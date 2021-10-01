ما المقصود بقاعدة بيانات etcd؟

مثل كل أحمال التشغيل الموزعة، فإن أحمال التشغيل الموزعة في حاويات لها متطلبات إدارة معقدة تصبح أكثر تعقيدًا مع توسع حمل التشغيل. تعمل Kubernetes على تبسيط عملية إدارة أحمال التشغيل هذه من خلال تنسيق المهام مثل التهيئة والنشر واكتشاف الخدمة وموازنة الحمل وجدولة المهام ومراقبة السلامة عبر كل المجموعات التي يمكن تشغيلها على أجهزة متعددة في مواقع متعددة.

ولكن لتحقيق هذا التنسيق، تحتاج Kubernetes إلى مخزن بيانات يوفر مصدرًا واحدًا ومتسقًا للحقيقة حول حالة النظام - كل مجموعاتها وحاوياتها ومثيلات التطبيقات داخلها - في أي وقت معين. etcd هو مخزن البيانات المستخدم لإنشاء هذه النسخة من الحقيقة والحفاظ عليها.

تؤدي etcd دورًا مماثلاً لمنصة Cloud Foundry - المنصة كخدمة (PaaS) متعددة السحابة المفتوحة المصدر - وهو خيار قابل للتطبيق لتنسيق النظام والبيانات الوصفية المهمة عبر مجموعات أي تطبيق موزع. يأتي اسم "etcd" من اصطلاح التسمية داخل بنية دليل Linux: في UNIX، توجد كل ملفات تكوين النظام لنظام واحد في مجلد يسمى ‎‏"/etc;"؛ ويرمز الحرف "d" إلى "distributed (الموزعة)".