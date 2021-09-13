تخيّل أن تكون قادرًا على أتمتة قرار عالي المخاطر مثل تخصيص التبرع بالأعضاء —وأن تكون واثقًا من أن النتيجة ستكون موثوقة وخالية من الأخطاء.

لا تُعدّ معظم قرارات الأعمال التجارية ليست قرارات حياة أو موت، ولكنها قد تكون معقدة بنفس القدر. تتطلب عملية تجارية تبدو بسيطة مثل الاستجابة لتذكرة مكتب المساعدة اتخاذ العديد من القرارات بشكل صحيح على طول المسار: هل يمكن لروبوت المحادثة التعامل مع هذه التذكرة، أم أنها تتطلب تدخلًا بشريًا؟ إذا احتاج الموظف إلى التدخل، فما هي العملية التي يجب أن يتبعها؟ كيف يمكنهم حل الطلب بشكل مناسب بطريقة تفيد الشركة والعميل على حد سواء؟

ولكي يتسنى أتمتة أي عملية تجارية بشكل ذكي، يجب أولًا أتمتة كل قرار من هذه القرارات الصغيرة بشكل يمكن الاعتماد عليه. يجب مراعاة جميع العوامل المختلفة التي تؤثر على هذه القرارات — من لوائح الصناعة إلى ظروف السوق —وتفضيلات العملاء الفردية.

تسمح أنظمة إدارة قواعد العمل (BRMSs) بهذا المستوى من أتمتة القرارات. تمنح هذه الأنظمة البرمجية المؤسسات القدرة على تحديد قواعد العمل ومنطق اتخاذ القرار ونشرها وإدارتها بحيث تتمكّن التطبيقات من اتخاذ قرارات ذكية بشكل متسق وسريع بأقل تدخل بشري. تقوم أنظمة إدارة قواعد العمل (BRMS) بتحويل القواعد التي تحكم قرارات الأعمال إلى أصول على مستوى المؤسسة ليمكن الاستفادة منها في تدفقات العمل عبر المؤسسة.