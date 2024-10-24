ما هو الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة؟

غالبًا ما يكون فهم كيفية عمل التقنية أمرًا أساسيًا للثقة في فعاليتها. لكن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) مثل نماذج التعلم العميق ، تعمل كصناديق سوداء حقيقية؛ فهي تستوعب البيانات وتنتج مخرجات، مع القليل من الشفافية أو بدون شفافية حول كيفية وصولها إلى تلك المخرجات.

ونتيجة لذلك، النتائج تتزايد حالات نقص الثقة. وجد استطلاع أجري في عام 2023 أن أكثر من 40% من قادة الأعمال أشاروا إلى مخاوفهم بشأن مصداقية الذكاء الاصطناعي.1 وفي الوقت نفسه، أظهر المستهلكون أيضًا عدم ثقتهم في الذكاء الاصطناعي: فقد وجدت دراسة أجريت عام 2024 أن تضمين مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في ملصق المنتج يمكن أن يجعل المتسوقين أقل ميلًا لشراء هذا المنتج.2

كما أن الأمثلة الواقعية لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحقق نتائج خاطئة أو ضارة في حالات الاستخدام عالية المخاطر تزيد من مخاوف الثقة في الذكاء الاصطناعي. في أحد الأمثلة المعروفة للرعاية الصحية، فشل نموذج الذكاء الاصطناعي في تشخيص تعفن الدم بشكل موثوق. بينما كان أداء النموذج جيدًا في بيئة التدريب، إلا أنه لم يكتشف تعفن الدم في أكثر من ثلثي مرضى المستشفيات.3

وفي حالات أخرى، أظهرت نماذج الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات خوارزمية متحيزة، بما في ذلك أنظمة الشرطة التنبؤية التي تستهدف بشكل غير متناسب مجتمعات الأقليات وأنظمة تتبع المتقدمين التي تفضل المرشحين الذكور على الإناث. وهناك أيضًا مخاوف أمنية، مثل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تكشف عن بيانات شخصية حساسة عن غير قصد، وقيام المتسللين باستغلال الثغرات الأمنية في نماذج الذكاء الاصطناعي لسرقة معلومات خاصة بالشركات.

عندما يكون أداء نماذج الذكاء الاصطناعي دون المستوى أو تؤدي إلى نتائج ضارة، يمكن أن يقوض ذلك الثقة ليس فقط في تلك النماذج، ولكن في الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مما قد يعيق تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده في المستقبل. إن تحقيق أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة ودعم تطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل يعني تسليط الضوء داخل الصندوق الأسود المجازي للذكاء الاصطناعي. يتيح هذا للأطراف المعنية الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتقديم النتائج موثوقة ودقيقة مع تقليل مخاطر النتائج المتحيزة أو غير المتوافقة مع القصد الأصلي.