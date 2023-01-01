الصفحة الرئيسية خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
حوّل الدعم التقليدي إلى رعاية استثنائية من خلال تقديم رعاية مخصصة، وفورية، ودقيقة لعملائك في أي وقت ومن أي مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري
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فقاعات كلام تشير إلى محادثات متعددة مع خدمة العملاء

تعاون بين IBM وSalesforce في مؤتمر Dreamforce لعام 2024 لإنشاء مؤسسات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

انضم إلى IBM لحضور جلسات تفاعلية، ومناقشات ديناميكية، وعروض حلول تساعد الشركات في تحسين تجارب عملائها.  

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عملاؤك لا يريدون الدردشة فقط. بل يريدون أفعالًا وإجابات عن أسئلتهم.

لا أحد يريد التواصل مع الدعم، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تزيد تجربة خدمة العملاء السيئة من تفاقم المشكلة. ولهذا السبب، لم تَعُد خدمة العملاء الاستثنائية مجرد أولوية، بل أصبحت ضرورة. إذ يتوقع منك عملاؤك تقديم تجارب أسرع وأكثر تخصيصًا وذكاءً، سواء عند الاتصال، أو عند زيارة موقع إلكتروني، أو عند استخدام تطبيق الأجهزة المحمولة. ويمكن أن تساعدك شركة IBM في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي للتغلّب على الصعوبات التي تواجه الدعم التقليدي وتقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال أتمتة إجراءات وإجابات الخدمة الذاتية.
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء.
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بناء تجارب عملاء موثوق بها باستخدام watsonx Assistant

تمكين العملاء والوكلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
مكّن وكلاءك وأشعِر عملاءَك بالرضا باستراتيجية ذكاء اصطناعي مصممة خصوصًا لتناسب أعمالك من خلال IBM Consulting وwatsonx Assistant.
تتطلب خدمة العملاء الاستثنائية شريكًا استراتيجيًّا خبيرًا تجمع IBM بين التقنية الرائدة في السوق، والخبرة، والمهارة لمساعدتك في تقديم خدمة عملاء استثنائية. فهم طبيعة عملائك واحتياجاتهم

قدِّم تجارب عملاء أكثر دقةً واتساقًا، جاهزة للاستخدام مباشرةً. فبمساعدة Natural Language Understanding (NLU) إلى جانب التوضيح المتقدم والتعلّم المستمر، يستطيع IBM watsonx Assistant تحقيق فهم أفضل ودقة أقوى مقارنةً بالحلول المنافسة. 

 كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أتمتة إجراءات وإجابات الخدمة الذاتية

يُمكنك تلبية احتياجات العملاء من خلال حل مشكلاتهم الأكثر إلحاحًا بسرعة، ودقة، وباستمرار عبر أي قناة رقمية أو صوتية. ويُمكن للعملاء التخلص من العمليات المعقدة والاستمتاع بتجارب الخدمة الذاتية التفاعلية والبديهية التي تقوم بأتمتة عمليتك.  

 اطّلِع على خيارات التكامل تسريع تطوير التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعِد تطوير خدمة العملاء بسرعة تواكب وتيرة تقدم الأعمال. مكّن وكلاء خدمة العملاء من تطوير وتجديد التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، دون الحاجة إلى درجة علمية في علوم الكمبيوتر. 

 كيفية تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي
حصلت IBM على تصنيف شركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 لمنصات الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

