في هذا العصر الذي أصبح فيه الإشباع الفوري أمرًا متوقعًا، يطالب المستهلكون بالرد على أسئلتهم ومخاوفهم بسرعة، إن لم يكن على الفور، وتعلم الشركات أن خدمة العملاء الممتازة أمر حيوي لنجاحها على المدى الطويل. لحسن الحظ ، تتطور التكنولوجيا مع الزمن ، وتساعد الثورة الرقمية الذكاء الاصطناعي على إعادة تصور مراكز الاتصالات بالكامل.

تدرك شركة Camping World، الشركة الأولى عالمياً في مجال بيع المركبات الترفيهية بالتجزئة، أن تقديم خدمة عملاء استثنائية أمر حيوي للبقاء في صدارة المنافسة. تعتمد الشركة بشكل كبير على مراكز الاتصالات الخاصة بها لتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها، ولكن بعد جائحة COVID-19، كشفت الزيادة في عدد العملاء عن بعض المشكلات في بنيتها التحتية الحالية. ومع ازدياد حجم وحركة البيانات، أصبحت الثغرات في إدارة الوكلاء وأوقات الاستجابة أكثر بروزاً.

"نحن شركة فريدة من نوعها حيث نخدم ثلاث مجموعات متميزة جداً من العملاء الذين يحبون أسلوب حياة المقطورات (الحياة على الطريق). هناك جانب البيع بالتجزئة، والخدمات المالية مثل التأمين أو السلع، وجانب الوكلاء"، كما يوضح Saurabh Shah، المدير التنفيذي للخدمات الرقمية (CDO) والمدير التنفيذي للمعلومات (CIO) لدى Camping World. "لدينا مركز اتصال بحجم لائق، ولكن لا يمكن أن يكون لدينا وكيل واحد يلبي احتياجات كل وحدة من وحدات العمل الثلاث المختلفة. ويؤدي ذلك إلى تعقيدات كبيرة في التوظيف في مراكز الاتصالات لدينا."

يوضح Shah أيضاً أن سحب الوكلاء من منطقة عمل ووضعهم في منطقة أخرى يتطلب تدريباً، ولم يكن لدى Camping World الوقت الكافي لإجراء مثل هذا التدريب قبل أن تأتي الزيادة الموسمية—خاصةً أثناء نقص العمالة بسبب الجائحة. كان عدم وجود مركز اتصالات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مشكلة طويلة الأمد حتى في غير الموسم. عندما لم يتمكن العملاء من الوصول إلى موظف بشري، كانت أسئلتهم واستفساراتهم إما تمر دون أن يلاحظها أحد، أو يتم تأجيلها حتى اليوم التالي عندما يتمكن أحد الممثلين من الرد، أو يتم إسقاطها بالكامل عن طريق الخطأ. ترك ذلك فريق المبيعات في Camping World دون رؤية عدد العملاء المحتملين المتراكمين في غير ساعات العمل.

"كانت أوقات استجابتنا مثيرة للقلق. تقول Brenda Wintrow، نائب الرئيس الأول للمبيعات وتجربة العملاء لدى Camping World: "كان العملاء ينتظرون وقتاً طويلاً، وكان ذلك مرتبطاً بأمرين". "من الواضح أن المشكلة كانت في الحجم، ولكن عدم وجود رؤية واضحة لأدائهم ووقت استجابتهم بالإضافة إلى عدد المحادثات التي يمكنهم تعظيمها كانت مشكلة."

مع عدم قدرة عملائها على الوصول إلى وكيل بشري مباشر خلال ساعات عمل مركز الاتصالات، اضطرت شركة التجزئة إلى إعادة التفكير في بنيتها التحتية، وافتقارها إلى الرؤية والثغرات الوظيفية. مع تفاعلات العملاء كنقطة محورية، تطلعت Camping World إلى IBM® Consulting لتحديث مراكز الاتصالات الخاصة بها والاستثمار في بنية تحتية جديدة لتحسين العمليات وأتمتة سير العمل.