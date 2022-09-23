المعنى: تقيس جودة البيانات مدى تلبية مجموعة البيانات لمعايير الدقة، والشمول، والصلاحية، والتناسق، والتفرد، وحُسن التوقيت، والملاءمة للغرض، وهي أمر حاسم لجميع مبادرات حوكمة البيانات داخل المؤسسة.
تضمن معايير جودة البيانات اتخاذ الشركات لقرارات قائمة على البيانات لتحقيق أهداف أعمالها. فإذا لم تتم معالجة مشكلات البيانات، مثل البيانات المكررة والقيم المفقودة والقيم المتطرفة، بشكل صحيح، فإن الشركات تزيد من خطر مواجهة نتائج سلبية في أعمالها. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Gartner، فإن ضَعف جودة البيانات يكلِّف المؤسسات 12.9 مليون دولار أمريكي في المتوسط كل عام1. ونتيجةً لذلك، ظهرت أدوات جودة البيانات للتخفيف من الأثر السلبي المرتبط بضَعف جودة البيانات.
عندما تفي جودة البيانات بمعيار الاستخدام المقصود، يمكن لمستهلكي البيانات الوثوق بالبيانات والاستفادة منها لتحسين عملية صنع القرار، ما يؤدي إلى تطوير استراتيجيات أعمال جديدة أو تحسين الاستراتيجيات الحالية. ومع ذلك، عندما لا يتم استيفاء معيار ما، توفِّر أدوات جودة البيانات قيمة من خلال مساعدة الشركات على تشخيص مشكلات البيانات الأساسية. وتحليل السبب الأساسي يُمكِّن الفِرَق من معالجة مشكلات جودة البيانات بسرعة وفاعلية.
جودة البيانات ليست مجرد أولوية للعمليات اليومية للأعمال؛ فمع دمج الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في سير العمل لديها، ستكون البيانات عالية الجودة ضرورية لاعتماد هذه الأدوات بشكل فعَّال. ومن المعروف عمومًا أن المدخلات السيئة تؤدي إلى مخرجات سيئة، وهذا ينطبق أيضًا على خوارزميات التعلم الآلي. فإذا كانت الخوارزمية تتعلم التنبؤ أو التصنيف من خلال بيانات رديئة، فمن المتوقع أن تَنتُج عنها نتائج غير دقيقة.
ترتبط جميع هذه العناصر مع بعضها. وتُعَد جودة البيانات فئة أوسع من المعايير التي تستخدمها المؤسسات لتقييم بياناتها من حيث الدقة والاكتمال والصلاحية والاتساق والتفرد والتوقيت والملاءمة للغرض. أما سلامة البيانات فهي تركِّز فقط على مجموعة فرعية من هذه السمات، وهي الدقة، والاتساق، والاكتمال. كما أنها تركِّز على هذا الأمر من منظور أمان البيانات، حيث تُطبق تدابير وقائية لمنع فساد البيانات بواسطة الجهات الخبيثة.
من ناحية أخرى، يركِّز تحليل البيانات على عملية تقييم البيانات وتنقيتها للحفاظ على معايير جودة البيانات داخل المؤسسة. ويمكن أن يشمل هذا أيضًا التقنية التي تدعم هذه العمليات.
يتم تقييم جودة البيانات بناءً على عدد من الأبعاد، والتي يمكن أن تختلف بناءً على مصدر المعلومات. تُستخدَم هذه الأبعاد لتصنيف مقاييس جودة البيانات:
تساعد هذه المقاييس الفِرَق على إجراء تقييمات جودة البيانات عبر مؤسساتهم لتقييم مدى إفادة البيانات وصلاحيتها لتحقيق غرض معين.
على مدى العقد الماضي، أدت التطورات في الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) وحوسبة الحافة إلى النمو الهائل حجم البيانات الكبيرة. ونتيجةً لذلك، أصبحت ممارسة إدارة البيانات الرئيسية (MDM) أكثر تعقيدًا، ما يتطلب المزيد من المشرفين على البيانات والضمانات الصارمة لضمان جودة البيانات الجيدة.
تعتمد الشركات على إدارة جودة البيانات لدعم مبادرات تحليلات البيانات الخاصة بها، مثل لوحات معلومات ذكاء الأعمال. من دون ذلك، قد تترتب عواقب وخيمة، وربما أخلاقية أيضًا، حسب المجال أو الصناعة (على سبيل المثال، الرعاية الصحية). تهدف حلول جودة البيانات إلى تمكين الشركات من الاستفادة المُثلى من بياناتها، ما أدى إلى تحقيق مزايا رئيسية مثل:
