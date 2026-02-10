ما المقصود بالبيانات المعيبة؟

تاريخ النشر 10 فبراير 2026
By Judith Aquino , Alexandra Jonker

تعريف البيانات المعيبة

البيانات المعيبة هي بيانات تتسم بعدم الدقة، أو عدم الصلاحية، أو النقص، أو عدم الاتساق، مما يجعلها غير موثوق بها للاستخدام في الأعمال.

ويمكن أن تتخذ البيانات المعيبة أشكالًا عديدة. فقد تشمل سجلات مكررة، أو قيَمًا مفقودة أو فارغة، أو تنسيقات غير متسقة، أو معلومات قديمة، أو إدخالات غير صالحة، أو علاقات معطلة بين السجلات، أو تعريفات متعارضة عبر الأنظمة.

ويمكن أن تظهر مشكلات جودة البيانات من هذا النوع في أي مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات، بدءًا من جمعها الأولي ووصولًا إلى تحليلها وتوزيعها في المراحل اللاحقة. وتُعد معالجة هذه المشكلات أمرًا أساسيًا، لأن المدخلات غير الدقيقة أو غير المتسقة يمكن أن تقوض دقة القرارات، وتشوه نتائج تحليلات البيانات، وتضعف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي (AI)، وتزيد المخاطر عبر توسيع نطاق الأخطاء في الأنظمة والعمليات.

ويمكن للمؤسسات الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات لتنظيف البيانات المعيبة، بما في ذلك تنميط البيانات، والتحقق من صحتها، وإزالة التكرار، والتوحيد القياسي، والمراقبة. وتزداد فعالية هذه الجهود عندما تكون مدعومة بممارسات قوية في حوكمة البيانات. فإدارة البيانات توفر البنية اللازمة لتحديد المسؤوليات، ووضع المعايير، وترسيخ الضوابط التي تمنع عودة مشكلات جودة البيانات وتُبقي التحسينات قائمة.

تكلفة البيانات المعيبة

وتكون المؤسسات التي لا تعالج البيانات المعيبة أكثر عرضة لتحمل تكاليف مالية وتشغيلية كبيرة.فعندما تعتمد الفرق على بيانات غير دقيقة، ويُشار إليها أحيانًا أيضًا باسم البيانات المعيبة أو البيانات الرديئة، تصبح أكثر عرضة لاتخاذ قرارات أعمال لا تنسجم مع الواقع وظروف السوق.

هذه المخاطر معترف بها على نطاق واسع؛ فقد وجد تقرير صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) عام 2025 أن 43% من كبار مسؤولي العمليات يعدّون جودة البيانات أهم أولوياتهم المتعلقة بالبيانات.1وبحسب Forrester، يقدّر أكثر من ربع المؤسسات خسائر سنوية تتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي بسبب ضعف جودة البيانات.2

كما يمكن أن تؤدي البيانات المعيبة إلى ما يلي:

  • ضعف القرارات والتخطيط بسبب البيانات القديمة والسجلات المكررة

  • ضعف فعالية الحملات التسويقية وقرارات المبيعات ونتائج تجربة العملاء بسبب نقص بيانات العملاء

  • غرامات عدم الامتثال وإخفاقات التدقيق الناتجة عن البيانات غير الدقيقة والمعلومات المفقودة وغيرها من الأخطاء

  • قضاء وقت طويل في تنظيف البيانات وتسويتها لتصحيح أخطاء مثل الأخطاء الإملائية والبيانات المفقودة

  • زيادة الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات في الوصول الأساسي إلى البيانات ومعالجة مشكلاتها

  • تراجع الثقة في تحليل البيانات، مما يؤدي إلى تأخير صناعة القرار

  • تباطؤ الابتكار وانخفاض عائد الاستثمار من التحليلات واستثمارات الذكاء الاصطناعي

  • فقدان الميزة التنافسية بسبب ضعف التنفيذ القائم على البيانات

أثر البيانات المعيبة في الذكاء الاصطناعي

وللبيانات المعيبة أثر تراكمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). فهذه الأنظمة، والخوارزميات التي تستند إليها، تتعلم من خلال تحديد الأنماط الإحصائية عبر مجموعات البيانات على نطاق واسع. ولذلك، يمكن أن تتعلم ما يوجد في مجموعات البيانات من أخطاء أو تحيزات أثناء التدريب، ثم تنعكس في صورة مخرجات معيبة ومضللة خلال مرحلة الاستدلال. **في الواقع، تتوقع Gartner أنه "حتى عام 2026، ستتخلى المؤسسات عن 60% من مشروعات الذكاء الاصطناعي التي لا تدعمها بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي3
 
