متجر للتجارة الإلكترونية يعتمد على المتصفح. لكي تتمكن المؤسسات من المنافسة والازدهار في هذا النظام البنائي الواسع، قامت بدمج حلول التجارة الإلكترونية بشكل عميق مع العديد من عملياتها التجارية، مما يسمح بتجارب عملاء شاملة عبر المنصات وتحسينات مثل الأتمتة والتحليلات الحوارية.
في الآونة الأخيرة، تحولت صناعة التجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع التقدم في الذكاء الاصطناعي. في حين كان يُنظر إلى التقنية في السابق على أنها تحسين رائد، تُعد اليوم ميزة استراتيجية بالغة الأهمية. وفقًا لاستطلاع أُجري عام 2024 من Harvard Business Review Analytic Services، يعتقد 70% من المشاركين أنه كان من المهم جدًا أو بالغ الأهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. في الوقت نفسه، قال 40% أن مؤسستهم تستخدم الذكاء الاصطناعي بنشاط في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. 2
بينما توسعت التجارة الإلكترونية لتلامس كل جانب تقريبًا من جوانب الأعمال، إلا أن أول عملية بيع معروفة لشركة تجارة إلكترونية حدثت قبل عقدين فقط، عندما باعت شركة أمريكية عبر الإنترنت مقرها نيو هامبشير قرصًا مدمجًا (CD) للمغني Sting مقابل 12.48 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى رسوم الشحن في عام 1994.2 في العامين التاليين لتلك الصفقة، بدأ كل من eBay و Amazon. وبحلول ديسمبر من عام 1999، كانت الشركة الأخيرة قد شحنت 20 مليون سلعة إلى 150 دولة على مستوى العالم.3
شهدت طفرة الدوت كوم (dot-com) في أواخر التسعينيات انتشارًا لشركات التجارة الإلكترونية الناشئة، بالإضافة إلى تطور الأسواق عبر الإنترنت ومواقع البيع بالتجزئة. خلال هذا الوقت، تم تطوير منصات الدفع مثل PayPal، مما مهد الطريق لعصر جديد من المعاملات الآمنة والفورية عبر الإنترنت. في عام 1996، أطلق كل من Sam's Club و Wal-Mart متاجر على الإنترنت.4 نضج سوق التجارة الإلكترونية خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث أدرك تجار التجزئة الآخرون الذين يمتلكون متاجر تقليدية أهمية المتاجر عبر الإنترنت لتكملة أعمالهم المادية.
في عام 2000، قام متجر البقالة Safeway بأول غزوة له في التوصيل إلى المنازل باستخدام منصات عبر الإنترنت. في وقت لاحق من هذا العقد، بدأت مجموعة من الشركات القائمة بالكامل على صناعة التجارة الإلكترونية. ساعدت هذه الشركات، بما في ذلك Shopify و Magento، في إدارة واجهات المتاجر عبر الإنترنت. في هذا الوقت تقريبًا، انتشرت أدوات الإعلان عبر الإنترنت، مما سمح للمسوقين باستهداف المستهلكين المحتملين باقتراحات دقيقة للمنتجات.
استمرت صناعة التجارة الإلكترونية في ازدهارها. أصبحت الأمور أكثر تعقيدًا مع إدخال خدمات البث مثل Netflix، والعملات المشفرة مثل البيتكوين، ومجموعة واسعة من منصات الاقتصاد التشاركي وشركات الدفع الجديدة. مع انتشار تقنيات الهاتف المحمول على نطاق واسع، تبنى بائعو التجارة الإلكترونية توصيات المنتجات المستندة إلى الموقع وسمحوا للمستهلكين بالتسوق أو بيع السلع في أي مكان تصادف وجودهم فيه. لقد أحدثت صناعة التجارة الإلكترونية ثورة في أعمال التجزئة والتجارة العالمية أيضًا: بحلول عام 2016، كان لدى جميع المعاملات تقريبًا عبر الحدود مكون رقمي.5
أثر وباء كوفيد -19 في عام 2020 على الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في الاقتصاد العالمي. في عام 2021 وحده، ارتفع عدد مواقع التجارة الإلكترونية من 9.7 مليون إلى 19.8 مليون. واليوم، هناك ما يقرب من 26.5 مليون موقع للتجارة الإلكترونية يعمل في جميع أنحاء العالم.6 في غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة إلى 6.3 تريليون دولار أمريكي عالميًا، ومن المتوقع أن تشكل 24% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2026.7
لقد سهّل هذا النمو السريع إلى حد كبير انتشار الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية، والذي أحدث تحولًا في القطاع وزاد الكفاءة عبر كل من رحلة العميل وعمليات الواجهة الخلفية. على سبيل المثال، تستخدم المؤسسات اليوم التعلم الآلي (ML) لتحديد هياكل التسعير الديناميكية، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتشغيل المساعدين الافتراضيين الأذكياء وروبوتات المحادثة، والذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لأتمتة أوصاف المنتجات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين لتلبية الطلبات بأقل قدر من الإشراف البشري.