تحسين تجربتك الرقمية قدّم أفضل تجربة دعم ذاتية الخدمة عبر جميع نقاط مشاركة العملاء وتمكَّن بسهولة من دمج الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي مع الأنظمة والعمليات الحالية التي تدير عملك، دون الحاجة إلى ترحيل مجموعة التقنيات. استكشاف الخدمة الذاتية
تحديث مركز الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي يُمكنك زيادة رضا العملاء والوكلاء، وتحسين معدلات حل المكالمات، وتقليل التكاليف التشغيلية باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي الحواري التي تعمل باتساق مع حلول مركز الاتصالات الحالية لديك. استكشاف رؤى مركز الاتصال
إنشاء تجربة موظف استثنائية تمتلك شركة IBM الخبراء والخبرات لمساعدتك في تقديم مستوى الدعم والخدمة الذاتية نفسه الذي يطلبه عملاؤك لموظفيك، بدءًا من الموارد البشرية ووصولًا إلى تقنية المعلومات. استكشاف دعم الموظفين
دراسات حالة إعداد تجربة العملاء بتصور جديد باستخدام المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تتميز شركة Camping World بتجربة العملاء من خلال تحديث مراكز الاتصالات لديها بمساعدة IBM Consulting.

 اقرأ المزيد يرشد الوكيل الرقمي Ava ركاب النقل العام في سان أنطونيو

تستخدم VIA Metropolitan Transit في سان أنطونيو في تكساس، الذكاء الاصطناعي لشركة IBM والتحليلات والتقنية السحابية لتشغيل Ava، المساعد الافتراضي الذي يجيب عن أسئلة العملاء باللغتين الإنجليزية والإسبانية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 اقرأ المزيد التخلص من الصوامع لتحسين تقديم الخدمات في المدينة

عندما احتاجت مدينة هلسنكي وأكثر من 38,000 موظف إلى حلول آلية لتوفير الوقت، لجأت المدينة إلى شركة IBM Consulting للتعاون في إنشاء حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام Watsonx Assistant لتقديم تجارب عملاء أكثر مرونةً من خلال شبكة المساعد الرقمي. 

 اقرأ المزيد فقط اسأل Anna

اختار ABN AMRO، أحد البنوك الكبرى، استخدام تقنية IBM Watson لبناء منصة ذكاء اصطناعي حواري ووكيل افتراضي يُدعى Anna يُجري مليون محادثة مع العملاء سنويًّا.

 اقرأ المزيد الشتاء بارد. ولا ينبغي أن تكون المساعدات الحكومية كذلك.

أطلقت ولاية نيو جيرسي وشركة IBM Consulting بوابة وعملية تسوية لمساعدة المواطنين في الحصول على الدعم لسداد فواتير الطاقة المتأخرة.

 اقرأ المزيد التخلص من المشكلات عند شراء منزل

استخدمت IBM Consulting وNatWest أداة IBM watsonx Assistant للمشاركة في إنشاء منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسمى "Marge" لتوفير دعم الرهن العقاري الرقمي في الوقت الفعلي لمشتري المنازل. 

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منتجات ذات صلة IBM watsonx Assistant

تمكّن من تقليل التكاليف ومعدل خسارة العملاء، مع تحسين تجربة العملاء والموظفين وتحقيق عائد استثمار بنسبة 337% على مدار ثلاث سنوات. ويُمكن نشر الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً لخدمة العملاء في أي سحابة أو بيئة محلية ترغب فيها.

 IBM Watson Discovery

اكتشف التوجهات الناشئة، ونفِّذ تحليلات تنبؤية، واحصل على الرؤى التشغيلية. تتجاوز تحليلات النصوص ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) عزل البيانات واسترداد إجابات محددة لأسئلتك.

 IBM Watson Speech to Text

استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لفهم صوت العميل وتحويله إلى نص قابل للاستخدام والبحث عنه في الوقت الفعلي. مكّن المحادثات السلسة، ونسخ المكالمات، وحل مكالمات العملاء بسرعة عبر الوكلاء المباشرين.

IBM Watson Text to Speech

حوّل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات. وحسّن تجربة العملاء وتفاعلهم من خلال التحدث إلى المستخدمين بلغاتهم الأصلية، ويُمكنك زيادة الوصول إلى مستخدمين ذوي قدرات مختلفة، مع تقديم خيارات صوتية.

هل أنت مستعد لإعادة تصور خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

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