تعمل أدوات أتمتة عمليات الأعمال على تمكين فهم الموارد المهمة وتنظيمها، مثل الأشخاص، والتطبيقات، والأنظمة. ويُمكنك إدارة عمليات أعمالك الشاملة والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة. كما يُمكنك زيادة الكفاءة التنظيمية وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبًا في تجربة العملاء.
أعد التفكير في خدمة العملاء، كيف يمكنك تطبيق الذكاء الاصطناعي لجذب عملاء أكثر ربحيةً والحفاظ عليهم؟
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كرر عمليات الأتمتة بسرعة لتقديم تجارب عملاء سلسة تعزز رضا العملاء ومشاركتهم وكسب ولائهم.
يُمكنك تمكين المستخدمين من جميع المستويات المهارية من المساهمة بخبراتهم دون مخاطرة باستخدام أدوات ذات رموز منخفضة وبدون رموز مع سهولة الإشراف عليها.
اتخذ قرارات أفضل وساعد المستخدمين في تحديد أولويات المهام باستخدام المحتوى ورؤى العملية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وأدوات المراقبة.
اكشف أوجه القصور الخفية في عمليات الأعمال والقضاء عليها.
اتخذ قرارات أسرع، وقابلة للتكرار، وتتميز بالشفافية.
يُمكنك أتمتة المهام الروتينية والمتكررة.
أصلِح أوجه القصور في العمليات وزيادة نتائج عمليات الأتمتة.
يُمكنك زيادة الرؤية، والاتساق، والسرعة.
إجراء التحليلات التعاون لتحسين عمليات الأعمال.
يمكنك نقل المهام الروتينية إلى العامل الرقمي.
يُمكنك تسريع عمليات إدارة المحتوى والحوكمة.
استخرج معلومات الأعمال وتطبيقها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
عملت شركة TD Ameritrade على أتمتة عمليات حساب العميل وتقليل الوقت اللازم لفتح حساب جديد بنسبة 70%.
أعادت شركة BlueShore Financial تصميم تجارب العملاء والعمليات التشغيلية لتحقيق زيادة بنسبة 250% في حجم الإقراض دون تعيينات إضافية.
من خلال أتمتة المبيعات اليومية وإعداد تقارير العمالة، تمكنت شركة Primanti Brothers من التخلص من 2,000 ساعة من العمل اليدوي سنويًّا.
تعلّم كيف تستخدم المؤسسات النُهج التنبؤية، وأدوات عملية استخراج البيانات (عملية التعدين) وتطبيق سير العمل المدعوم بالتقنيات لتحقيق الابتكار القائم على البيانات.
تعلّم كيف تمكنت الأتمتة والذكاء الاصطناعي من إعادة تصميم السفن، وكيف يمكن استخدام هذه التقنيات في مجالات أخرى غير الملاحة البحرية.
تعلَّم كيف يمكن لإدارة عمليات الأعمال أن تحسِّن الكفاءة وتقلِّل التكاليف من خلال تحسين عمليات الأعمال وأتمتتها.
تعرّف أكثر على طريقة عمل أتمتة العمليات الآلية ولماذا تستخدمه المؤسسات لتمكين أتمتة عمليات الأعمال.
تعلَّم أحدث التقنيات والاستراتيجيات وأفضل الممارسات لاستخدام الأتمتة لتعزيز نمو عملك ونجاحه.
اكتسب فهمًا أعمق لتقنية الأتمتة الذكية، وتعرّف على مكوناتها، وميزاتها، ومستقبلها.