بشكل عام، يمكن فهم تاريخ التجارة الإلكترونية بالبيع بالتجزئة المذكور أعلاه من خلال أربع مراحل متميزة، وقد بنيت كل واحدة منها على سابقتها.
يمكن أن يكون هذا التطور مفيدًا في فهم كيف ولماذا أصبحت حلول التجارة الإلكترونية متعددة القنوات وعمليات الأعمال الموحدة هي المعيار عبر الصناعات:
التجارة أحادية القناة هي النمط التاريخي لتجارة التجزئة كما كانت موجودة في القرن الماضي. في التجارة أحادية القناة، يشتري الفرد السلع عبر خيار توزيع واحد (على سبيل المثال، سلة التسوق عبر الإنترنت، من خلال كتالوج، بالبريد، أو في متجر تقليدي).
ظهرت التجارة متعددة القنوات على مدار العشرين عامًا الماضية. إنها ممارسة بيع الخدمات أو السلع عبر قنوات بيع متعددة. قد يشمل ذلك متجرًا فعليًا يستخدم متجرًا عبر الإنترنت لبيع منتجاته، أو شركة تعمل عبر الإنترنت فقط ولها موقع إلكتروني وتطبيق للأجهزة المحمولة.
أصبح هذا النوع من التجارة الإلكترونية، المعروف أيضاً باسم التجارة عبر القنوات، استراتيجية مهيمنة على مدى السنوات العشر الماضية واتجاهاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية عبر الصناعات. بناءً على الاستراتيجيات متعددة القنوات، يهدف إلى توفير السلع والخدمات عبر قنوات متعددة، ولكنه ينظم تلك القنوات لتكون متكاملة ومنسقة.
تجارة التجزئة الموحدة، أحدث جيل من أساليب التجارة الإلكترونية، توحد جميع قنوات البيع والعمليات والبيانات في منصة واحدة. بدلاً من تنسيق القنوات عبر الأعمال، يوحّد مفهوم التجارة الموحدة جميع العمليات الخلفية، من المخزون إلى الإعلان إلى المبيعات، مما يخلق بيئات مبيعات وتسويق شاملة عبر جميع المنصات.
هناك عدة أنواع من التجارة الإلكترونية، كل منها يلبي احتياجات أنواع مختلفة من المعاملات والمشاركين. كما هو الحال مع التقنيات الأخرى المعتمدة على نطاق واسع، فإن التجارة الإلكترونية في حالة مستمرة من التغير والابتكار. فيما يلي نماذج الأعمال الإلكترونية الأساسية، تليها بعض الأنواع الناشئة في هذه الصناعة.
بين الشركات (B2B): تشير التجارة الإلكترونية بين الشركات إلى المعاملات بين الشركات. في هذا النموذج، تبيع الشركات المنتجات والخدمات إلى شركات أخرى.
بين الشركات والمستهلكين (B2C): تتضمن التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C) تعاملات بين الشركات والمستهلكين الأفراد. هو أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعًا، ويشمل متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت التي تبيع المنتجات والخدمات مباشرةً للمستخدمين النهائيين.
بين الشركات والحكومات (B2G): تشمل التجارة الإلكترونية بين الشركات والحكومات (B2G) المعاملات بين الشركات والحكومات. وتشمل الأمثلة على ذلك بوابات المشتريات الحكومية حيث يمكن للشركات تقديم عطاءات على عقود لتوفير السلع أو الخدمات لوكالات أو إدارات الحكومة.
