الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Blueworks Live IBM Blueworks Live
تخلص من الملاحظات اللاصقة وقم بإزالة التعقيد من رحلة تخطيط عملياتك
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رسم توضيحي مسطح لبرنامج IBM Blueworks Live

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وفِّر 30% على الأشهر الثلاثة الأولى من الخطة الشهرية أو 25% على الخطة السنوية.

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ما هي IBM Blueworks Live؟

IBM Blueworks Live عبارة عن منصة قائمة على السحابة تقوم بتغيير الطريقة التي تستخدمها الفرق لبناء وتنقيح عمليات الأعمال. توفر المنصة بيئة تعاونية فريدة من نوعها تسد الفجوة بين تخطيط العمليات من جهة والمعارف القابلة للتنفيذ من جهة أخرى.

تتيح IBM Blueworks Live للفِرق إمكانية توثيق العمليات وتحليلها وتبسيطها بسهولة وكفاءة غير مسبوقة، دون الحاجة إلى إجراء أي تنزيلات، وذلك من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعتمد على الويب. وقد جرى تصميمها من أجل تحقيق التعاون الديناميكي، مما يتيح للأطراف المعنية إمكانية التواصل ومشاركة المعارف وإجراء التحسينات في الوقت الفعلي، من أي مكان.

بدء جولة في Blueworks Live

 لماذا تختار IBM Blueworks Live؟

تتجاوز المنصة أدوات تخطيط العمليات التقليدية من خلال تقديم منصة مركزية مخصصة للتحسين المستمر للعمليات. استمتع بتجربة عمل جماعي سلسة، واكتسب معارف أكثر وضوحًا، وعمليات تشغيلية أكثر كفاءة، كل ذلك ضمن بيئة تشغيلية سحابية آمنة يسهل الوصول إليها.

 تعرف على سبب تجاوز IBM Blueworks Live لأدوات التخطيط البسيطة. عرض المقارنة
المزايا توثيق العمليات وتخطيطها بسرعة

شارك التفاصيل الأساسية للعمليات الحالية أو الجديدة على مستوى المنظمة باستخدام تصنيف مشترك ولغة موحدة.

 التعاون مباشرة

تخلص من ظاهرة الانعزال (الصومعة) بين أقسام المؤسسة لتوثيق وتصميم عمليات أفضل.

 تحسين عمليات الأعمال

يمكنك تعميق فهمك لنتائج الأعمال التي سيحققها المنتج وكيفية تحقيق تلك الميزات. 
المزايا عرض المزيد من الميزات تسجيل القرارات ومعالجتها

استخدم نهجًا تعاونيًا لتحقيق أقصى قدر من الدقة.

 التنقل داخل العمليات

حافظ على تفاعل الأطراف المعنية من خلال توفير خطوات مرئية للعمليات.

 أتمتة العمليات البسيطة

انشر المعلومات بما يناسب احتياجاتك على أفضل وجه.
قصص العملاء
شركة TIM AG

تعمل TIM AG على تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة عن طريق تقليل الوقت اللازم لضم موظفين جدد بنسبة 50%.
شركة Insperity

تساعد منصة IBM Blueworks Live شركة Insperity على زيادة كفاءة العمليات وتسريع تسليم البرامج من خلال عرض واحد ودقيق لعمليات الأعمال.
رابطة Elevations Credit Union

تعمل Elevations Credit Union على تحسين عملياتها وتقليل متوسط الوقت اللازم لتمويل قروض ملكية المنازل بنسبة 52%.
شركة Swiss Re

في مواجهة عمليات الإغلاق المالي غير المتصلة، قامت شركة إعادة التأمين العالمية بالاستفادة من IBM Blueworks Live لتحويل سير العمل لديها. أدى تبسيط العمليات والأتمتة إلى خفض عدد المشاركين في الاجتماع إلى النصف، مما أدى إلى توفير 40000 دولار أمريكي على أساس ربع سنوي وتحقيق استقرار العمليات.

