على عكس Visio الذي يعتمد بشكل أساسي على سطح المكتب، فإن IBM Blueworks Live قائم على السحابة بالكامل، ما يتيح التعاون الآني بين الفرق. يمكن أن يقلل هذا من الحاجة إلى مشاركة الملفات المستمرة ومراقبة الإصدارات، ما يسهل على العديد من المستخدمين الإسهام في الوقت نفسه، خاصة في بيئات العمل عن بُعد أو الهجينة.