ونتيجة لذلك، ازدادت أهمية البيانات العالية الجودة والخاضعة لإدارة جيدة مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي. وتدعم الممارسات القوية في مجال جودة البيانات مخرجات نماذج جديرة بالثقة وأكثر دقة وموثوقية. ويترجم هذا التفوق إلى أثر ملموس في الأعمال. وتُظهر أبحاث معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات الموثوق بها من جانب الأطراف المعنية الداخلية والخارجية تحقق ما يقارب ضعف عائد الاستثمار من قدراتها في الذكاء الاصطناعي.4

الأسباب الأساسية للبيانات المعيبة

ولا تظهر البيانات منخفضة الجودة، أو البيانات المعيبة، من تلقاء نفسها، بل تكون نتيجة لعوامل تنظيمية وتقنية وبشرية. وغالبًا ما يمكن إرجاع الأسباب الأساسية للبيانات المعيبة إلى المصادر والممارسات التالية:

  • الأخطاء البشرية
  • صوامع البيانات
  • ضعف حوكمة البيانات
  • خلل في تكامل البيانات
  • الديون التقنية
  • غياب ضوابط التحقق من الصحة والجودة
  • أولويات غير متوائمة
  • حلقات التعليقات في التعلم الآلي
الأخطاء البشرية

ويكون إدخال البيانات يدويًا عرضة للأخطاء بطبيعته بسبب التكرار وضغط الوقت والعبء المعرفي، مما قد يؤدي إلى بيانات غير صحيحة، مثل الأخطاء الإملائية، وتبديل الأحرف، وسوء قراءة المواد المصدرية، وأخطاء النسخ واللصق. وعندما تكون هذه الأخطاء البشرية منهجية، فإنها قد تتضاعف سريعًا وتتطلب عملية تنظيف واسعة النطاق.
صوامع البيانات

كما يمكن أن تؤدي صوامع البيانات إلى ظهور بيانات معيبة من خلال تجزئة المعلومات بين الأقسام. فعندما تحتفظ الفرق بمجموعات بيانات معزولة من دون معايير مشتركة أو تنسيق، قد تنتشر السجلات المكررة وغير المتوافقة.
ضعف حوكمة البيانات

ويمكن للبيانات المعيبة أن تزدهر في غياب الإشراف المركزي، وتحديد ملكية البيانات، والمعايير القابلة للتنفيذ، وغيرها من السمات الأساسية لإدارة البيانات القوية.

في ظل هذه الظروف، تجمع الإدارات البيانات وتديرها على نحو غير متسق، مما يؤدي إلى مشكلات تتراكم بمرور الوقت، مثل تضارب التنسيقات واصطلاحات التسمية، وعدم اتساق تعريفات البيانات، والإدخالات غير المتحقق من صحتها، بما يقوض موثوقية البيانات.
خلل في تكامل البيانات

ويمكن أن يؤدي تكامل البيانات عبر أنظمة مختلفة ومتخصصة إلى حدوث أخطاء بسبب عدم تطابق المخططات، وعمليات التحويل المعيبة، وعمليات النقل غير المكتملة. وقد ازدادت هذه المخاطر مع البنى السحابية والهجينة، حيث تنتقل البيانات عبر بيئات تختلف في التنسيقات وقواعد التحقق من الصحة.
الديون التقنية

وغالبًا ما تعتمد الأنظمة القديمة على نماذج بيانات قديمة، وآليات تحقق محدودة، وواجهات هشة لم تعد تتوافق مع احتياجات الأعمال الحالية. ومع تطور المتطلبات، تتراكم على هذه الأنظمة ديون تقنية تفرض حلولًا بديلة يدوية. كما يزيد ذلك من احتمال وقوع أخطاء هيكلية في البيانات، بما في ذلك القيم الخارجية غير المعلَّمة التي تشوّه التقارير والتحليلات في المراحل اللاحقة.
غياب ضوابط التحقق من الصحة والجودة