بين المستهلك والشركات (C2B): التجارة الإلكترونية بين المستهلك والشركات (C2B) هي انعكاس لنموذج B2B التقليدي. في هذا النوع من معاملات التجارة الإلكترونية، يقدم المستهلكون الأفراد منتجات أو خدمات للشركات. غالبًا ما يُرى هذا النموذج في منصات العمل الحر أو الاقتصاد التشاركي، حيث يمكن للشركات توظيف أفراد لمهام أو مشاريع مختلفة.
بين المستهلكين (C2C): تتضمن التجارة الإلكترونية بين المستهلكين معاملات بين المستهلكين الأفراد. في هذا النموذج، يبيع الأفراد المنتجات أو الخدمات مباشرة إلى مستهلكين آخرين من خلال المنصات عبر الإنترنت. تشمل الأمثلة منصات Craigslist أو Etsy، حيث يمكن للأفراد شراء وبيع العناصر المستعملة أو المصنوعات اليدوية محلية الصنع.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأساسية للتجارة الإلكترونية، ظهرت نماذج أعمال أخرى في السنوات الأخيرة تعمل على تعميق أو تضخيم الأنواع التأسيسية، ومن المرجح أن تلعب دورًا كبيرًا في مستقبل البيع بالتجزئة. وتتضمن ما يلي:
التسويق المباشر إلى المستهلك: يربط التسويق المباشر إلى المستهلك (D2C) بين الجمهور والعلامات التجارية مباشرةً ويمكن أن يسهّل بناء مجتمع بين العملاء، بالإضافة إلى إشراكهم في عملية الاختبار.
التجارة المباشرة: تمزج التجارة المباشرة، التي تحظى بشعبية في الصين، بين الترفيه والقدرة على شراء السلع على الفور. خلال فعاليات التجارة المباشرة، الشائعة على منصة Alibaba الصينية، يشاهد العملاء بثًا مباشرًا متزامنًا مع متجر التجارة الإلكترونية.8
التجارة الاجتماعية: تتيح التجارة الاجتماعية للمستهلكين إجراء عمليات شراء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات إنشاء المحتوى. قد يشمل ذلك حدث تسوق مباشر على TikTok أو عمليات شراء البيع بالتجزئة داخل التطبيق من خلال Instagram.
بينما تختلف المكونات الأساسية لاستراتيجية التجارة الإلكترونية الناجحة بشكل كبير بين الشركات الصغيرة والشركات الدولية الكبيرة، هناك بعض المفاهيم الأساسية التي تنطبق على جميع حلول التجارة الإلكترونية تقريبًا.
تراعي استراتيجيات التجارة الإلكترونية الناجحة بعناية كيفية تطبيق كل جانب من هذه الجوانب على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل فردي. وتلك المكونات هي:
يعد توفير تجربة مستخدم سلسة ومبسطة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أعمال التجارة الإلكترونية، بدءًا من التصفح وحتى الدفع. وقد يشمل ذلك سهولة تصفح الموقع الإلكتروني ووظائف البحث عن المنتجات وخدمة دعم العملاء المتجاوبة أو القدرة على طلب منتج مخصص عبر الإنترنت واستلامه من المتجر. بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية شاملة القنوات، قد يعني هذا أيضًا ضمان اتساق تجربة العملاء بين منصات الهاتف المحمول والويب.
يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية جمع بيانات مهمة عن سلوك المستهلكين، غالبًا في الوقت الفعلي. يمكن للمؤسسات اختيار السماح لهذه البيانات بتوجيه إدارة المخزون أو عروض المنتجات لضمان توافق العملاء والأعمال دائمًا.
يتم تسهيل معاملات التجارة الإلكترونية من خلال خيارات الدفع الرقمية المختلفة. وهذا يعني أن المؤسسة ستحتاج على الأرجح إلى إشراك العديد من عمليات التكامل والدفع الخاصة بجهات خارجية. قد يشمل ذلك بطاقات الائتمان أو المحافظ الرقمية أو العملات عبر الإنترنت أو غيرها من أنظمة الدفع القائمة على الويب.
