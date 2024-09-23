IBM Blueworks Live عبارة عن منصة قائمة على السحابة تقوم بتغيير الطريقة التي تستخدمها الفرق لبناء وتنقيح عمليات الأعمال. توفر المنصة بيئة تعاونية فريدة من نوعها تسد الفجوة بين تخطيط العمليات من جهة والمعارف القابلة للتنفيذ من جهة أخرى.

تتيح IBM Blueworks Live للفِرق إمكانية توثيق العمليات وتحليلها وتبسيطها بسهولة وكفاءة غير مسبوقة، دون الحاجة إلى إجراء أي تنزيلات، وذلك من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعتمد على الويب. وقد جرى تصميمها من أجل تحقيق التعاون الديناميكي، مما يتيح للأطراف المعنية إمكانية التواصل ومشاركة المعارف وإجراء التحسينات في الوقت الفعلي، من أي مكان.

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