تساعد أتمتة العمليات الذكية الشاملة المؤسسات على تحسين الكفاءة، وزيادة الدقة، وتقليل الأخطاء. يدعم IBM Business Automation Manager Open Edition عمليات الأعمال الديناميكية القائمة على الإنسان إلى عمليات أعمال مؤتمتة بالكامل بحيث يمكن دمجها مع القوى العاملة الرقمية لتقديم فرص نجاح لا حصر لها لتحويل مؤسستك.

يُعَدّ Process Automation Manager Open Edition،

المعروف سابقًا باسم Red Hat Process Automation

Manager، منصة لنمذجة وأتمتة

عمليات الأعمال (BMPN2)، بما في ذلك إدارة الحالات

ودعم اتخاذ القرار.

يُعَدّ Decision Manager Open Manager، المعروف سابقًا باسم

Red Hat Decision Manager، منصة لنمذجة

وأتمتة قرارات الأعمال باستخدام Decision

Model and Notation (DMN) وBusiness Rules.