تعد إدارة سلسلة التوريد الفعالة ضرورية لتسليم المنتجات للعملاء في الوقت المناسب. قد تكون عملية تنظيم إدارة الطلبات الفعالة بسيطة مثل طلب سلعة يطلبها العميل على أساس كل حالة على حدة (كما هو الحال في الشحن المباشر)، أو دمج قاعدة تصنيع بشكل وثيق مع إنترنت الأشياء (IoT) لضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب.
كما هو الحال مع أي بيع بالتجزئة، تتطلب التجارة الإلكترونية استراتيجية تسويقية فعالة لجذب العملاء وزيادة المبيعات. قد يشمل ذلك تحسين محركات البحث (SEO) أو التسويق عبر البريد الإلكتروني المعاد استهدافه أو بناء العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي أو أشكال الإعلان الأخرى.
مع انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يحدث عدد هائل من معاملات التجارة الإلكترونية على الأجهزة المحمولة. تسمح مواقع الويب المتجاوبة مع الأجهزة المحمولة والتطبيقات المخصصة للعملاء بالتصفح وإجراء عمليات الشراء في أي مكان يتواجدون فيه.
تعمل التجارة الإلكترونية في المقام الأول من خلال المتاجر الإلكترونية، والمنصات الرقمية التي تعرض فيها الشركات منتجاتها وخدماتها. يمكن أن تتخذ هذه المتاجر أشكالاً مختلفة: قد تكون مواقع إلكترونية صغيرة مستقلة، أو أسواقًا كبيرة على الإنترنت، أو منصات اقتصاد المشاركة، أو أماكن يقوم فيها العملاء بالشراء عبر الإنترنت.
يُعد الأمان جانبًا مهمًا للغاية في التجارة الإلكترونية، مما يضمن بقاء المعاملات آمنة وحماية معلومات العملاء الحساسة. يمكن نشر كل من تشفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) وبوابات الدفع وآليات المصادقة الآمنة لحماية البيانات الشخصية والمالية.
مع نمو التجارة الإلكترونية، توسعت لتشمل العديد من التقنيات والمنصات المنفصلة التي تعمل بشكل مثالي في تناغم لخلق نظام بيئي سلس للتجارة الإلكترونية.
بعض التقنيات الأكثر شيوعًا المستخدمة في التجارة الإلكترونية هي:
تم نشر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل متزايد في السنوات الأخيرة لتحسين تجربة التسوق لمستهلكي التجارة الإلكترونية. قد تقدم هذه الأدوات توصيات بالمنتجات، أو تستجيب لطلبات الخدمة باللغة الطبيعية، أو تقوم بأتمتة تحديثات صفحة المنتج، أو تقدم رسائل تسويقية مخصصة بناءً على اهتمامات العميل أو مشترياته السابقة.
مع ازدياد تعقيد الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه التقنية تلقى رواجًا متزايدًا في تطبيقات التجارة الإلكترونية الموجهة للعملاء والتطبيقات الداخلية على حد سواء. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل ومساعدي الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء طوال الرحلة نحو البيع عبر الإنترنت. غالبًا ما يتم تضمين مساعدي الذكاء الاصطناعي، الأكثر تقدمًا من روبوتات المحادثة، في مواقع الويب والتطبيقات. تتفاعل منصات المراسلة الذكية هذه مباشرةً مع العملاء، وتساعدهم في اكتشاف المنتجات، وتوفر الدعم للعملاء وتجيب على أسئلة المستهلكين.
وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون، وهي أنظمة تؤدي بشكل استباقي مهام مختلفة لتحقيق هدف أو مهمة محددة، تستخدم عادةً أيضًا في التجارة الإلكترونية. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية إدارة المخزون وتنفيذ الطلبات وفحص المعاملات لتحديد الاحتيال المحتمل. يمكن استخدامها أيضًا لأتمتة المبيعات والتسويق بذكاء، وتحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الأولوية العالية، أو تخصيص التواصل بناءً على سلوك المستهلك.
يساعد برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) المؤسسات على إدارة بيانات العملاء أو تفاعلاتهم أو علاقاتهم من خلال مركزية البيانات وتوحيد العمليات الموجهة للعملاء وإعطاء الأولوية لخدمة العملاء.
