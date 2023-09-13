ما المقصود بنموذج الذكاء الاصطناعي؟

ببساطة، يتم تعريف نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال قدرته على اتخاذ القرارات أو التنبؤات بشكل مستقل، بدلًا من محاكاة الذكاء البشري. من بين أولى نماذج الذكاء الاصطناعي الناجحة كانت برامج لعبة الداما والشطرنج في أوائل الخمسينيات: حيث مكَّنت هذه النماذج البرامج من اتخاذ خطوات استجابة مباشرة للخصم البشري، بدلًا من اتباع سلسلة من الحركات المحددة مسبقًا.

كل نوع من أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي يتناسب بشكل أفضل مع مهام، أو نطاقات معينة، حيث يكون منطق اتخاذ القرار بها هو الأكثر فائدة أو ملاءمة.غالبًا ما تَستخدِم الأنظمة المعقدة نماذج متعددة في وقت واحد، مع الاستفادة من تقنيات التعلم الجماعي مثل التجميع أو التعزيز أو التراكم.

ولأن أدوات الذكاء الاصطناعي تزداد تعقيدًا وتنوعًا، فإنها تتطلب كميات متزايدة من البيانات وإمكانات الحوسبة للتدريب والتنفيذ. استجابةً لذلك، تتخلى الأنظمة المصممة لتنفيذ مهام محددة في نطاق واحد عن الطرازات التقليدية، وتفسح المجال أمام نماذج الأساس، التي تم تدريبها مسبقًا على مجموعات بيانات كبيرة وغير مصنَّفة، وهي قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن بعد ذلك ضبط نماذج الأساس متعددة الاستخدامات هذه لأداء مهام محددة.