يساعد IBM® Process Mining الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وتستند إلى البيانات بدرجة أكبر لتحسين العمليات من خلال المعارف القائمة على البيانات.

اكتسب شفافية كاملة في العمليات باستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير وعائد الاستثمار المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء دعائم روبوتات أتمتة العمليات الآلية.



من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة — مع تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

شاهد كيف تقوم برامج عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى معارف قابلة للتنفيذ، مما يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة التشغيلية.