تسمح منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات بإنشاء المحتوى الرقمي وإدارته ونشره. قد يدير نظام إدارة المحتوى (CMS) قوائم المنتجات أو منشورات المدونة أو الصفحات المقصودة لأعمال التجارة الإلكترونية للمؤسسة.
ستقوم شركة التجارة الإلكترونية الناجحة بجمع وإدارة كنوز هائلة من بيانات العملاء. ولاستخدام تلك البيانات، قد تستخدم المؤسسة أدوات محددة لاكتساب رؤى حول سلوك المستهلك أو اتجاهات المبيعات أو إجراء التحليلات.
توفر منصات التجارة الإلكترونية المخصصة بنية تحتية جاهزة لإدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، ودمج المدفوعات، وإدارة العملاء. استنادًا إلى الاحتياجات المحددة للمؤسسة، قد تختار الانضمام إلى منصة تجارة إلكترونية موجودة أو بناء منصتها الخاصة من الصفر.
برنامج إدارة المخزون، الذي قد يتكامل مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات ذكاء الأعمال، يتتبع مستويات المخزون ويحسن التخزين والتوزيع. تعمل بعض أنظمة إدارة المخزون أيضًا على أتمتة عمليات معينة مثل الطلب بناء على المبيعات أو المتغيرات الأخرى.
تتيح هذه التقنيات إجراء معاملات آمنة عبر الإنترنت من خلال معالجة المدفوعات. قد يتكامل بعضها مع نظام إدارة المحتوى أو التقنيات المحمولة، مما يسمح بمدفوعات سلسة وآمنة بين المستهلكين والشركات.
لحماية معلومات المستهلكين الحساسة ومنع الاحتيال في البيانات، تطبق المؤسسات مجموعة من التقنيات الأمنية. قد يشمل ذلك التشفير والترميز وجدران الحماية وأنظمة الكشف عن الغش. قد تستثمر شركات التجارة الإلكترونية أيضًا في خيارات التخزين المتقدمة لتخزين البيانات المجمعة بكفاءة وأمان.
نظرًا لأن التجارة الإلكترونية أعادت تشكيل عالم الأعمال، فقد أوجدت قيمة كبيرة للمؤسسات والمستهلكين والاقتصاد ككل
على عكس المتاجر الفعلية ذات ساعات العمل الثابتة، يمكن الوصول إلى مواقع التجارة الإلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للعملاء والبائعين القيام بالأعمال التجارية في الوقت الذي يناسبهم بغض النظر عن المنطقة الزمنية أو الموقع.
تنشئ معاملات ومنصات التجارة الإلكترونية بيانات قيّمة للعملاء حول سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم وأنماط الشراء. يمكن للمؤسسات تحليل هذه الرؤى لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التسويق وعروض المنتجات.
ساهمت التجارة الإلكترونية في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي. وقد سمحت بزيادة النشاط الاقتصادي لأولئك الذين ربما كانوا غائبين عن الاقتصاد العالمي، بما في ذلك رواد الأعمال في الدول النامية وصاحبات الأعمال.9
تسمح التجارة الإلكترونية للشركات بالوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم، مما يكسر الحواجز الجغرافية ويوسع نطاق وصولها إلى الأسواق خارج المتاجر.
عادةً ما تتكبد إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت تكاليف أقل مقارنةً بالحفاظ على واجهة متجر فعلية، مما يوفر المال على الإيجار والتوظيف. وبهذه الطريقة يمكن للتجارة الإلكترونية أن تكافئ الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يسمح لها بالمنافسة على نطاق عالمي دون الاستثمار في البنية التحتية المادية.
تستخدم منصات التجارة الإلكترونية تحليلات البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة للمنتجات ورسائل تسويقية مستهدفة، مما يعزز تجربة التسوق للعملاء.
بالنسبة للشركات الكبيرة مثلها مثل أصحاب الأعمال الصغيرة، توفر التجارة الإلكترونية للشركات فرصة لتوسيع عملياتها والوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، مما يؤدي إلى زيادات محتملة في المبيعات والإيرادات.
