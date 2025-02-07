البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة: ما الفرق؟

"المنظمة" و"غير المنظمة" هما مصطلحان يُستخدَمان لتصنيف البيانات استنادًا إلى تنسيقها وقواعد المخطط أو غيابها.

تحتوي البيانات المنظمة على مخطط ثابت وتتلاءم بدقة مع الصفوف والأعمدة، مثل الأسماء وأرقام الهواتف. البيانات غير المنظمة لا تحتوي على مخطط ثابت ويمكن أن يكون تنسيقها أكثر تعقيدًا، مثل الملفات الصوتية وصفحات الويب.

فيما يلي جوانب الاختلافات الرئيسية بين البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة:

تابع القراءة للحصول على مراجعة شاملة للتعريفات وحالات الاستخدام والفوائد لكل من البيانات المنظمة وغير المنظمة.