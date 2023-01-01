لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم تَعُد خدمة العملاء الاستثنائية مجرد أولوية، بل أصبحت ضرورة. إذ يتوقع منك عملاؤك تقديم تجارب أسرع وأكثر تخصيصًا وذكاءً، سواء عند الاتصال، أو عند زيارة موقع إلكتروني، أو عند استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة. ويمكن أن تساعدك شركة IBM في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي للتغلّب على الصعوبات التي تواجه الدعم التقليدي وتقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال أتمتة إجراءات وإجابات الخدمة الذاتية.
بناء تجارب عملاء موثوق بها باستخدام watsonx Assistant
تمكين العملاء والوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
قدِّم تجارب عملاء أكثر دقةً واتساقًا، جاهزة للاستخدام مباشرةً. فبمساعدة Natural Language Understanding (NLU) إلى جانب التوضيح المتقدم والتعلّم المستمر، يستطيع IBM watsonx Assistant تحقيق فهم أفضل ودقة أقوى مقارنةً بالحلول المنافسة.
يُمكنك تلبية احتياجات العملاء من خلال حل مشكلاتهم الأكثر إلحاحًا بسرعة، ودقة، وباستمرار عبر أي قناة رقمية أو صوتية. ويُمكن للعملاء التخلص من العمليات المعقدة والاستمتاع بتجارب الخدمة الذاتية التفاعلية والبديهية التي تقوم بأتمتة عمليتك.
أعِد تطوير خدمة العملاء بسرعة تواكب وتيرة تقدم الأعمال. مكّن وكلاء خدمة العملاء من تطوير وتجديد التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، دون الحاجة إلى درجة علمية في علوم الكمبيوتر.
تتميز شركة Camping World بتجربة العملاء من خلال تحديث مراكز الاتصالات لديها بمساعدة IBM Consulting.
تستخدم VIA Metropolitan Transit في سان أنطونيو في تكساس، الذكاء الاصطناعي لشركة IBM والتحليلات والتقنية السحابية لتشغيل Ava، المساعد الافتراضي الذي يجيب عن أسئلة العملاء باللغتين الإنجليزية والإسبانية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
عندما احتاجت مدينة هلسنكي وأكثر من 38,000 موظف إلى حلول آلية لتوفير الوقت، لجأت المدينة إلى شركة IBM Consulting للتعاون في إنشاء حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام Watsonx Assistant لتقديم تجارب عملاء أكثر مرونةً من خلال شبكة المساعد الرقمي.
اختار ABN AMRO، أحد البنوك الكبرى، استخدام تقنية IBM Watson لبناء منصة ذكاء اصطناعي حواري ووكيل افتراضي يُدعى Anna يُجري مليون محادثة مع العملاء سنويًّا.
أطلقت ولاية نيو جيرسي وشركة IBM Consulting بوابة وعملية تسوية لمساعدة المواطنين في الحصول على الدعم لسداد فواتير الطاقة المتأخرة.
استخدمت IBM Consulting وNatWest أداة IBM watsonx Assistant للمشاركة في إنشاء منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسمى "Marge" لتوفير دعم الرهن العقاري الرقمي في الوقت الفعلي لمشتري المنازل.
تمكّن من تقليل التكاليف ومعدل خسارة العملاء، مع تحسين تجربة العملاء والموظفين وتحقيق عائد استثمار بنسبة 337% على مدار ثلاث سنوات. ويُمكن نشر الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً لخدمة العملاء في أي سحابة أو بيئة محلية ترغب فيها.
اكتشف التوجهات الناشئة، ونفِّذ تحليلات تنبؤية، واحصل على الرؤى التشغيلية. تتجاوز تحليلات النصوص ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) عزل البيانات واسترداد إجابات محددة لأسئلتك.
استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لفهم صوت العميل وتحويله إلى نص قابل للاستخدام والبحث عنه في الوقت الفعلي. مكّن المحادثات السلسة، ونسخ المكالمات، وحل مكالمات العملاء بسرعة عبر الوكلاء المباشرين.
حوّل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات. وحسّن تجربة العملاء وتفاعلهم من خلال التحدث إلى المستخدمين بلغاتهم الأصلية، ويُمكنك زيادة الوصول إلى مستخدمين ذوي قدرات مختلفة، مع تقديم خيارات صوتية.