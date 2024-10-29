الصفحة الرئيسية
أتمتة الأعمال
Blueworks Live
على عكس Visio الذي يعتمد بشكل أساسي على سطح المكتب، فإن IBM Blueworks Live قائم على السحابة بالكامل، ما يتيح التعاون الآني بين الفرق. يمكن أن يقلل هذا من الحاجة إلى مشاركة الملفات المستمرة ومراقبة الإصدارات، ما يسهل على العديد من المستخدمين الإسهام في الوقت نفسه، خاصة في بيئات العمل عن بُعد أو الهجينة.
صُممت منصة IBM Blueworks Live مع وضع مستخدمي الأعمال في الاعتبار، ما يوفر واجهة سهلة الاستخدام ونمذجة عملية مبسّطة للأطراف المعنيين غير المتخصصين في المجال التقني؛ للإسهام في تحسين العمليات. على الرغم من فعالية منصة Visio، فإنها قد تتطلب المزيد من الخبرة التقنية.
تركز منصة IBM Blueworks Live بشكل كبير على توثيق العمليات والحوكمة. وتشتمل على ميزات مثل التحكم الآلي في الإصدارات، وسجلات المراجعة، وتعيين ملكية العمليات، للمساعدة في جعل العمليات موثقة جيدًا ومُنسجمة مع معايير الشركة. تعد منصة Visio في الأساس أداة إنشاء مخططات، وتفتقر إلى وظائف الحوكمة المتكاملة. *
توفر IBM Blueworks Live مجموعة واسعة من القوالب الجاهزة وتحولها تلقائيًا إلى BPMN 2.0 (نموذج وترميز عمليات الأعمال)، ما يمنح المستخدمين ببداية سريعة في توثيق وتحليل العمليات. تتضمن قوالب Visio السحب والإسقاط، إلى جانب التحقق يدويًا من توافقها مع نموذج وترميز عمليات الأعمال (BPMN).وهذا يجعل Blueworks خيارًا مفضلاً للشركات التي تسعى إلى مواءمة عملياتها مع معايير الصناعات المعترف بها.