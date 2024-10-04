يساعد IBM® Process Mining الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وتستند إلى البيانات بدرجة أكبر لتحسين العمليات من خلال المعارف القائمة على البيانات.
اكتسب شفافية كاملة في العمليات باستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من أنظمة أعمالك، مثل تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، وحدد أوجه القصور وحدد أولويات الأتمتة حسب التأثير وعائد الاستثمار المتوقع. دفع التحسينات المستمرة للعمليات من خلال تشغيل الإجراءات التصحيحية أو إنشاء دعائم روبوتات أتمتة العمليات الآلية.
من خلال هذا العرض، يمكن للعملاء تحسين العمليات المعقدة — مع تحقيق انخفاض بنسبة 80% في متوسط الوقت المستغرق - للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
شاهد كيف تقوم برامج عملية التعدين بتحويل بيانات نظام الأعمال إلى معارف قابلة للتنفيذ، مما يقلل التكاليف ويعزز الكفاءة التشغيلية.
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تم تصنيف IBM Process Mining في المرتبة الأولى في تقرير Process Mining Grid
عملية التعدين وأتمتة العمليات الآلية: تعرّف على ثنائي الأتمتة الأقوى على الإطلاق
يمكنك الوصول إلى نموذج عمليات قائم على الحقائق يستند إلى معارف يتم الحصول عليها من الأطراف المعنية ومصادر البيانات حول كيفية عمل أعمالك.
يمكنك تحديد فرص الأتمتة، باستخدام أداة عمليات التعدين وتعيين الأولويات حسب التأثير، وعائد الاستثمار المتوقع والمسارعة في التنفيذ من خلال عملية مؤتمتة لإنشاء روبوت يُستخدم في أتمتة العمليات الآلية.
التنبؤ بتأثير مبادرات التغيير وعوائد الاستثمار وتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة قبل القيام بالاستثمارات من خلال إجراء تحليلات "ماذا لو".
تحليل الحالات غير المطابقة لتحديد الأسباب الأساسية للانحرافات، وتحديد الأطراف المعنية المشاركة في التأثيرات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
يمكن التكامل مع مئات المصادر بما في ذلك SAP وOracle وغيرهما. ويمكنك النشر في أي مكان وتخصيص لوحات المعلومات في أي مكان باستخدام منصة تعتمد على رمز منخفض/بدون رمز برمجي.
تعزيز تحليلات العمليات مع التنقيب في المهام للحصول على رؤية شاملة للعمليات والمهام. يمكنك الوصول إلى شفافية العملية لاتخاذ القرارات المهمة.
تعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تجربة العملاء واتخاذ تدابير استباقية لتحسين مراقبة الأداء وعمليات الأتمتة المستهدفة.
مساعدة الشركات على تحسين العمليات وتبسيطها مع التركيز على الاستدامة.
تنقل عبر مراحل رحلة الشراء واعمل على تحسينها بدقة باستخدام تطبيق Value Governance Process من IBM Consulting. اكتسب معارف مهمة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الكفاءة والامتثال والتجربة. تأكد من أن كل قرار يضيف قيمة ويحول المشتريات إلى أصل استراتيجي.
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