ما المقصود برعاية العملاء؟

تساعد خدمة العملاء ورعاية العملاء معًا في توفير تجربة إيجابية للعملاء أو ترك انطباع عام لدى الشخص عند تعامله مع شركتك. كلاهما له دور حيوي، ومع ذلك ثمة اختلافات دقيقة في طريقة تنفيذهما.

رعاية العملاء رفيعة المستوى هي عملية استباقية — حيث يتم التنبؤ بالاحتياجات التي تظهر طوال رحلة العميل. فهذا يجعل العملاء يشعرون بمزيدٍ من الدعم. وهذا بدوره يساعد على توفير علاقة عاطفية بين العميل والشركة. وعلى الجانب الآخر، فإن خدمة العملاء عملية تفاعلية. حيث ينصب تركيزها على المساعدة في حل مشكلات العملاء أو الإجابة عن أسئلتهم قبل الشراء، إما عن طريق الخدمة الذاتية عبر الأسئلة الشائعة أو الاتصال بفريق خدمة العملاء.

إذا أهملت الشركة خدمة العملاء، فقد يؤثر ذلك سلبًا في تجربة خدمة العملاء. على سبيل المثال، عندما يتعذر على روبوت الدردشة على الموقع الإلكتروني تقديم معلومات أساسية حول منتج ما، فمن المرجح أن يصاب العملاء بالإحباط ويتواصلوا مع وكيل خدمة العملاء للحصول على المساعدة. هذا يضع عبئًا أكبر على كاهل فريق الدعم لمعالجة المشكلة بسرعة والتخفيف من أي آثار للتجربة السلبية.

لتحقيق رضا العملاء، يجب على ممثلي خدمة العملاء لديك تلبية احتياجات العملاء بسرعة وبأقل عدد ممكن من تفاعلات العملاء. وفقًا لتقرير Forrester (الرابط موجود خارج ibm.com)، فإن 75% من اختصاصيي الأعمال والتكنولوجيا على مستوى العالم يولون أولوية قصوى لتجربة العملاء في أعمالهم. تشير Forrester إلى أن العقبة التي تواجهها الشركات تتمثل في إيجاد طرق لزيادة مشاركة العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. حيث يمكن للشركات تبني بعض اتجاهات تجربة العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية.

الفرق الرئيسي هو أن رعاية العملاء أقل قابلية للقياس الكمي مقارنة بخدمة العملاء لأنها تركز على العلاقة العاطفية مع العميل. وفقًا لتقرير Qualtrics (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، فإن تقديم خدمة عملاء ممتازة أمر مهم لأنه يزيد من عائد الاستثمار ويحسن ولاء العملاء ويحصل على توصيات منهم. على سبيل المثال، وجدت Deloitte أن العلامات التجارية التي تركز على العملاء أكثر ربحية بنسبة 60% مقارنة بالعلامات التجارية التي أهملت تجربة العملاء.

يمكن إبراز قيمة رعاية العملاء بشكل أفضل من خلال حالات الاستخدام بدلاً من البيانات الكمية. على سبيل المثال، تشتهر Apple برعاية العملاء من خلال نهج "خطوات الخدمة" - المقتبس من فندق ريتز كارلتون. حيث توفر تجربة المتجر لديهم تجربة إيجابية للعملاء بشكل أساسي، لأن الموظفين مدربين على فهم مشاكل العملاء والاستماع إليهم وتقديم حلول لهم - كل ذلك إلى جانب سلوك يتسم بالترحاب والود. كما اختارت Apple أيضًا تسمية متاجرها باسم "ساحات المدينة (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)"، لتسليط الضوء على مفهوم أنها مراكز لأفضل ما تقدمه Apple، وأنها منتدى مفتوح لتعزيز الشمولية. تعمل كل هذه الجهود على تحسين ولاء العملاء والاحتفاظ بهم من خلال توطيد العلاقة العاطفية. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ الشركة في الحسبان رحلة العميل بأكملها واحتياجاته الشخصية، مع تسليط الضوء على إستراتيجية تجربة العملاء الممتازة.