الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Robotic Process Automation (RPA) التسعير
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رسم توضيحي متساوي القياس لشخص يعمل على كمبيوتر محمول متصل بعدة شاشات
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إصدار تجريبي مجاني إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا لبرنامج أتمتة العمليات الآلية

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا لبناء روبوتات ووكلاء افتراضيين أذكياء (IVAs) و لوحات معلومات باستخدام IBM Robotic Process Automation (RPA)

إصدار تجريبي مجاني اتصل بشركة IBM لمعرفة الأسعار البرمجيات كخدمة (SaaS)

السحابة متعددة المستأجرين لمستودع الروبوتات، الجدولة، إدارة أحمال التشغيل، التعرف البصري على الحروف؛ برنامج يتيح التنفيذ محليًا

 اتصل بشركة IBM لمعرفة الأسعار حلول محلية

بيئة محلية مع عناصر عميل وخادم للقيام بوظائف مستودع روبوتات، والجدولة، وإدارة أحمال التشغيل وغير ذلك الكثير
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خطط التسعير

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ميزات المنتج

تجربة بدون تكلفة (منتج مميز)

البرمجيات كخدمة (SaaS)

حلول محلية

الروبوتات الخاضعة للمراقبة

الروبوتات غير الخاضعة للمراقبة

الاستوديو (بيئة البناء)

التعرف البصري على الأحرف (OCR)

وكيل افتراضي ذكي (IVA)

متطلبات البرامج والأجهزة

نعم

نعم

نعم

التسعير

0.00 دولار أمريكي

يبدأ من 981 دولار أمريكي شهريًّا

يبدأ من 981 دولار أمريكي شهريًّا
نوفر إمكانية التمويل


دعنا نساعدك على البدء. تقدم شركة IBM Global Financing خطط سداد مرنة للمساعدة على بدء مشروعاتك وتعزيز عائد الاستثمار.

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