منظمة Public Heritage Project

منظمة معنية بالتراث الوطني، مثقلة بعمليات غير متناسقة، تبنّت استخدام IBM Blueworks Live. تمكنت الأداة من توحيد مراحل سير العمل، مما أدى إلى تعزيز تنسيق المشروع ورفع كفاءته بنسبة 40%، مما أدى إلى إدخال تجديدات في الوقت المناسب وتحسين معايير السلامة.
إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيو جيرسي

إدارة حكومية سعت إلى رفع مستوى تقديم الخدمات العامة. تمكنت منصة IBM Blueworks Live من تحسين عمليات استخراج التصاريح، مما أدى إلى تقليل أوقات الموافقة بنسبة 30% وتحسين مستوى رضا المواطنين بشكل كبير.
شركة First Canadian Title

مؤسسة رائدة في مجال تقييم الممتلكات بحاجة إلى تبسيط العمليات المعقدة. نجحت منصة IBM Blueworks Live في القضاء على أوجه القصور التشغيلية، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لتطبيق التأمين على الملكية من أسبوعين إلى 15 دقيقة، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة بشكل كبير.
IBM Global Real Estate

كان تبسيط العمليات الداخلية أمرًا بالغ الأهمية. تمكنت IBM Blueworks Live من تعزيز شفافية وتنسيق سير العمل، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالإنتاجية. وساعد النظام على إدارة 42 مليون قدم مربع من المساحات الإدارية بكفاءة.
خطط التسعير

يمكن نشر IBM Blueworks Live على سحابة عامة أو خاصة وتكوينه لتلبية المتطلبات الفيدرالية الأمريكية. يحتوي كل خيار نشر على تراخيص قائمة على الأدوار لجعل الحل يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

تعرَّف على المزيد حول خيارات التسعير المرنة لدينا
تبدأ من 56.20 دولار أمريكي لكل مستخدم/شهريًا* محرِّر

إنشاء وتعديل ونشر العمليات والقرارات والسياسات. ابدأ بمحرِّر واحد على الأقل وأضف العدد الذي يحتاجه فريقك من المساهمين والمشاهدين.

احصل على خصم يصل إلى 30%** بادر بالشراء الآن تبدأ من 11.25 دولار أمريكي لكل مستخدم/الشهر* برنامج إضافي: Contributor

عرض العمليات والقرارات والسياسات والتعليق عليها. لا يمكن إنشاء أو تعديل العمليات.

احصل على خصم يصل إلى 30%** بادر بالشراء الآن تبدأ من 225 دولار أمريكي لكل 100 مستخدم/الشهر* برنامج إضافي: Viewer

عرض العمليات والقرارات المنشورة. لا يمكن تعديل أو إنشاء العمليات. تباع في عبوات مكونة من 100.

حزمة واحدة مجانية للخطة الشهرية** بادر بالشراء الآن

حالات الاستخدام

تمكين الرعاية عالية الجودة تستخدم منظمات الرعاية الصحية IBM Blueworks Live لإزالة أوجه عدم الكفاءة في عملياتها وتحسين النتائج للمرضى. تعرف على المزيد
تعزيز نمو الأعمال بداية من الأعمال المصرفية ووصولاً إلى إدارة الأصول، تعتمد شركات الخدمات المالية على IBM Blueworks Live لتحسين عملياتها وتحسين تجربة العملاء. تعرف على المزيد
الارتقاء بالإنجاز تستخدم المدارس والجامعات IBM Blueworks Live لتوحيد عمليات تقييم الطلاب وإعداد التقارير. تعرف على المزيد
تحقيق التميّز تستخدم شركات الخدمات الاستشارية IBM Blueworks Live لبناء ومشاركة عمليات الأعمال مع عملائها. تعرف على المزيد
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ في تحسين عملياتك اليوم باستخدام IBM Blueworks Live. سجِّل الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني وإحداث تغيير جذري في سير عملك.

 انظر خيارات التسعير جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق المجتمع التدريب
الحواشي

*الأسعار المعروضة للنشر على التقنية السحابية

** احصل على خصم 30% على الأشهر الثلاثة الأولى من خطة اشتراكك الشهرية، للمحرِّر والمساهم، بالإضافة إلى حزمة مشاهد واحدة مجانًا، أو احصل على خصم 25% على السنة الأولى من خطة اشتراكك السنوية، لكل ترخيص وبرنامج إضافي. 

يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2024. 

بعد الفترة الأولية، تُجدد الاشتراكات النشطة تلقائيًا تبعًا للأسعار المعلنة بالقائمة.