إذا تم تنظيم التجارة الإلكترونية بشكل شمولي، يمكنها تبسيط جوانب مختلفة من عمليات الأعمال بما في ذلك إدارة المخزون، ومعالجة الطلبات، ومعالجة المدفوعات. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الكفاءة وتحسين النتيجة النهائية حيث يتم توحيد العمليات المتباينة.
بينما يمكن أن يكون تطبيق متجر عبر الإنترنت أو أي حل آخر للتجارة الإلكترونية بمثابة فائدة هائلة للمؤسسة، فإن بناء بيئة فعالة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت له تحدياته. لقد كان هذا صحيحًا بشكل خاص منذ أن نما السوق بشكل كبير في السنوات التي تلت عام 2020. تتضمن بعض هذه التحديات وأفضل الممارسات المحتملة ما يلي:
نظرا لأن التجارة الإلكترونية شاملة القنوات أصبحت هي القاعدة، فمن الأهمية بمكان ضمان تجربة متسقة عبر المنصات. يتطلب هذا إنشاء مجموعة سلسة ومتماسكة من الرسائل وتفاعلات العملاء عبر قنوات مختلفة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات المباشرة والبريد الإلكتروني ومتاجر التجارة الإلكترونية والمكالمات الهاتفية. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الفاعل ترجمة الرسائل بسرعة عبر القنوات، مما يساعد في الحفاظ على توافق الرسائل مع العلامة التجارية.
نظرًا لأن التجارة الإلكترونية تجمع بعض المعلومات الأكثر قيمة التي قد يشاركها المستهلك ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وعناوين الشحن، فمن الضروري إنشاء ممارسات أمنية قوية للبيانات مع وجود عمليات تكرار مدمجة وتشفير قوي. يجب اختبار هذه العمليات بشكل متكرر لمكافحة الاحتيال والهجمات الإلكترونية واختراق أمن البيانات. يمكن أن تعمل أنظمة الكشف عن الغش، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجون للكشف عن الخلل، كعلامات إنذار مبكر.
تبيع العديد من مؤسسات التجارة الإلكترونية السلع عبر الحدود الدولية، مما يعني أنها ستتعامل مع عدد لا يحصى من اللوائح الإقليمية. قد يشمل ذلك قوانين حماية البيانات (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات) ولوائح سلامة المنتجات والقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب، وكلها تحتاج إلى تقييمها والامتثال لها. إنشاء أنظمة ذكية لتدقيق ممارسات الامتثال باستمرار في الوقت الفعلي، مما يقلل من الأخطاء.
ومنذ عام 2020 تحديدًا، عندما انتشرت شعبية التسوق عبر الإنترنت، أصبح لدى المستهلكين توقعات كبيرة من البائعين. تواجه مؤسسات التجارة الإلكترونية التقليدية منافسة من الشركات التي تبيع مباشرة للمستهلك (DTC) والبائعين الأصغر، بينما يرغب العملاء بشكل متزايد في الحصول على امتيازات مثل الإرجاع المجاني والشحن في نفس اليوم. أتمتة الطلبات الروتينية مثل تحديثات الشحن، مع تخصيص تواصلات المستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد المؤسسات على التوسع بفعالية مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء.
يمكن أن تكون إدارة المخزون وتلبية الطلبات، اعتمادًا على حجم العمل، تحديًا بحد ذاته، خاصة إذا كانت المؤسسة تتعامل مع موردين متعددين. يمكن لبرامج اللوجستيات وسلسلة التوريد مدعومة بالذكاء الاصطناعي إدارة المخزون وحتى التواصل مع الموردين المحتملين وتقليل الأخطاء وعبء المهام الإدارية.
يمكن أن تكون فترات التعطل والأخطاء الفنية مدمرة لأعمال التجارة الإلكترونية، ليس فقط من حيث المبيعات المفقودة ولكن من حيث ثقة المستهلكين. تعد إدارة العديد من القنوات في وقت واحد وضمان تجربة عملاء سلسة أمرًا بالغ الأهمية لأعمال التجارة الإلكترونية. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي والأدوات الأخرى مراقبة حركة مرور الشبكة باستمرار أو تدقيق الثغرات في رحلة العميل، مما يسمح لقادة الأعمال بإجراء التعديلات بسرعة وتقليل فترة التعطل عن العمل.
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