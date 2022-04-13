ما المقصود بشبكة البيانات؟

إتاحة البيانات (Data Democratization): تُسهّل بنية شبكة البيانات الوصول الذاتي إلى البيانات عبر مصادر متعددة، مما يُوسّع نطاق استخدامها إلى ما يتجاوز الموارد التقنية، مثل علماء البيانات، ومهندسي البيانات، والمطورين. من خلال جعل البيانات أكثر قابلية للاكتشاف والوصول إليها من خلال هذا التصميم القائم على المجالات الوظيفية، يقلل هذا النهج من صوامع البيانات والاختناقات التشغيلية، ويتيح اتخاذ قرارات أسرع، كما يتيح للموارد التقنية التركيز على مهام ذات قيمة أعلى تتوافق مع مهاراتهم.

وفورات في التكاليف: تتجاوز هذه البنية الموزعة نموذج معالجة البيانات الدُفعي، وبدلًا من ذلك، تُشجّع على اعتماد منصات البيانات السحابية ومسارات البيانات المتدفقة لجمع البيانات في الوقت الفعلي. يوفّر التخزين السحابي ميزة إضافية من حيث التكلفة، من خلال تمكين فرق البيانات من تشغيل مجموعات حوسبة كبيرة عند الحاجة، مع الدفع فقط مقابل مساحة التخزين المُستخدمة فعليًا. وهذا يعني أنه إذا كنت بحاجة إلى قدرة حوسبة إضافية لتشغيل مهمة خلال ساعات بدلًا من أيام، يمكنك بسهولة تنفيذ ذلك عبر منصة بيانات سحابية من خلال شراء عُقَد حوسبة إضافية. كما يعني ذلك أيضًا تحسين الرؤية في ما يتعلق بتكاليف التخزين، مما يمكّن فرق الهندسة من تخصيص الميزانيات والموارد بشكل أكثر دقة وفعالية.



تقليل الديون التقنية: تُسبب البنية التحتية المركزية للبيانات مزيدًا من الديون التقنية، نتيجة للتعقيد وتعدد الأطراف المشاركة في صيانة النظام. ومع تراكم البيانات داخل المستودع المركزي، يبدأ النظام العام في التباطؤ. من خلال توزيع مسارات البيانات بناءً على ملكية النطاق الوظيفي، تتمكّن فرق البيانات من تلبية احتياجات مستهلكي البيانات بشكل أكثر كفاءة، وتقليل الضغوط التقنية على نظام التخزين. ويمكنها أيضًا تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات، من خلال توفير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتيح التفاعل المباشر معها، مما يقلّل من الحجم الإجمالي للطلبات الفردية.



قابلية التشغيل البيني: في إطار نموذج شبكة البيانات، يتفق مالكو البيانات مسبقًا على كيفية توحيد حقول البيانات غير المرتبطة بنطاق معين، مما يسهل تحقيق قابلية التشغيل البيني. وبذلك، عندما يقوم كل فريق مجال بتكوين مجموعات البيانات الخاصة به، فإنه يطبّق القواعد الموحدة ذات الصلة التي تُمكّن من ربط البيانات بين النطاقات بسهولة وسرعة. ومن أكثر الحقول التي يتم توحيدها نوع الحقل، والبيانات الوصفية، وإشارات المخطط وغيرها. ويُتيح هذا الاتساق بين النطاقات لمستهلكي البيانات التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) بشكل أكثر سلاسة، وتطوير تطبيقات تخدم احتياجاتهم التجارية بمرونة ودقة أعلى.



الأمان والامتثال: تعزز هياكل شبكة البيانات ممارسات الحوكمة القوية، إذ تساعد في فرض معايير البيانات للبيانات غير المرتبطة بمجال محدد، بالإضافة إلى ضوابط الوصول إلى البيانات الحساسة. وهذا يضمن التزام المؤسسات باللوائح الحكومية، مثل قيود HIPAA، كما أن بنية النظام البيئي للبيانات تدعم هذا الامتثال من خلال تمكين عمليات تدقيق البيانات. تسجيل البيانات وتتبعها في بنية شبكة البيانات يُدمج قابلية الملاحظة (Observability) في النظام، ما يسمح للمدققين بفهم من هم المستخدمون الذين يصلون إلى بيانات محددة، وعدد مرات هذا الوصول.

