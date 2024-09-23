IBM Blueworks Live عبارة عن منصة قائمة على السحابة تقوم بتغيير الطريقة التي تستخدمها الفرق لبناء وتنقيح عمليات الأعمال. توفر المنصة بيئة تعاونية فريدة من نوعها تسد الفجوة بين تخطيط العمليات من جهة والمعارف القابلة للتنفيذ من جهة أخرى.
تتيح IBM Blueworks Live للفِرق إمكانية توثيق العمليات وتحليلها وتبسيطها بسهولة وكفاءة غير مسبوقة، دون الحاجة إلى إجراء أي تنزيلات، وذلك من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعتمد على الويب. وقد جرى تصميمها من أجل تحقيق التعاون الديناميكي، مما يتيح للأطراف المعنية إمكانية التواصل ومشاركة المعارف وإجراء التحسينات في الوقت الفعلي، من أي مكان.
تتجاوز المنصة أدوات تخطيط العمليات التقليدية من خلال تقديم منصة مركزية مخصصة للتحسين المستمر للعمليات. استمتع بتجربة عمل جماعي سلسة، واكتسب معارف أكثر وضوحًا، وعمليات تشغيلية أكثر كفاءة، كل ذلك ضمن بيئة تشغيلية سحابية آمنة يسهل الوصول إليها.
شارك التفاصيل الأساسية للعمليات الحالية أو الجديدة على مستوى المنظمة باستخدام تصنيف مشترك ولغة موحدة.
تخلص من ظاهرة الانعزال (الصومعة) بين أقسام المؤسسة لتوثيق وتصميم عمليات أفضل.
يمكنك تعميق فهمك لنتائج الأعمال التي سيحققها المنتج وكيفية تحقيق تلك الميزات.
استخدم نهجًا تعاونيًا لتحقيق أقصى قدر من الدقة.
حافظ على تفاعل الأطراف المعنية من خلال توفير خطوات مرئية للعمليات.
انشر المعلومات بما يناسب احتياجاتك على أفضل وجه.
تعمل TIM AG على تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة عن طريق تقليل الوقت اللازم لضم موظفين جدد بنسبة 50%.
تساعد منصة IBM Blueworks Live شركة Insperity على زيادة كفاءة العمليات وتسريع تسليم البرامج من خلال عرض واحد ودقيق لعمليات الأعمال.
تعمل Elevations Credit Union على تحسين عملياتها وتقليل متوسط الوقت اللازم لتمويل قروض ملكية المنازل بنسبة 52%.
في مواجهة عمليات الإغلاق المالي غير المتصلة، قامت شركة إعادة التأمين العالمية بالاستفادة من IBM Blueworks Live لتحويل سير العمل لديها. أدى تبسيط العمليات والأتمتة إلى خفض عدد المشاركين في الاجتماع إلى النصف، مما أدى إلى توفير 40000 دولار أمريكي على أساس ربع سنوي وتحقيق استقرار العمليات.
منظمة معنية بالتراث الوطني، مثقلة بعمليات غير متناسقة، تبنّت استخدام IBM Blueworks Live. تمكنت الأداة من توحيد مراحل سير العمل، مما أدى إلى تعزيز تنسيق المشروع ورفع كفاءته بنسبة 40%، مما أدى إلى إدخال تجديدات في الوقت المناسب وتحسين معايير السلامة.
إدارة حكومية سعت إلى رفع مستوى تقديم الخدمات العامة. تمكنت منصة IBM Blueworks Live من تحسين عمليات استخراج التصاريح، مما أدى إلى تقليل أوقات الموافقة بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المواطنين بشكل كبير.
مؤسسة رائدة في مجال تقييم الممتلكات بحاجة إلى تبسيط العمليات المعقدة. نجحت منصة IBM Blueworks Live في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لتطبيق التأمين على الملكية من أسبوعين إلى 15 دقيقة، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة بشكل كبير.
كان تبسيط العمليات الداخلية أمرًا بالغ الأهمية. تمكنت IBM Blueworks Live من تعزيز شفافية وتنسيق سير العمل، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالإنتاجية. وساعد النظام على إدارة 42 مليون قدم مربع من المساحات الإدارية بكفاءة.
يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.
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عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.
عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.
*الأسعار المعروضة للنشر على التقنية السحابية
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يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2024.
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