مَن كبير مسؤولي البيانات (CDO)؟

عندما ظهر منصب كبير مسؤولي البيانات رسميًا لأول مرة في مطلع القرن الحادي والعشرين، كان دوره يركز على حوكمة البيانات والامتثال للوائح التنظيمية الناشئة مثل قانون Sarbanes-Oxley.



في الوقت الحالي، أصبح دور كبير مسؤولي البيانات (CDO) أكثر إستراتيجية، حيث يسعى إلى استخدام معارف قائمة على البيانات بهدف تعزيز نتائج الأعمال.

يعمل كبار مسؤولي البيانات بشكل مباشر مع كبار المسؤولين التنفيذيين من أجل تعزيز التحول الرقمي وإطلاق المبادرات القائمة على البيانات والتي تعمل على تحسين الربحية. وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة IBM حول منصب كبير مسؤولي البيانات، فإن معظم كبار مسؤولي البيانات الأفضل أداءً يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي (CEO).

في بعض المؤسسات، قد يقدم كبير مسؤولي البيانات التقارير إلى المدير التنفيذي للعمليات (COO) أو المدير التنفيذي للشؤون المالية (CFO) أو المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) أو مسؤول تنفيذي آخر رفيع المستوى.