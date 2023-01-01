القرارات هي جوهر عملك. للبقاء في المنافسة وتلبية توقعات العملاء المتزايدة باستمرار في عالم اليوم الرقمي سريع الحركة، تحتاج الشركات إلى اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع. يمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة جنبًا إلى جنب مع قواعد العمل في تحويل المعارف إلى إجراءات عملية ومخصصة وفورية للعملاء تعمل على توليد نتائج أعمال قابلة للقياس. تقدم IBM مجموعة متكاملة تتيح للشركات إدارة دورة حياة القرارات بأكملها بسهولة.
باستخدام حلول إدارة القرار من IBM، يمكنك:
استخدم برامج Business Rules لتصميم القرارات وتأليفها والتحقق من صحتها بشكل حدسي في بيئة منخفضة التعليمات البرمجية.
دمج الذكاء الاصطناعي مع التحليلات التنبؤية لتحسين عملية اتخاذ القرار لديك.
استخدم التحليلات المتقدمة للتكيف مع التغييرات في الوقت الفعلي وتجاوز توقعات العملاء.
يمكنك تحليل قرارات الأعمال وأتمتتها وحوكمتها لتلبية احتياجات المؤسسة.
تنفيذ مشاريع أتمتة القرارات منخفضة الرمز دون الحاجة إلى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. دمج التعلم الآلي (ML) ولوحات المعلومات المناسبة للأعمال.
بناء تطبيقات مخصصة ومبتكرة في السحابة الأصلية تعمل على أتمتة القرارات باستخدام برامج مفتوحة المصدر متوافقة مع DMN.
قم بتحليل سير العمل وتصميم تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات رمز منخفض، وتعيين المهام للروبوتات وتتبع الأداء باستخدام منصة أتمتة شاملة.
في 4 يونيو، وصل قارب آلي بدون طاقم إلى شواطئ أمريكا الشمالية، متتبعًا مسار ماي فلاور الأصلي. وتمكّن من الوصول إلى هذا الهدف دون مراقبة بمساعدة "قبطان ذكاء اصطناعي" الموجود على متنها. ساعد صانع القرار الافتراضي هذا، والذي يعمل ببرنامج إدارة القرار ®IBM، في ضمان السفر الآمن في ظل ظروف متغيرة باستمرار وخطيرة في كثير من الأحيان.
استمع إلى البودكاست حول أتمتة السفينة ماي فلاور في البحر (28:58)
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