وعندما تُقبل البيانات من دون التحقق من صحتها في الوقت الفعلي، مثل التحقق من النطاق، أو فرض التنسيق، أو الحقول المطلوبة، أو قيود التفرد، تتسلل الأخطاء إلى الأنظمة بصمت. وبمجرد استيعاب هذه العيوب، فإنها تنتشر في المراحل اللاحقة، ويصبح اكتشافها وتصحيحها أكثر صعوبة وأعلى تكلفة.
أولويات غير متوائمة

وقد تعكس البيانات المعيبة أولويات تنظيمية أكثر مما تعكس أوجه قصور تقنية. فعندما تُكافأ السرعة أو الحجم أو التسليم على المدى القصير على حساب دقة البيانات والإشراف عليها، ترتفع معدلات الخطأ غالبًا، وتصبح مسؤولية الحفاظ على بيانات نظيفة غير واضحة. 
حلقات التعليقات في التعلم الآلي

كما يمكن لأنظمة التعلم الآلي أن تُدخل البيانات المعيبة أو تضخمها من دون قصد. فعندما يدرّب علماء البيانات النماذج على مجموعات بيانات معيبة أو متحيزة أو غير مكتملة، قد يُعاد دمج مخرجات النموذج لاحقًا بوصفها مدخلات من دون تحقق كافٍ أو إشراف مناسب.

كيفية تنظيف البيانات المعيبة

ويُعد تنظيف البيانات المعيبة ممارسة أساسية في إدارة البيانات، تجمع بين العمليات، والتقنيات، والأدوات، وإدارة البيانات. يتضمن تنظيف البيانات فهم كيفية جمع البيانات من مصادر مختلفة وإدارتها عبر دورة حياتها، وتحديد الأخطاء مثل البيانات المكررة وغير المتسقة وغير المكتملة وتصحيحها، والتحقق من النتائج، وترسيخ الضوابط اللازمة للحفاظ على موثوقية البيانات.
وتشمل ثمانيًا من أكثر خطوات تنظيف البيانات شيوعًا ما يلي:

  1. التقاط السياق واستخدام البيانات
    فهم سياق الأعمال المرتبط بالبيانات، ودورة حياتها، وكيفية الحصول عليها وتكاملها واستخدامها في التحليل أو صناعة القرار.

  2. تحديد متطلبات البيانات والعلاقات بينها
    توضيح الحقول المطلوبة، وأهمية كل عنصر، والعلاقات المتوقعة داخل الجداول وفيما بينها، بما يضمن دعم البيانات للغرض التحليلي أو التشغيلي المقصود.

  3. مراجعة العينات
    فحص عينات ممثلة من البيانات لتحديد مشكلات الجودة الواضحة، مثل السجلات غير ذات الصلة، والتنسيقات غير المتسقة، والأخطاء الهيكلية التي تظهر أثناء جمع البيانات أو تكاملها
    .
  4. تحديد معايير جودة البيانات
    إجراء التحليل التوصيفي للبيانات، مثل تحليل عدد الصفوف، والتوزيعات، والقيم المفقودة، والتكرارات، وأوجه عدم الاتساق، وذلك لتحديد خطوط أساس لجودة البيانات وتقييم مدى ملاءمتها العامة للاستخدام.

  5. تحديد قواعد جودة البيانات وقيودها
    توثيق قواعد جودة البيانات الخاصة بالحقول والعلاقات، بما في ذلك التنسيقات، والنطاقات، والقيم المسموح بها، والمفاتيح، والقواعد التي تضمن بقاء السجلات ذات الصلة مرتبطة على النحو الصحيح.

  6. تحليل الأسباب الأساسية
    تقييم الاستثناءات والإخفاقات لتحديد الأسباب الأساسية، مثل أخطاء إدخال البيانات، وقيود النظام، وعيوب التكامل أو تعريفات الأعمال الغامضة.

