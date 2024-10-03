يمكن أن يمثل الانتقال من الأتمتة البسيطة لمهام المكاتب الخلفية إلى الأتمتة على نطاق واسع للتعامل مع عمليات الأعمال التي تستغرق وقتًا طويلاً تحديًا.

يساعدك عرض IBM Robotic Process Automation على أتمتة المزيد من الأعمال وعمليات تقنية المعلومات على نطاق واسع مع نفس سهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير وتمكينك من تحقيق التحول الرقمي.

استكشف دليل مشتري أتمتة العمليات الآلية

اقرأ الكتاب الإلكتروني الخاص بالأتمتة وأتمتة العمليات الآلية في المؤسسات