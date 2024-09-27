ما وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي؟

طرح مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP) وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2022 في وثيقة بعنوان "مخطط لوثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي: جعل الأنظمة الآلية تعمل لصالح الشعب الأمريكي". وقد وضعت وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي، التي يُشار إليها أيضًا باسم المخطط، بعد التشاور مع العديد من الأكاديميين ومجموعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الربحية والشركات في القطاع الخاص.

تهدف وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي إلى دعم تطوير السياسات والممارسات التي تحمي الحقوق المدنية وتعزز القيم الديمقراطية في نشر الأنظمة الآلية وإدارتها. ولتحقيق ذلك، يحدد المخطط خمسة مبادئ للتخفيف من المخاطر المحتملة، مثل التمييز الخوارزمي. كما يعالج قضايا الوصول إلى الموارد أو الخدمات الحيوية التي يمكن أن تنتج عن نشر الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وغيرها الكثير.

تتكون وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي من خمسة مبادئ أساسية للمساعدة على توجيه تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها ونشرها. تُراعى اعتبارات محددة في كل مبدأ، حيث تأخذ في الحسبان المواقف المختلفة التي يمكن أن تتعرض فيها الحقوق المدنية للأشخاص - مثل حرية التعبير أو حقوق التصويت أو الخصوصية - للخطر.

على الرغم من أن المخطط غير ملزم ولا يفرض الامتثال للمبادئ الأساسية، فإنه يهدف إلى توجيه قرارات السياسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حيث لا يوفر القانون أو السياسة القائمة بالفعل إرشادات.