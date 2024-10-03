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IBM Robotic Process Automation

تعزيز عائد الاستثمار باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) مكتملة الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

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تحقيق عائد استثمار أسرع

يمكن أن يمثل الانتقال من الأتمتة البسيطة لمهام المكاتب الخلفية إلى الأتمتة على نطاق واسع للتعامل مع عمليات الأعمال التي تستغرق وقتًا طويلاً تحديًا. 

يساعدك عرض IBM Robotic Process Automation على أتمتة المزيد من الأعمال وعمليات تقنية المعلومات على نطاق واسع مع نفس سهولة وسرعة أتمتة العمليات الآلية التقليدية. يمكن للبرامج التلقائية أو روبوتات البرامج، العمل استنادًا إلى معارف الذكاء الاصطناعي لإكمال المهام دون أي تأخير وتمكينك من تحقيق التحول الرقمي.

استكشف دليل مشتري أتمتة العمليات الآلية

اقرأ الكتاب الإلكتروني الخاص بالأتمتة وأتمتة العمليات الآلية في المؤسسات 
تقدير السعر وعائد الاستثمار

تقدير السعر والقيمة في الوقت الفعلي بناءً على تكوينك المخصص.
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توفير قوة أتمتة العمليات الآلية للمستخدمين النهائيين باستخدام اللغة الطبيعية مع IBM watsonx Orchestrate. استكشف المزيد على watsonx Orchestrate.

تسريع وتيرة رحلتك مع الأتمتة باستخدام IBM Business Automation Starter Kit

عملية التعدين وأتمتة العمليات الآلية: تعرّف على ثنائي الأتمتة الأقوى على الإطلاق
watsonx Orchestrate وأتمتة العمليات الآلية (RPA)

باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA) وواجهات برمجة التطبيقات (API) يمكنك أتمتة وتبسيط سير العمل من خلال إنشاء مهارات مخصصة في IBM watsonx Orchestrate، مما يمنحك المرونة في تدريب watsonx على احتياجاتك الخاصة. 

 تعرف على watsonx Orchestrate
المزايا تعزيز الإنتاجية

نقل المهام المتكررة إلى الروبوتات المتوفرة دائمًا لتمكين الموظفين من قضاء مزيد من الوقت في الابتكار. 

 اقرأ المزيد تعزيز نمو أعمالك

جرّب بنفسك انخفاض التكلفة الذي يحدث عند أتمتة المهام الروتينية واليدوية وتحويل الموظفين نحو الجهود ذات الإيرادات الأعلى.

 اقرأ المزيد التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

يمكنك إنشاء مخططات أتمتة جديدة واختبارها ونشرها في ساعات، بدلاً من أيام أو أشهر.

 اقرأ المزيد زيادة الإنتاجية

إنجاز المهام المؤتمتة في ثوانٍ أو دقائق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 اقرأ المزيد الحد من الأخطاء البشرية

تخلص عملياً من أخطاء النسخ واللصق الناتجة عن إدخال البيانات نفسها في أنظمة متعددة.

 اقرأ المزيد
التأثير الاقتصادي الكلي لـ IBM Robotic Process Automation تعرّف على حجم التوفير والفوائد التي تعود على الأعمال التي تتيحها أتمتة العمليات الآلية. اقرأ التقرير عائد الاستثمار

بعد نشر IBM Robotic Process Automation لمنظمة المركبة، تم نمذجة عائد الاستثمار لمدة ثلاث سنوات بنسبة %124 من خلال دراسة الأثر الاقتصادي الكلي الذي أجرته شركة Forrester Consulting لعام 2021، بتكليف من IBM.

 صافي القيمة الحالية (NPV)

بعد خصم التكاليف، حققت الاستثمارات ربحاً صافياً قدره 549000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تعزيز رؤية العمليات والبيانات والامتثال.

 فترة استرداد رأس المال

غطى IBM Robotic Process Automation تكاليف تنفيذه بالكامل من الأرباح خلال 16 شهرًا.
المزايا إنشاء روبوتاتك وتشغيلها ومراقبتها الروبوتات غير الخاضعة للمراقبة

أتمتة المهام المتكررة دون تدخل بشري.

 تعرف على المزيد (1:33) الروبوتات الخاضعة للمراقبة

تمكين العاملين البشريين من استخدام الروبوتات عند الطلب.

 روبوتات المحادثة الذكية

أنشئ روبوتات محادثة تفاعلية لأي قناة.

 تعرف على المزيد (1:13) استخدام نظام تشغيل Microsoft Windows

استخدام نظام الملفات، والحافظة، وشريط المهام، والخدمات، وفتح التطبيقات وإغلاقها.

