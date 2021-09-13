تخيّل أن تكون قادرًا على أتمتة قرار عالي المخاطر مثل تخصيص التبرع بالأعضاء —وأن تكون واثقًا من أن النتيجة ستكون موثوقة وخالية من الأخطاء.
لا تُعدّ معظم قرارات الأعمال التجارية ليست قرارات حياة أو موت، ولكنها قد تكون معقدة بنفس القدر. تتطلب عملية تجارية تبدو بسيطة مثل الاستجابة لتذكرة مكتب المساعدة اتخاذ العديد من القرارات بشكل صحيح على طول المسار: هل يمكن لروبوت المحادثة التعامل مع هذه التذكرة، أم أنها تتطلب تدخلًا بشريًا؟ إذا احتاج الموظف إلى التدخل، فما هي العملية التي يجب أن يتبعها؟ كيف يمكنهم حل الطلب بشكل مناسب بطريقة تفيد الشركة والعميل على حد سواء؟
ولكي يتسنى أتمتة أي عملية تجارية بشكل ذكي، يجب أولًا أتمتة كل قرار من هذه القرارات الصغيرة بشكل يمكن الاعتماد عليه. يجب مراعاة جميع العوامل المختلفة التي تؤثر على هذه القرارات — من لوائح الصناعة إلى ظروف السوق —وتفضيلات العملاء الفردية.
تسمح أنظمة إدارة قواعد العمل (BRMSs) بهذا المستوى من أتمتة القرارات. تمنح هذه الأنظمة البرمجية المؤسسات القدرة على تحديد قواعد العمل ومنطق اتخاذ القرار ونشرها وإدارتها بحيث تتمكّن التطبيقات من اتخاذ قرارات ذكية بشكل متسق وسريع بأقل تدخل بشري. تقوم أنظمة إدارة قواعد العمل (BRMS) بتحويل القواعد التي تحكم قرارات الأعمال إلى أصول على مستوى المؤسسة ليمكن الاستفادة منها في تدفقات العمل عبر المؤسسة.
تتألف كل عملية أعمال من سلسلة من القرارات، بدءًا من تلبية طلبات العملاء إلى تطوير برامج جديدة. تمثل قواعد العمل المبادئ التوجيهية المنطقية التي تضمن أن تؤدي قرارات العمل هذه إلى النتائج الصائبة. تفرض قواعد العمل نوع نشاط الأعمال الذي يجب أن يُنفذ وما هي ظروف تنفيذه.
تتألف قاعدة العمل الرسمية من عنصرين أساسيين:
انظر إلى مثال العميل الذي يطلب إرجاع منتج ما. قد تبدو قواعد العمل التي تحدد كيفية معالجة الإرجاع على النحو التالي:
السيناريو 1:
السيناريو 2:
يتيح تحديد قواعد العمل الرسمية للشركات أتمتة قرارات الأعمال بإنشاء نظام متماسك لمنطق القرار يمكن تطبيقه في عمليات الأعمال. توضح قواعد العمل المحددة رسميًا لعمليات سير العمل المؤتمتة الخطوات التي يجب القيام بها في أي موقف معين (على سبيل المثال، متى تبدأ العملية، ومتى يتم إيقاف العملية، ومتى ينبغي اتخاذ إجراءات معينة داخل العملية).
ليس من السهل دومًا إضفاء طابع رسمي على قواعد العمل. بل حتى المواقف البسيطة، كإرجاع العميل منتجًا اشتراه، تتطلب قواعد عمل متعددة لمراعاة العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية. ويزداد تعقيد منطق القرار في القطاعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والمالية. فالقرارات التي تدخل في معالجة طلب العميل الحصول على قرض مثلاً لن تخضع لمعايير الشركة فحسب، بل ستخضع أيضًا لمجموعة من المتطلبات التنظيمية لمنع التمييز والغش وغيرها من النتائج غير القانونية.
يزوّد نظام إدارة قواعد العمل (BRMS) مستخدمي الأعمال بالأدوات التقنية اللازمة لترميز قواعد العمل بطريقة قابلة للتكرار وموثوقة وقابلة للأتمتة.
