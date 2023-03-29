يستخدم الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير لوصف نماذج الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتوقع والتحيزات المحتملة. يساعد في توصيف دقة النموذج والإنصاف والشفافية والنتائج في صنع القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يُعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات من أجل بناء الثقة والاطمئنان عند دخول نماذج الذكاء الاصطناعي في مرحلة الإنتاج. تساعد قابلية شرح الذكاء الاصطناعي أيضًا المؤسسة على تبني نهج مسؤول لتطوير الذكاء الاصطناعي.

كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدمًا، يواجه البشر تحديًا في فهم وتعقب كيفية وصول الخوارزمية إلى النتيجة. تتحول العملية الحسابية بأكملها إلى ما يشار إليه عادةً باسم "الصندوق الأسود" الذي يستحيل تفسيره. يتم إنشاء نماذج الصندوق الأسود هذه مباشرة من البيانات. ولا يمكن حتى للمهندسين أو علماء البيانات الذين ينشئون الخوارزمية فهم أو شرح ما يحدث بالضبط داخلها أو كيف وصلت خوارزمية الذكاء الاصطناعي إلى نتيجة محددة.

هناك العديد من المزايا لفهم كيف أدى نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى ناتج محدد. يمكن أن تساعد القابلية للشرح المطورين على ضمان أن النظام يعمل كما هو متوقع، وقد تكون ضرورية لتلبية المعايير التنظيمية، أو قد تكون مهمة في السماح للمتضررين من القرار بالطعن في تلك النتيجة أو تغييرها.¹