 استخدام تطبيقات سطح المكتب

العمل باستخدام تطبيقات الويب وتطبيقات Windows وMicrosoft Office suite وSAP وتطبيقات Java وسطح المكتب البعيد.

 أدوات تأليف الرمز المنخفض

يمكنك بناء روبوتات بشكل أسرع من خلال مئات الأوامر المعدة مسبقًا.

 تعرف على المزيد (1:55) التفاعل مع الأنظمة

الوصول إلى الكمبيوتر المركزي، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات، وتحديث قواعد البيانات والاستعلام عنها.

 تنفيذ الروبوتات المتزامنة

زيادة قابلية التوسع وتشغيل روبوتات متعددة على المضيف الظاهري نفسه.

 تعرف على المزيد (1:42) التواصل

إرسال وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة باستخدام اللغة الطبيعية.

 قراءة المستندات

استخراج البيانات المنظمة من المحتوى غير المنظم.

 تطبيق الاستعلامات

فهم المعلومات واتخاذ القرارات وتطبيق المعرفة والتعلم.

 إنشاء مستندات

إنشاء تقارير بتنسيقات تقارير PDF وMS Excel وMS Word.

 معالجة البيانات

تشفير وتحليل وإجراء العمليات الحسابية.

 إدارة الملفات

إنشاء الملفات وتحميلها/تنزيلها ونقلها.

حالات الاستخدام

ما الذي يمكن أن تعنيه أتمتة العمليات الآلية بالنسبة إلى أعمالك؟ تسريع الإنتاجية وتقليل الأخطاء. قضاء مزيد من الوقت في العمل الاستراتيجي ووقت أقل في المهام المتكررة. تعرف على الطريقة (1:32)
كيفية بناء روبوت مستند إلى الذكاء الاصطناعي يساعد برنامج أتمتة العمليات الآلية (RPA) من IBM مطوري أتمتة العمليات الآلية - أو أي شخص تقريبًا - في بناء روبوتات أتمتة العمليات الآلية وإنشاء تقارير في دقائق. تعرف على الطريقة (2:51)
كيفية دمج روبوت محادثة استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها وتطوير روبوتات المحادثة التي ترد على العملاء في الوقت الفعلي تقريبًا. تعرف على الطريقة (1:50)
كيفية إدارة روبوت أتمتة العمليات الآلية من IBM المحافظة على بيئة أتمتة العمليات الآلية وتتبع المقاييس. تعرف على الطريقة (1:33)
أتمتة العمليات الآلية والذكاء الاصطناعي كيفية زيادة تأثيرك باستخدام برنامج أتمتة العمليات الآلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: الإنتاجية والسرعة

لكي تعمل الأتمتة بأقصى طاقتها، تتطلب الأتمتة بيانات متواصلة من جميع أنحاء النظام البنائي للمنظمة وشركائها.

 اقرأ التقرير أهم 5 معايير يجب على المطورين اتباعها عند اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسمح تبني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين بالازدهار في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.

 اقرأ منشور المدونة المرونة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي داخل برنامج أتمتة العمليات الآلية (RPA)

تعرّف على سبب أهمية أتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام الذكاء الاصطناعي وأهمية وجود روبوتات أكثر ذكاءً لحل المشكلات وزيادة الإنتاجية.

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دراسات حالة
المزيد من دراسات الحالة اكتشف لماذا تعتمد الشركات بشكل متزايد على IBM Robotic Process Automation. اقرأ المزيد
التقييمات والمراجعات
تحسين مبادرات أتمتة العمليات الآلية ابدأ مبادراتك على IBM Robotic Process Automation ووسِّع نطاقها باستخدام IBM Process Mining. يمكنك تحسين الإستراتيجية من خلال عملية معارف العمليات المستندة إلى الحقائق لتذليل أصعب العقبات والتحديات التي تواجه مشروع أتمتة العمليات الآلية.  تعرف على المزيد عن IBM Process Mining السهولة

تحديد فرص الأتمتة بسهولة من خلال تصور كيفية عمل العمليات من بيانات الأعمال الحالية.

 آمن

اختبر خطط أتمتة العمليات الآلية لمعرفة مدى تأثيرها على عائد الاستثمار قبل التنفيذ لإدارة المخاطر وتعزيز النتائج.

 السرعة

يمكنك تسريع تنفيذ أتمتة العمليات الآلية من خلال إنشاء روبوتات أتمتة العمليات الآلية تلقائيًا اعتمادًا على معارف العمليات وتوصيات الأتمتة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف ميزات IBM Robotic Process Automation، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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