تشير إدارة قواعد العمل — التي يجب عدم الخلط بينها وبين إدارة عمليات العمل (BPM) — إلى إجراءات تحديد قواعد العمل وممارستها رسميًا وتنفيذها وإدارتها وأتمتة نشرها. يُعد نظام إدارة قواعد العمل (BRMS) المنصة التقنية التي يتم من خلالها تنفيذ هذه العملية. يوفر نظام إدارة قواعد العمل أدوات لتسهيل دورة حياة قواعد العمل بأكملها، بدءًا من تحديد القواعد وتخزينها كمنطق عمل رسمي إلى تدقيق ومراجعة القواعد الحالية وإدارة منطق القرار الشامل الذي يوجه الأتمتة عبر المنظومة التقنية للمؤسسة بأكملها.
تكمن الميزة الأساسية لنظام إدارة قواعد العمل لجهود الأتمتة في عدم الحاجة إلى ترميز القواعد بشكل منفصل في كل تطبيق من تطبيقات الأعمال. عوضًا عن ذلك، يسمح نظام إدارة قواعد العمل للمؤسسة بالاحتفاظ بمصدر واحد لقواعد العمل؛ إما محليًا أو في التقنية السحابية. يمكن للتطبيقات الأخرى في المنظومة التقنية استخلاص قواعدها ببساطة من نظام إدارة قواعد العمل. وهذا يجعل قواعد العمل قابلة للتوسع فعلاً، وكل المطلوب هو إنشاؤها مرة واحدة فقط، ثم يمكن لأي قسم أو سير عمل استخدامها.
يتكون نظام إدارة قواعد العمل عادةً من ثلاثة عناصر متميزة لكنها مترابطة فيما بينها:
لكي تكون قواعد العمل قابلة للقراءة من التطبيقات المؤتمتة، يجب التعبير عنها بلغة البرمجة الشرطية. فكّر في وحدات التأهيل المنطقية الرسمية المستخدمة في مشاريع التعليمات البرمجية: ”IF-THEN" و“IF-ELSE” و“ONLY IF” و“WHEN”، وما إلى ذلك.
يتضمن نظام إدارة قواعد العمل بيئة تطوير منخفضة رموز التعليمات البرمجية أو دون رموز تعليمات برمجية ليتسنى لرجال الأعمال غير التقنيين وضع قواعد العمل بهذه اللغة الشرطية. فكّر مرة أخرى في طلب استرداد العميل الموضح أعلاه. قد يبدو التعبير الشرطي للقاعدة التي تنظّم هذه العملية على النحو التالي:
إذا (IF) كان قد مر أقل من 30 يومًا على طلب العميل للمنتج، فحينئذٍ (THEN) قم برد قيمة المنتج. وإلا (ELSE)، فاعرض على العميل رصيدًا ائتمانيًا من المتجر.
كما يمكن أيضًا التعبير عن قواعد العمل كجداول قرارات، والتي تعد مفيدة عند صياغة القواعد التي يؤثر أكثر من شرط واحد على كيفية اتخاذ الإجراء المناسب. فعلى سبيل المثال، إذا كان تسعير العنصر سيؤثر أيضًا على إجراء إرجاعه، فقد يجهز مستخدم الأعمال جدولاً بالقرارات التي يمكن اتخاذها، كالتالي مثلاً:
كما تتضمن العديد من نظم إدارة قواعد العمل أيضًا القدرة على محاكاة القواعد بحيث يمكن لأعضاء الفريق اختبار القواعد لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر على نتائج القرارات. على سبيل المثال، إذا كانت إضافة قاعدة جديدة إلى عملية الموافقة على القرض تتطلب درجة ائتمان 700 أو أعلى، فبإمكان أحد أعضاء الفريق أن يرى كيف ستغير هذه القاعدة معدل الموافقة قبل تنفيذها فعليًا.
فبعد أن يتم تعريف القواعد، تُوضع في المستودع المركزي لنظام إدارة قواعد العمل (BRMS). وهنا، يمكن مراجعة القواعد وتحريرها ومشاركتها في المؤسسة بأكملها والوصول إليها من خلال تطبيقات مختلفة.
