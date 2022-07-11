واجهة مستخدم منخفضة الرموز يمكنك تبسيط عملية إنشاء روبوت المحادثة وبناء تجارب حوارية في غضون دقائق من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام منخفضة الرموز ومجموعة متنوعة من القوالب الجاهزة للاختيار من بينها. ومن خلال المنشئ المرئي لدى watsonx Assistant، يمكن للمستخدمين إنشاء الردود على طلبات العملاء الأكثر شيوعًا وتخصيصها وتحديد الإجراء المطلوب في بضع خطوات بسيطة. تعرّف على المنشئ المرئي لدينا