يُعَدّ IBM Business Automation Manager Open Editions، المعروف سابقًا باسم Red Hat Process Automation Manager وRed Hat Decision Manager برنامج أتمتة على مستوى المؤسسات لأتمتة سير العمل و إدارة القرارات.
تساعد أتمتة العمليات الذكية الشاملة المؤسسات على تحسين الكفاءة، وزيادة الدقة، وتقليل الأخطاء. يدعم IBM Business Automation Manager Open Edition عمليات الأعمال الديناميكية القائمة على الإنسان إلى عمليات أعمال مؤتمتة بالكامل بحيث يمكن دمجها مع القوى العاملة الرقمية لتقديم فرص نجاح لا حصر لها لتحويل مؤسستك.
يُعَدّ Process Automation Manager Open Edition،
المعروف سابقًا باسم Red Hat Process Automation
Manager، منصة لنمذجة وأتمتة
عمليات الأعمال (BMPN2)، بما في ذلك إدارة الحالات
ودعم اتخاذ القرار.
يُعَدّ Decision Manager Open Manager، المعروف سابقًا باسم
Red Hat Decision Manager، منصة لنمذجة
وأتمتة قرارات الأعمال باستخدام Decision
Model and Notation (DMN) وBusiness Rules.
احصل على معارف حول كيفية الاستفادة من أحدث الميزات والتحسينات في IBM Business Automation Manager Open Editions لأتمتة العمليات والقرارات.
اقرأ مدونة المجتمع
في IBM، يتجاوز الدعم مجرد إصلاح المشكلات. تتعاون IBM Support مع جميع الباحثين في شركتنا من مديرين ومهندسين ومطورين لمساعدتك أنت وأعمالك على النجاح، وذلك بفضل معرفتها التقنية العميقة في المجال الصناعي والمجال، وتسلحها بتقنية الذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز.
يمكن لمشتركي IBM دون غيرهم الوصول إلى قاعدة معارف IBM. توفر قاعدة البيانات الشاملة هذه إمكانية الوصول إلى نفس نظام الدعم المرتكز على المعرفة الذي يستخدمه مهندسو IBM.
تقدم شركة IBM مجموعة من الحلول التي تم اختبارها وتقويتها باستخدام موارد أمان تساعد العملاء على استخدام التقنيات مفتوحة المصدر بطريقة موثوقة.
تدعم IBM نظام بنائي للشركاء لآلاف المنتجات والخدمات الشريكة التي تم اختبارها واعتمادها للعمل بسهولة باستخدام تقنيات IBM.
يمكن للمطورين البدء بسرعة باستخدام الأدوات المألوفة مثل VSCode وأدوات DevOps الشائعة مثل Git، وMaven، وJenkins.
أدوات تصميم خفيفة الوزن، وقابلة للتوسع، وملائمة للأعمال لنمذجة العمليات والقرارات واختبارها ونشرها.
تتناسب بسهولة مع بنيات الخدمات الصغيرة الموزَّعة التي تعمل على نماذج النشر الهجينة والسحابية متعددة البائعين. التكامل الأصلي مع الأدوات الشائعة المستخدمة في حلول الحاويات.
تسمح لك البنية القائمة على الحاويات وإدارة القرارات المستندة إلى Kogito بالاشتراك مع Red Hat OpenShift بنشر تطبيقاتك على السحابة العامة التي تختارها أو محليًّا دون أي تغيير في الوظائف، وبقابلية التوسع، والموثوقية، والاستجابة، ورشاقة الأداء، والإنتاجية.
يدعم المعايير المفتوحة مثل نموذج العمليات التجارية والتدوين (BPMN)، ونموذج إدارة الحالة والتدوين (CMMN)، ومعايير نموذج القرار والتدوين (DMN)، وهو ما يضمن التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث.
واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًّا بناءً على قراراتك ونماذج العمليات، والتي تلبي تصميم المجال الخاص بك.
يمكنك إنشاء تطبيقات سحابية مخصصة تعمل على أتمتة عمليات وقرارات الأعمال باستخدام برامج مفتوحة المصدر.
يمكنك بناء، ونشر، وأتمتة، وإدارة نماذج قرارات الأعمال القائمة على القواعد لتسريع الكفاءة التشغيلية.
لطالما كانت IBM مؤيدة لمبدأ التقنية مفتوحة المصدر. تعتمد الإصدارات المفتوحة Business Automation Manager Open Edition على مشاريع مفتوحة المصدر مثل Kogito، وjBPM، والمزيد. يتم دعم المشاريع الأولية من قِبَل مجتمع KIE القوي، والمتنوع، والنشط. تقوم شركة IBM باختبار هذه العروض، وحَزمها، ودعمها لتمنحك الثقة اللازمة لدفعك إلى إتمام النشر في بيئتك الفريدة.
يمكنك تحليل قرارات الأعمال وأتمتتها وحوكمتها لتلبية احتياجات المؤسسة.
اكتسب رؤية واضحة للعمل على مستوى المؤسسة. تمكين العاملين على المعارف والحالات من خلال المعالجة المباشرة والإدارة الكاملة لمحتوى المؤسسة.
يمكنك تنفيذ عمليات الأتمتة الذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.