تقرير IBV قوة الأتمتة: عمليات سير العمل الذكية تعلّم كيف تستخدم المؤسسات النُهج التنبؤية، وأدوات عملية استخراج البيانات (عملية التعدين) وتطبيق سير العمل المدعوم بالتقنيات لتحقيق الابتكار القائم على البيانات.

بودكاست IBM سفينة Mayflower ذاتية القيادة تعلّم كيف تمكنت الأتمتة والذكاء الاصطناعي من إعادة تصميم السفن، وكيف يمكن استخدام هذه التقنيات في مجالات أخرى غير الملاحة البحرية.

صفحة تعلم IBM ما المقصود بإدارة عمليات الأعمال؟ تعلَّم كيف يمكن لإدارة عمليات الأعمال أن تحسِّن الكفاءة وتقلِّل التكاليف من خلال تحسين عمليات الأعمال وأتمتتها.

صفحة تعلم IBM ما المقصود بأتمتة العمليات الآلية؟ تعرّف أكثر على طريقة عمل أتمتة العمليات الآلية ولماذا تستخدمه المؤسسات لتمكين أتمتة عمليات الأعمال.

المدونة مدونة أتمتة السحابة تعلَّم أحدث التقنيات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات لاستخدام الأتمتة لتعزيز نمو عملك ونجاحه.