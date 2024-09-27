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صورة توضيحية مسطحة توضح عناصر واجهة المستخدم الخاصة بـ IBM Business Automation Manager Open Editions
ما هو Business Automation Manager Open Editions؟

يُعَدّ IBM Business Automation Manager Open Editions، المعروف سابقًا باسم Red Hat Process Automation Manager وRed Hat Decision Manager برنامج أتمتة على مستوى المؤسسات لأتمتة سير العمل و إدارة القرارات.

تساعد أتمتة العمليات الذكية الشاملة المؤسسات على تحسين الكفاءة، وزيادة الدقة، وتقليل الأخطاء. يدعم IBM Business Automation Manager Open Edition عمليات الأعمال الديناميكية القائمة على الإنسان إلى عمليات أعمال مؤتمتة بالكامل بحيث يمكن دمجها مع القوى العاملة الرقمية لتقديم فرص نجاح لا حصر لها لتحويل مؤسستك.

يُعَدّ Process Automation Manager Open Edition،
المعروف سابقًا باسم Red Hat Process Automation
Manager، منصة لنمذجة وأتمتة
عمليات الأعمال (BMPN2)، بما في ذلك إدارة الحالات
ودعم اتخاذ القرار.

يُعَدّ Decision Manager Open Manager، المعروف سابقًا باسم
Red Hat Decision Manager، منصة لنمذجة
وأتمتة قرارات الأعمال باستخدام Decision
Model and Notation (DMN) وBusiness Rules.

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مقدمة عن أتمتة الأعمال مفتوحة المصدر باستخدام BAMOE 9

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مزايا العمل باستخدام منتجات IBM مفتوحة المصدر يمكنك معالجة متطلبات العمل الفريدة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة باستخدام IBM Business Automation Manager Open Editions. دعم عالي الجودة

في IBM، يتجاوز الدعم مجرد إصلاح المشكلات. تتعاون IBM Support مع جميع الباحثين في شركتنا من مديرين ومهندسين ومطورين لمساعدتك أنت وأعمالك على النجاح، وذلك بفضل معرفتها التقنية العميقة في المجال الصناعي والمجال، وتسلحها بتقنية الذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز.

 قاعدة معارف IBM ومعارف المجتمع

يمكن لمشتركي IBM دون غيرهم الوصول إلى قاعدة معارف IBM. توفر قاعدة البيانات الشاملة هذه إمكانية الوصول إلى نفس نظام الدعم المرتكز على المعرفة الذي يستخدمه مهندسو IBM.

 التزام بالحفاظ على الجانب الأمني

تقدم شركة IBM مجموعة من الحلول التي تم اختبارها وتقويتها باستخدام موارد أمان تساعد العملاء على استخدام التقنيات مفتوحة المصدر بطريقة موثوقة.

 النظام البنائي للشركاء

تدعم IBM  نظام بنائي للشركاء لآلاف المنتجات والخدمات الشريكة التي تم اختبارها واعتمادها للعمل بسهولة باستخدام تقنيات IBM.
المزايا أدوات ملائمة للمطورين

يمكن للمطورين البدء بسرعة باستخدام الأدوات المألوفة مثل VSCode وأدوات DevOps الشائعة مثل Git، وMaven، وJenkins.

 التعاون بين الفرق

أدوات تصميم خفيفة الوزن، وقابلة للتوسع، وملائمة للأعمال لنمذجة العمليات والقرارات واختبارها ونشرها.

 حلول بُنيت من الصفر إلى مستوى الخدمة السحابية

تتناسب بسهولة مع بنيات الخدمات الصغيرة الموزَّعة التي تعمل على نماذج النشر الهجينة والسحابية متعددة البائعين. التكامل الأصلي مع الأدوات الشائعة المستخدمة في حلول الحاويات.

 تطوير السحابة الأصلية

تسمح لك البنية القائمة على الحاويات وإدارة القرارات المستندة إلى Kogito بالاشتراك مع Red Hat OpenShift بنشر تطبيقاتك على السحابة العامة التي تختارها أو محليًّا دون أي تغيير في الوظائف، وبقابلية التوسع، والموثوقية، والاستجابة، ورشاقة الأداء، والإنتاجية.

 دعم المعايير المفتوحة

يدعم المعايير المفتوحة مثل نموذج العمليات التجارية والتدوين (BPMN)، ونموذج إدارة الحالة والتدوين (CMMN)، ومعايير نموذج القرار والتدوين (DMN)، وهو ما يضمن التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث.

 واجهات برمجة التطبيقات (API) التي يتم إنشاؤها تلقائيًّا

واجهات برمجة التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًّا بناءً على قراراتك ونماذج العمليات، والتي تلبي تصميم المجال الخاص بك.
أبرز المنتجات IBM Process Automation Manager Open Edition

يمكنك إنشاء تطبيقات سحابية مخصصة تعمل على أتمتة عمليات وقرارات الأعمال باستخدام برامج مفتوحة المصدر.

 تعرف على المزيد IBM Decision Manager Open Edition

يمكنك بناء، ونشر، وأتمتة، وإدارة نماذج قرارات الأعمال القائمة على القواعد لتسريع الكفاءة التشغيلية.

 تعرف على المزيد
IBM وOpen Source

لطالما كانت IBM مؤيدة لمبدأ التقنية مفتوحة المصدر. تعتمد الإصدارات المفتوحة Business Automation Manager Open Edition على مشاريع مفتوحة المصدر مثل Kogito، وjBPM، والمزيد. يتم دعم المشاريع الأولية من قِبَل مجتمع KIE القوي، والمتنوع، والنشط. تقوم شركة IBM باختبار هذه العروض، وحَزمها، ودعمها لتمنحك الثقة اللازمة لدفعك إلى إتمام النشر في بيئتك الفريدة.

تعرَّف على المزيد عن Open Source (المصدر المفتوح) في IBM
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اكتسب رؤية واضحة للعمل على مستوى المؤسسة. تمكين العاملين على المعارف والحالات من خلال المعالجة المباشرة والإدارة الكاملة لمحتوى المؤسسة.

 حلول IBM لأتمتة الأعمال

يمكنك تنفيذ عمليات الأتمتة الذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.
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