ما المقصود بتجربة العملاء (CX)؟

الخطوة الأساسية الأولى لأي شركة تنتقل نحو التركيز على تجربة العملاء هي وضع تصورات ومشاعر العميل في مركز العلاقة. ويشمل ذلك اعتماد وعد العلامة التجارية للشركة على فهم احتياجات ومشاعر عملائها. ويتطلب الوصول إلى ذلك الحصول على فهم عميق قدر الإمكان لما يبحث عنه كل عميل محتمل وحالي في كل مرحلة، أو حتى في كل تفاعل، من العلاقة.

بالنسبة إلى العديد من الشركات، يُعَد هذا انتقالًا مهمًا. عادةً ما يتطلب دعمًا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ووصولًا إلى الموظفين. قد يكون من الصعب على المديرين التنفيذيين والمديرين الذين لم تكن حياتهم المهنية تتمحور حول العملاء أو الذين حققوا النجاح تاريخيًا من خلال التركيز أولًا على مقاييس المعاملات أو مؤشرات الأداء الرئيسية المالية. وكما أشرنا من قبل، فإن هذا يتطلب استثمارًا كبيرًا في التقنيات الجديدة، بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى معالجة الدفع ووصولًا إلى التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

تجربة العملاء السيئة، مثل التأخير في التسليم، أو سوء الفهم مع دعم العملاء أو مركز الاتصال، أو أي نقطة إزعاج أخرى، قد تجعل العملاء يشعرون، حتى وإن كان ذلك بشكل غير منطقي، وكأنهم تعرَّضوا عمدًا لمعاملة سيئة.

في المقابل، يمكن لتجربة العملاء الإيجابية أن تجعل العملاء يشعرون بأن الشركة موجودة من أجلهم فقط، والأهم من ذلك، يمكن أن تجعلهم يشعرون بالسخاء. وفقًا لشركة PwC، فإن 65% من المستهلكين يشعرون بأن الحصول على تجربة إيجابية مع العلامة التجارية أكثر أهمية من الإعلان الجيد. وكشف الاستطلاع نفسه أن العملاء مستعدون لدفع ما يصل إلى 16% مقابل تجربة ممتازة..5