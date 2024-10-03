تعزيز عائد الاستثمار باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) مكتملة الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي
يمكن أن يمثل الانتقال من الأتمتة البسيطة لمهام المكاتب الخلفية إلى الأتمتة على نطاق واسع للتعامل مع عمليات الأعمال التي تستغرق وقتًا طويلاً تحديًا.
يساعدك عرض IBM Robotic Process Automation على أتمتة المزيد من الأعمال وعمليات تقنية المعلومات على نطاق واسع مع نفس سهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير وتمكينك من تحقيق التحول الرقمي.
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تقدير السعر والقيمة في الوقت الفعلي بناءً على تكوينك المخصص.
توفير قوة أتمتة العمليات الآلية للمستخدمين النهائيين باستخدام اللغة الطبيعية مع IBM watsonx Orchestrate. استكشف المزيد على watsonx Orchestrate.
تسريع وتيرة رحلتك مع الأتمتة باستخدام IBM Business Automation Starter Kit
عملية التعدين وأتمتة العمليات الآلية: تعرّف على ثنائي الأتمتة الأقوى على الإطلاق
باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) وواجهات برمجة التطبيقات (API) يمكنك أتمتة وتبسيط سير العمل من خلال إنشاء مهارات مخصصة في IBM watsonx Orchestrate، مما يمنحك المرونة في تدريب watsonx على احتياجاتك الخاصة.
نقل المهام المتكررة إلى الروبوتات المتوفرة دائمًا لتمكين الموظفين من قضاء مزيد من الوقت في الابتكار.
جرّب بنفسك انخفاض التكلفة الذي يحدث عند أتمتة المهام الروتينية واليدوية وتحويل الموظفين نحو الجهود ذات الإيرادات الأعلى.
يمكنك إنشاء مخططات أتمتة جديدة واختبارها ونشرها في ساعات، بدلاً من أيام أو أشهر.
إنجاز المهام المؤتمتة في ثوانٍ أو دقائق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تخلص عملياً من أخطاء النسخ واللصق الناتجة عن إدخال البيانات نفسها في أنظمة متعددة.
بعد نشر IBM Robotic Process Automation لمنظمة المركبة، تم نمذجة عائد الاستثمار لمدة ثلاث سنوات بنسبة %124 من خلال دراسة الأثر الاقتصادي الكلي الذي أجرته شركة Forrester Consulting لعام 2021، بتكليف من IBM.
بعد خصم التكاليف، حققت الاستثمارات ربحاً صافياً قدره 549000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تعزيز رؤية العمليات والبيانات والامتثال.
غطى IBM Robotic Process Automation تكاليف تنفيذه بالكامل من الأرباح خلال 16 شهرًا.
أتمتة المهام المتكررة دون تدخل بشري.
تمكين العاملين البشريين من استخدام الروبوتات عند الطلب.
أنشئ روبوتات محادثة تفاعلية لأي قناة.
استخدام نظام الملفات، والحافظة، وشريط المهام، والخدمات، وفتح التطبيقات وإغلاقها.
العمل باستخدام تطبيقات الويب وتطبيقات Windows وMicrosoft Office suite وSAP وتطبيقات Java وسطح المكتب البعيد.
يمكنك بناء روبوتات بشكل أسرع من خلال مئات الأوامر المعدة مسبقًا.
الوصول إلى الكمبيوتر المركزي، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات، وتحديث قواعد البيانات والاستعلام عنها.
زيادة قابلية التوسع وتشغيل روبوتات متعددة على المضيف الظاهري نفسه.
إرسال وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة باستخدام اللغة الطبيعية.
استخراج البيانات المنظمة من المحتوى غير المنظم.
فهم المعلومات واتخاذ القرارات وتطبيق المعرفة والتعلم.
إنشاء تقارير بتنسيقات تقارير PDF وMS Excel وMS Word.
تشفير وتحليل وإجراء العمليات الحسابية.
إنشاء الملفات وتحميلها/تنزيلها ونقلها.
لكي تعمل الأتمتة بأقصى طاقتها، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من جميع أنحاء النظام البنائي للمنظمة وشركائها.
يسمح تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام الذكاء الاصطناعي وأهمية وجود روبوتات أكثر ذكاءً لحل المشكلات وزيادة الإنتاجية.
تحديد فرص الأتمتة بسهولة من خلال تصور كيفية عمل العمليات من بيانات الأعمال الحالية.
اختبر خطط أتمتة العمليات الآلية لمعرفة مدى تأثيرها على عائد الاستثمار قبل التنفيذ لإدارة المخاطر وتعزيز النتائج.
يمكنك تسريع تنفيذ أتمتة العمليات الآلية من خلال إنشاء روبوتات أتمتة العمليات الآلية تلقائيًا اعتمادًا على معارف العمليات وتوصيات الأتمتة.