يعد محرك القواعد هو العنصر البرمجي الذي يتيح للتطبيقات الأخرى في منظومة المؤسسة الوصول إلى مستودع القواعد وتنفيذ تلك القواعد في بيئة وقت التشغيل. يرسل التطبيق طلبًا إلى نظام إدارة قواعد العمل، يشمل جميع البيانات ذات الصلة التي يحتاجها محرك القواعد لاتخاذ قرار. ثم بعد ذلك يتحقق محرك القواعد من الطلب وفقًا للقواعد ذات الصلة ثم يرسل قرارًا. وأخيرًا، يؤدي هذا القرار إلى تحفيز التطبيق على اتخاذ بعض الإجراءات المحددة.
فكّر في مثال شركة البرامج كخدمة (SaaS) التي توفر ثلاثة مستويات مختلفة من الاشتراكات في منصتها: مستوى للشركات الصغيرة، ومستوى للشركات متوسطة الحجم، ومستوى للشركات الكبيرة. فعندما يأتي عملاء محتملون جدد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ترغب الشركة في توجيه هؤلاء العملاء المحتملين تلقائيًّا إلى فريق المبيعات المناسب، حسب حجم المؤسسة التي ينتمي إليها العميل المحتمل. كما يمكن للشركة إنشاء خدمة قرار لتنظيم هذه العملية في نظام إدارة قواعد العمل على النحو التالي:
بفضل استخدام نظام إدارة قواعد العمل (BRMS)، يتم تخزين القواعد في مستودع مركزي منفصل عن رموز التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق. يُنشئ المستودع مصدرًا واحدًا للحقيقة لقواعد العمل التي يمكن الوصول إليها من قِبل جميع التطبيقات في جميع أنحاء المؤسسة. ونتيجة لذلك، تكون قواعد العمل قابلة للتوسع، وتظل قرارات العمل محدثة ومتسقة وموثوقة في جميع الأوقات.
يمكن استخدام نظم إدارة قواعد العمل لأتمتة معظم، إن لم يكن كل، قرارات الأعمال في مجموعة متنوعة من الصناعات والإدارات. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لحالات استخدام نظام إدارة قواعد العمل ما يلي:
تتطلب أتمتة عمليات الأعمال من أي نوع بذكاء تحديد مجموعة من قواعد العمل الواضحة أولًا لتنظيم عملية اتخاذ القرارات المؤتمتة. يوفر نظام إدارة قواعد الأعمال الفعال مثل IBM Operational Decision Manager (ODM) للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها المؤسسة لتطوير قواعد الأعمال وتخزينها وإدارتها وتنفيذها عبر المنظومة التقنية بأكملها.
يعد حل IBM ODM حلًّا شاملًا لإدارة القرارات يمكّن المؤسسات من اكتشاف قواعد الأعمال والحصول عليها وتحليلها وأتمتتها والتحكم فيها بدقة في بيئات الحوسبة المعقدة اليوم. ويُمكن للحل أن يأذن بالحصول على قرض، أو يقرر العروض الترويجية، أو يكتشف فرصة البيع المتبادل بدقة عالية وتخصيص واضح. ويمكن للفرق إضافة قواعد جديدة أو تحديثها في أي وقت بواسطة نظام IBM ODM باستخدام أدوات بدون رمز تعليمات برمجية، ويمكنهم محاكاة القواعد قبل النشر لضمان أقصى قدر من الكفاءة.
احصل على IBM Operational Decision Manager كجزء من IBM Cloud Pak® for Business Automation. تتضمن IBM Cloud Pak for Business Automation المُصممة لأي تقنية سحابية هجينة، أوسع مجموعة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في السوق، بما في ذلك خدمات المحتوى ومعالجة المستندات وإدارة القرارات وأتمتة سير العمل وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وعملية التعدين. وبفضل التوصيات القابلة للتنفيذ التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المدمجة لقياس التأثير والأدوات الملائمة للأعمال لتسريع الابتكار، ساعد برنامجنا العملاء على تقليل أوقات إنجاز العمليات بنسبة 90%، وتقليل أوقات انتظار العملاء إلى النصف، وتقليل المخاطر، وتوفير الآلاف من ساعات العمل التي تم إعادة تخصيصها بعد ذلك لأعمال ذات قيمة أعلى.
