الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال حلول أتمتة العمليات التشغيلية
اكتشاف الحلول التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات الرمز المنخفض
تجربة الإصدار التجريبي المجاني لأتمتة الأعمال استكشف الحلول التي نقدمها
رسم توضيحي ليد تحتوي على خطوط وأشكال ملونة
تنمية أعمالك مع برنامج أتمتة الأعمال 

تعمل أدوات أتمتة عمليات الأعمال على تمكين فهم الموارد المهمة وتنظيمها، مثل الأشخاص، والتطبيقات، والأنظمة. ويُمكنك إدارة عمليات أعمالك الشاملة والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة. كما يُمكنك زيادة الكفاءة التنظيمية وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبًا في تجربة العملاء.
محتوى متميز

أعد التفكير في خدمة العملاء، كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي لجذب عملاء أكثر ربحيةً والحفاظ عليهم؟

اقرأ دراسة حالة عن أتمتة تسعير IBM
تعرّف على المزيد عن الأتمتة مع هذه الورقة الذكية
بناء عملية الأتمتة الشاملة بشكل أسرع تُمكِّن الأدوات ذات الرموز المنخفضة والتي من دون رموز خبراء العمليات من بناء عمليات الأتمتة بسرعة بأنفسهم. إنشاء تجارب سلسة

كرر عمليات الأتمتة بسرعة لتقديم تجارب عملاء سلسة تعزز رضا العملاء ومشاركتهم وكسب ولائهم.

 تمكين التعاون

يُمكنك تمكين المستخدمين من جميع المستويات المهارية من المساهمة بخبراتهم دون مخاطرة باستخدام أدوات ذات رموز منخفضة وبدون رموز مع سهولة الإشراف عليها. 

 دمج الذكاء

اتخذ قرارات أفضل وساعد المستخدمين في تحديد أولويات المهام باستخدام المحتوى ورؤى العملية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وأدوات المراقبة.
الحلول برامج أتمتة العمليات التشغيلية

اكشف أوجه القصور الخفية في عمليات الأعمال والقضاء عليها.

 برامج اتخاذ القرار

اتخذ قرارات أسرع، وقابلة للتكرار، وتتميز بالشفافية.

 أتمتة العمليات الآلية

يُمكنك أتمتة المهام الروتينية والمتكررة.

 عملية التعدين

أصلِح أوجه القصور في العمليات وزيادة نتائج عمليات الأتمتة.

 أتمتة سير العمل

يُمكنك زيادة الرؤية، والاتساق، والسرعة.

 رسم خرائط عمليات الأعمال

إجراء التحليلات التعاون لتحسين عمليات الأعمال.

 watsonx Orchestrate

يمكنك نقل المهام الروتينية إلى العامل الرقمي.

 خدمات المحتوى

يُمكنك تسريع عمليات إدارة المحتوى والحوكمة.

 معالجة الوثائق

استخرج معلومات الأعمال وتطبيقها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قصص نجاح العملاء
TD Ameritrade

عملت شركة TD Ameritrade على أتمتة عمليات حساب العميل وتقليل الوقت اللازم لفتح حساب جديد بنسبة 70%.
BlueShore Financial

أعادت شركة BlueShore Financial تصميم تجارب العملاء والعمليات التشغيلية لتحقيق زيادة بنسبة 250% في حجم الإقراض دون تعيينات إضافية.
Primanti Brothers

من خلال أتمتة المبيعات اليومية وإعداد تقارير العمالة، تمكنت شركة Primanti Brothers من التخلص من 2,000 ساعة من العمل اليدوي سنويًّا.
قوة الأتمتة: عمليات سير العمل الذكية

تعلّم كيف تستخدم المؤسسات النُهج التنبؤية، وأدوات عملية استخراج البيانات (عملية التعدين) وتطبيق سير العمل المدعوم بالتقنيات لتحقيق الابتكار القائم على البيانات.

 سفينة Mayflower ذاتية القيادة

تعلّم كيف تمكنت الأتمتة والذكاء الاصطناعي من إعادة تصميم السفن، وكيف يمكن استخدام هذه التقنيات في مجالات أخرى غير الملاحة البحرية.

 ما المقصود بإدارة عمليات الأعمال؟

تعلَّم كيف يمكن لإدارة عمليات الأعمال أن تحسِّن الكفاءة وتقلِّل التكاليف من خلال تحسين عمليات الأعمال وأتمتتها.

 ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية؟

تعرّف أكثر على طريقة عمل أتمتة العمليات الآلية ولماذا تستخدمه المؤسسات لتمكين أتمتة عمليات الأعمال.

 مدونة أتمتة السحابة

تعلَّم أحدث التقنيات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات لاستخدام الأتمتة لتعزيز نمو عملك ونجاحه.

 ما الأتمتة الذكية؟

اكتسب فهمًا أعمق لتقنية الأتمتة الذكية، وتعرّف على مكوناتها، وميزاتها، ومستقبلها.
استكشف حلول أتمتة الأعمال من IBM

شاهد كيف تسهم الأتمتة الغنية بالميزات في تسريع عملك.