إصدار تجريبي مجاني إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا لبرنامج أتمتة العمليات الآلية تجربة مجانية لمدة 30 يومًا لبناء روبوتات ووكلاء افتراضيين أذكياء (IVAs) و لوحات معلومات باستخدام IBM Robotic Process Automation (RPA) إصدار تجريبي مجاني

اتصل بشركة IBM لمعرفة الأسعار البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابة متعددة المستأجرين لمستودع الروبوتات، الجدولة، إدارة أحمال التشغيل، التعرف البصري على الحروف؛ برنامج يتيح التنفيذ محليًا