لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم تَعُد خدمة العملاء الاستثنائية مجرد أولوية، بل أصبحت ضرورة. إذ يتوقع منك عملاؤك تقديم تجارب أسرع وأكثر تخصيصًا وذكاءً، سواء عند الاتصال، أو عند زيارة موقع إلكتروني، أو عند استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة. ويمكن أن تساعدك شركة IBM في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي للتغلّب على الصعوبات التي تواجه الدعم التقليدي وتقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال أتمتة إجراءات وإجابات الخدمة الذاتية.