  7. تنفيذ المعالجة والضوابط الوقائية
    معالجة المشكلات المحددة وتنفيذ ضوابط على مستوى العمليات أو الأنظمة تتماشى مع حوكمة البيانات. فعلى سبيل المثال، يشمل ذلك التحقق من الصحة عند الإدخال، والتعريفات الموحدة، وعمليات التحقق المؤتمتة، للحد من تكرار المشكلات وتحسين إدارة البيانات على المدى الطويل.

  8. تتبع مقاييس جودة البيانات وحوكمتها
    وضع مقاييس جودة البيانات ومراقبتها، بما في ذلك الاكتمال، والدقة، والاتساق، والآنية، والصلاحية، لتتبّع التحسن ودعم الامتثال.

أدوات تنظيف البيانات وتقنياته

صُمِّمت مجموعة واسعة من أدوات وتقنيات تنظيف البيانات، وبعضها يتداخل في القدرات التي يوفّرها، لمعالجة تحديات جودة البيانات المختلفة، وحالات الاستخدام، ومستويات التعقيد عبر دورة حياة البيانات:

منصات تنظيف البيانات وتكاملها من البداية إلى النهاية

  • منصات تكامل البيانات الموحّدة
    صُمِّمت هذه المنصات لنقل البيانات وتحويلها وتوحيدها بصيغ مختلفة عبر الأنظمة. وعادةً ما توفّر قدرات شاملة لتنظيف البيانات من البداية إلى النهاية، بما في ذلك التحليل التوصيفي للبيانات، والتحقق من الصحة، وإزالة التكرار، والتحويل، والتنظيف القائم على القواعد، وغالبًا ما تكون مزودة بواجهات منخفضة التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية.

  • منصات المطابقة والجودة الشاملة
    وبالمقارنة مع منصات تكامل البيانات الموحّدة، تركّز هذه المنصات بدرجة أكبر على تعزيز موثوقية البيانات واتساقها، مع قدرات أعمق في مطابقة البيانات، وحل الكيانات، والتوحيد القياسي، والإشراف على البيانات.

  • منصات البيانات التي تركّز على العملاء
    توفّر هذه المنصات عادةً إمكانات تتعلق بجودة البيانات، وإزالة التكرار، وحل الهوية، بما يساعد على إدارة سجلات العملاء وتسويتها عبر الأنظمة.

حلول متخصصة لتنظيف البيانات

  • أدوات الجودة الموجّهة لمستخدمي الأعمال
    صُمِّمت هذه الأدوات للفرق غير التقنية، مع دعم المطابقة الاحتمالية، وإزالة التكرار، والتحقق من بيانات الاتصال والعناوين، والتوحيد القياسي القائم على القواعد.

  • خدمات التحقق الخاصة بالمجال
     يمكن أن تشمل هذه الحلول التحقق من العناوين والرموز البريدية، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتحقق من أرقام الهاتف، وغالبًا ما تُقدَّم في صورة خدمات أو واجهات برمجة تطبيقات (APIs).

القدرات الموجهة نحو التحليلات والهندسة

  • أدوات إمكانية ملاحظة البيانات ومراقبة الجودة
    صُمِّمت هذه الأدوات لمراقبة مسارات البيانات باستمرار بحثًا عن تغييرات المخططات، وحالات الشذوذ، والانتهاكات التي تمس توقعات الجودة، بما يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا.

  • الميزات المضمَّنة لإعداد البيانات واختبارها
    تتضمن العديد من أطر عمل ذكاء الأعمال (BI)، والاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)، وأطر التحويل، التحليل التوصيفي، وقواعد التحقق من الصحة، والاختبارات التي تنفذ الفحوصات الأساسية لجودة البيانات بوصفها جزءًا من مهام سير العمل الروتينية الخاصة بالبيانات.

أهمية حوكمة البيانات للحفاظ على جودة البيانات على المدى الطويل

إن معالجة البيانات المعيبة داخل المؤسسات لا تقتصر على معالجة المشكلات المنفصلة، بل تتطلب أيضًا تصحيح مشكلات جودة البيانات المتجذرة في العمليات والتقنيات ونماذج الملكية.

