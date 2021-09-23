ما هو Istio؟

حتى كتابة هذه السطور، يعمل Istio بشكل طبيعي مع Kubernetes فقط، لكن طبيعته مفتوحة المصدر تتيح لأي شخص كتابة إضافات تمكّن Istio من العمل على أي برنامج من برامج المجموعة. اليوم، سنركز على استخدام Istio مع Kubernetes، وهو حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا.



Kubernetes هي أداة لتنسيق الحاويات، ووحدة أساسية واحدة من Kubernetes هي العقدة. تتكون العقدة من حاوية واحدة أو أكثر، جنبًا إلى جنب مع أنظمة الملفات أو عناصر أخرى. قد تحتوي بنية الخدمات المصغرة على عشرات العقد المختلفة، كل منها تمثل خدمات مصغرة مختلفة. Kubernetes يدير توافر العُقد واستهلاكها للموارد، ويضيف حجيرات كلما زاد الطلب عليها باستخدام أداة التوسيع التلقائي للحجيرات. يقوم Istio بحقن المزيد من الحاويات في الحجيرات لإضافة الأمان والإدارة والمراقبة.

نظرًا لكونه مفتوح المصدر، يمكن لـ Istio العمل على أي مزود خدمة سحابية عامة يدعمه وعلى أي سحابة خاصة مع مسؤولين راغبين في ذلك.

يوضح الفيديو التالي المزيد حول أساسيات Istio: