حتى أن هناك واحدًا داخل قارب في نهر الأمازون. عندما كان لدى موظفي الفروع أسئلة حول المنتجات أو الخدمات، كانوا يتصلون بالمكتب المركزي، ولكن غالباً ما كان هناك وقت انتظار طويل للحصول على إجابات. وهذا يعني أن العميل تُرك أيضاً ينتظر، وكما قال أحد المديرين: "لا أحد يحب الانتظار."

في مجال تنافسي مثل العمل المصرفي، إذا لم يحظ عملاؤك بتجربة رائعة، فقد لا يظلون عملائك لفترة طويلة. لذا بدأ Bradesco يبحث عن طريقة لزيادة سرعة الخدمة وكذلك تحسين مستوى التخصيص لكل عميل. وعندها لجأوا إلى IBM وWatson.

Watson هو الذكاء الاصطناعي من IBM الذي يتم دمجه بسلاسة في عمليات سير العمل لديك مع التكامل مع المنصات والأدوات الرائدة التي تستخدمها المؤسسة بالفعل. إن وضع الذكاء الاصطناعي في متناول أيدي موظفيك عندما يحتاجون إليه — وأينما احتاجوا إليه — يعني تمكين فرقك من التركيز على ما يقومون به على أفضل وجه.