وتوفر إدارة البيانات الإطار التنظيمي الذي يساعد على ضمان موثوقية البيانات وقابليتها للاستخدام عبر المؤسسة، من خلال تحديد السياسات، والأدوار، والعمليات، والأدوات اللازمة لإدارة البيانات طوال دورة حياتها. ومن خلال ترسيخ المساءلة والضوابط في المراحل المبكرة، تساعد إدارة البيانات على منع تكرار مشكلات الجودة وتدعم التحسينات المستدامة في جودة البيانات.

وفي استطلاع أجراه معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، أفاد 54% من التنفيذيين بأن تنفيذ ممارسات فعالة في حوكمة البيانات وإدارة البيانات يمثل أولوية لمؤسساتهم.5

ولفهم سبب تحوّل حوكمة البيانات إلى محور بالغ الأهمية، من المفيد توضيح ما تقوم به عمليًا. فهي تحدد من يملك البيانات، وكيف يجب التعامل معها، وما القواعد التي ينبغي أن تلتزم بها حتى تُعد بيانات موثوقة. اعتبر الحوكمة نظام "مراقبة الحركة الجوية" للبيانات؛ فهي تنظم الوصول، ومعايير الجودة، والامتثال، بحيث تتدفق البيانات المتحقق منها إلى المستخدمين والأنظمة المناسبة.

يتضمن إطار عمل حوكمة البيانات القوي عادةً ما يلي:

  • أدوار ومسؤوليات محددة
  • سياسات ومعايير واضحة
  • إجراءات تدقيق ومراقبة

أدوار ومسؤوليات محددة

ويضع مجلس الحوكمة أو اللجنة التوجيهية استراتيجية البيانات، وأولوياتها، وسلطة صناعة القرار على مستوى المؤسسة. ويتحمل مالكو البيانات مسؤولية جودة البيانات ضمن مجالات أعمال محددة، بينما يتولى أمناء البيانات إدارة جودة البيانات اليومية، ويعملون على توحيد تعريفات البيانات وقواعد الأعمال.

سياسات ومعايير واضحة

وتحدد الإرشادات الموثقة كيفية تنسيق البيانات، وتسميتها، والوصول إليها، وحمايتها. كما تعزز هذه السياسات الاتساق، وتقلل الغموض، وتضمن التعامل مع البيانات بطريقة متوافقة وآمنة.

إجراءات تدقيق ومراقبة

وتُستخدم عمليات التدقيق والمراقبة المستمرة لتقييم جودة البيانات، والامتثال للسياسات، والالتزام بالمعايير المحددة بمرور الوقت. وتساعد هذه الأنشطة على تحديد المشكلات مبكرًا، وتتبع التحسينات، وتوفير الشفافية والمساءلة بشأن كيفية إدارة البيانات واستخدامها.

الموارد

إدارة البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع

تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
مفاضل البيانات

استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
زيادة تبني الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
مستودع البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
منشورات إدارة البيانات من IBM Research

اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
توقعات Gartner لعام 2024: كيف سيؤثِّر الذكاء الاصطناعي في مستخدمي التحليلات

احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
حلول ذات صلة
IBM watsonx.governance

حوّل الذكاء الاصطناعي الموثوق إلى واقع تشغيلي من خلال مراقبة النماذج وإدارة المخاطر وفرض الحوكمة عبر كامل دورة حياة الذكاء الاصطناعي لديك.

 استكشف ®watsonx.governance
حلول حوكمة البيانات

تحكَّم في بياناتك باستخدام أدوات الحوكمة التي تعمل على تحسين الجودة وضمان الامتثال وتمكين التحليلات الموثوقة والذكاء الاصطناعي.

 استكشف حلول حوكمة البيانات
استشارات حوكمة الذكاء الاصطناعي

ضع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول بتوجيه من الخبراء لإدارة المخاطر وتلبية اللوائح التنظيمية وتشغيل الذكاء الاصطناعي الموثوق على نطاق واسع.

 استكشف استشارات حوكمة الذكاء الاصطناعي
الحواشي

1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.

2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention, Forrester, 31 July 2024.

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk, Gartner, 26 February 2025.

4 The CEO’s guide to generative AI, IBM Institute for Business Value, 18 July 2023.

5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, 12 November 2025.