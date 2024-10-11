ما المقصود بمستودع البيانات؟

تستخدم أغلب مستودعات البيانات أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) لدعم التحليلات. وتُنفذ برمجيات نظام المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) تحليلات متعددة الأبعاد بسرعات فائقة على كميات هائلة من البيانات من مخزن بيانات مركزي موحد، مثل مستودع البيانات.

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غالبًا ما يكون لجزء من بيانات الأعمال أبعاد متعددة. على سبيل المثال، قد تتضمن أرقام المبيعات عدة أبعاد تتعلق بالموقع (المنطقة والدولة والمخزن) أو الوقت (السنة والشهر والأسبوع واليوم) أو المنتج (العلامة التجارية والنوع).

في قاعدة البيانات العلائقية التقليدية، تُنظم البيانات في جداول مكونة من صفوف وأعمدة، ما يعني أنها تمثل بُعدين فقط من هذه الأبعاد في المرة الواحدة—بُعد في الصف وبُعد آخر في العمود. وهذا من شأنه أن يجعل التحليل أمرًا مرهقًا.

ومع ذلك، تُمكّن أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) المستخدمين من تحليل البيانات على أبعاد متعددة في وقت واحد، ما يتيح معالجة أسرع وتحليلاً أكثر عمقًا. وتتضمن الاستخدامات الشائعة لأنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) استخراج البيانات وتطبيقات ذكاء الأعمال، والحسابات التحليلية المعقدة، والسيناريوهات التنبئية، ووضع الميزانيات وإجراء التوقعات.

يختلف نظام المعالجة التحليلية عبر الإنترنت عن نظام المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP). تتبع أنظمة المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP) أعدادًا كبيرة من معاملات أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت الفعلي. ويكمن وجه الاختلاف الرئيسي بين نظام المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP) ونظام المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) في أن أنظمة المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP) مصممة بشكل أساسي لجمع البيانات، بينما تحلل أنظمة المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) البيانات المجمعة بالفعل.

غالبًا ما تستخدم أنظمة المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP) قواعد البيانات العلائقية لتسجيل المعاملات مثل ما يلي:

معاملات البنوك وأجهزة الصراف الآلي

مشتريات المتاجر الإلكترونية والمتاجر التقليدية

حجوزات الفنادق وشركات الطيران

على الرغم من أن مستودعات البيانات لا تتضمن عادةً أنظمة المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP)، فإن البيانات التي تسجلها أنظمة المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت (OLTP) في قواعد البيانات تُخزن عادة في المستودعات، حيث يتيح نظام المعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) إمكانية إجراء التحليلات.