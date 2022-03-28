ما المقصود بخدمة العملاء شاملة القنوات؟

أدى نمو القنوات الرقمية وتقنيات الاتصال الجديدة إلى تمكين الشركات من اعتماد نهج شامل القنوات لدعم العملاء. وبذلك، يمكنها إدارة التفاعلات عبر قنوات متعددة مثل مراكز الاتصالات والدردشة عبر الإنترنت والرسائل القصيرة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قد تبدأ محادثة دعم العملاء على Twitter، ثم تستمر عبر الرسائل النصية وتنتهي بمكالمة هاتفية — كل ذلك في تجربة سلسة ومتصلة. ولا يتعين على العملاء التوقف وشرح مشكلتهم في كل تفاعل عبر قناة مختلفة.

تغيرت توقعات العملاء أيضًا مع التقدم التقني. في بحث أجرته مؤخرًا Forrester، ستؤثر نقاط الاتصال الرقمية بحلول عام 2022 في أكثر من 57% من مبيعات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة. اليوم، يتوقع العملاء تفاعلات فعالة داخل المتجر وتجارب سلسة بغض النظر عن القناة وإخطارات سريعة بالطلبات وتوافر المنتجات للاستلام.

كما أن جائحة كوفيد-19 قد سرّعت من التحول إلى الوسائل الرقمية في كل الصناعات. اضطرت الشركات التي تتعامل مع شركات أخرى والشركات التي تتعامل مع المستهلكين على حد سواء إلى تحديث أساليب المبيعات المنعزلة وديناميكيات الشراء المعقدة لتوفير دعم وتجربة سلسة للعملاء.1