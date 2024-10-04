الصفحة الرئيسية أتمتة الأعمال Process Mining IBM Process Mining
تقليل أزمنة المعالجة بنسبة 70% وتحقيق عائد استثمار بنسبة 176%
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رسم توضيحي يشير إلى سير عمل عملية التعدين
فتح آفاق الكفاءة باستخدام ذكاء العمليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يساعد IBM® Process Mining الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وتستند إلى البيانات بدرجة أكبر لتحسين العمليات من خلال المعارف القائمة على البيانات.

اكتسب شفافية كاملة في العمليات باستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير وعائد الاستثمار المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء دعائم روبوتات أتمتة العمليات الآلية.

من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة — مع تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

شاهد كيف تقوم برامج عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى معارف قابلة للتنفيذ، مما يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة التشغيلية.

 
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تم تصنيف IBM Process Mining في المرتبة الأولى في تقرير Process Mining Grid

عملية التعدين وأتمتة العمليات الآلية: تعرّف على ثنائي الأتمتة الأقوى على الإطلاق
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مزايا العميل

اكتساب الشفافية  يمكنك إنشاء مستويات غير مسبوقة من الشفافية في طريقة تنفيذ عملياتك. قلل من اعتمادك على التحيز البشري باستخدام ذكاء عمليات قائم على الحقائق ومستند إلى البيانات.
الكشف عن أوجه القصور حدِّد مشكلات العملاء، وتخلص من الثغرات أو الانحرافات في العمليات، وتجنب الإنفاق الزائد لتبسيط عملياتك وتعزيز تجربة العملاء.
تشغيل الإجراءات الحفاظ على سلامة العمليات، ومنع حدوث المشكلات وتصحيح المسار بسهولة للوصول إلى الأهداف. استخدم معارف العمليات لتشغيل الإجراءات التصحيحية عند استيفاء منطق عمل محدد مثل تنبيه المستخدمين بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وتنشيط دفع الفواتير المتأخرة وغير ذلك الكثير.
إدارة الامتثال مراقبة تنفيذ العمليات، وكشف الانتهاكات أو الاختناقات، وتحليل السبب الأساسي وإجراء عمليات التحقق من الامتثال المستندة إلى الحقائق بشكل أكثر كفاءة لزيادة التوحيد القياسي.
تعزيز الإنتاجية التخلص من الأعمال المتكررة وإزالة الخطوات غير الضرورية وإنشاء عمليات الأتمتة حيثما كان ذلك مفيدًا لتقليل أوقات الدورات وتعزيز رضا الموظفين.
تسريع التحول الرقمي اكتساب الشفافية التشغيلية وتوقع الانقطاعات وتحديد المواطن التي تحتاج إلى تحسين في العمليات لتحسين عملية اتخاذ القرار ودعم مختلف مراحل التحول. اقرأ الكتاب الإلكتروني
السمات الرئيسية اكتشاف نموذج العملية كما هو عليه

يمكنك الوصول إلى نموذج عمليات قائم على الحقائق يستند إلى معارف يتم الحصول عليها من الأطراف المعنية ومصادر البيانات حول كيفية عمل أعمالك.

 إنشاء أتمتة العمليات الآلية (RPA) بطريقة مؤتمتة

يمكنك تحديد فرص الأتمتة، باستخدام أداة عمليات التعدين وتعيين الأولويات حسب التأثير، وعائد الاستثمار المتوقع والمسارعة في التنفيذ من خلال عملية مؤتمتة لإنشاء روبوت يُستخدم في أتمتة العمليات الآلية.

 محاكاة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التنبؤ بتأثير مبادرات التغيير وعوائد الاستثمار وتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة قبل القيام بالاستثمارات من خلال إجراء تحليلات "ماذا لو".

 التحقق من المطابقة باستخدام تحليل السبب الأساسي

تحليل الحالات غير المطابقة لتحديد الأسباب الأساسية للانحرافات، وتحديد الأطراف المعنية المشاركة في التأثيرات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

 تجربة مستخدم سلسة

يمكن التكامل مع مئات المصادر بما في ذلك SAP وOracle وغيرهما. ويمكنك النشر في أي مكان وتخصيص لوحات المعلومات في أي مكان باستخدام منصة تعتمد على رمز منخفض/بدون رمز برمجي.

 تسجيل تفاعلات مستخدم الأجهزة المكتبية

تعزيز تحليلات العمليات مع التنقيب في المهام للحصول على رؤية شاملة للعمليات والمهام. يمكنك الوصول إلى شفافية العملية لاتخاذ القرارات المهمة.

حالات الاستخدام

تطبيقات العمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لـ ServiceNow

تعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تجربة العملاء واتخاذ تدابير استباقية لتحسين مراقبة الأداء وعمليات الأتمتة المستهدفة.

 تعرف على المزيد الشراء المستدام

مساعدة الشركات على تحسين العمليات وتبسيطها مع التركيز على الاستدامة.

 تعرف على المزيد حوكمة قيمة الشراء

تنقل عبر مراحل رحلة الشراء واعمل على تحسينها بدقة باستخدام تطبيق Value Governance Process من IBM Consulting. اكتسب معارف مهمة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الكفاءة والامتثال والتجربة. تأكد من أن كل قرار يضيف قيمة ويحول المشتريات إلى أصل استراتيجي.

 تعرف على المزيد تطبيقات IBM Process Mining Process

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دراسات حالة

تحقيق تنسيق العمليات المبتكرة باستخدام "المساعد المصرفي" تعرّف على كيفية قيام Comparus GmbH بتسهيل التحول الرقمي للبنوك على مدار عقود من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتنسيق العمليات المبتكرة. تعلّم كيف حسّنت عملية التعدين العمليات المصرفية
رفع الكفاءة في قطاع التأمين باستخدام IBM Process Mining سخرت شركة BoB-Cardif Life Insurance Co., Ltd. برنامج IBM Process Mining لإعادة تعريف إدارة عملياتها، محققةً انخفاضًا ملحوظًا في وقت المعالجة بنسبة 70% وارتفاعًا في عائد الاستثمار يصل إلى 176%، مؤكدة على الابتكار في قطاع التأمين. اكتشف كيف تم تحويل الكفاءة
زيادة الإنتاجية وسرعة العمليات احتاجت BBVA Argentina إلى تحسين عملياتها المتعلقة بالتجارة الخارجية على الرغم من اللوائح المتغيرة بسرعة ودون الاضطرار إلى توسيع الفريق. شاهد كيف أدت عملية التعدين إلى زيادة الإنتاجية
توفير تجربة شراء أفضل احتاجت العلامة التجارية العالمية للأزياء Max Mara إلى ترقية عملية استيفاء الطلبات لتلبية طفرة في التسوق عبر الإنترنت لديها. انظر كيف تحسّن وقت حل مشكلات العملاء
تحويل تجارب العملاء والموظفين قام بنك Credem الإيطالي بتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة في عمليات المكاتب الخلفية وخدمة العملاء من خلال توسيع نطاق الأتمتة. انظر كيف خفضت عملية التعدين عمليات معالجة القروض
الجوائز والتكريم
IBM Process Mining يحصد أعلى الجوائز من G2 وTrustRadius يُعد Process Mining واحدًا من 25 منتجًا من منتجات IBM الحاصلة على أعلى تصنيف من TrustRadius. وقد تم منحه العديد من جوائز G2 وTrustRadius وتم ذكره في تقرير G2 Grid Report for Process Mining لشتاء 2024. قراءة التقييمات
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