تجربة مجانية لمدة 30 يومًا لبناء روبوتات ووكلاء افتراضيين أذكياء (IVAs) و لوحات معلومات باستخدام IBM Robotic Process Automation (RPA)
السحابة متعددة المستأجرين لمستودع الروبوتات، الجدولة، إدارة أحمال التشغيل، التعرف البصري على الحروف؛ برنامج يتيح التنفيذ محليًا
بيئة محلية مع عناصر عميل وخادم للقيام بوظائف مستودع روبوتات، والجدولة، وإدارة أحمال التشغيل وغير ذلك الكثير
خطط التسعير
ابحث عن الحل المناسب لاحتياجاتك.
ميزات المنتج
تجربة بدون تكلفة (منتج مميز)
البرمجيات كخدمة (SaaS)
حلول محلية
الروبوتات الخاضعة للمراقبة
الروبوتات غير الخاضعة للمراقبة
الاستوديو (بيئة البناء)
التعرف البصري على الأحرف (OCR)
وكيل افتراضي ذكي (IVA)
متطلبات البرامج والأجهزة
نعم
نعم
نعم
التسعير
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يبدأ من 981 دولار أمريكي شهريًّا
يبدأ من 981 دولار أمريكي شهريًّا