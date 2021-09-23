الصفحة الرئيسية الموضوعات التعبئة ما المقصود بالتعبئة؟
تطبيق التعبئة باستخدام IBM اشترك للحصول على تحديثات السحابة
رسم توضيحي يحتوي على مجموعة من الصور التوضيحية لشاشة كمبيوتر وخادم وسحابة ونقاط
ما المقصود بالتعبئة؟

التعبئة، والمعروفة أيضا باسم تجميع التشغيل التمهيدي، هي طريقة تعلم المجموعة التي تستخدم بشكل شائع لتقليل التباين داخل مجموعة بيانات صاخبة.

في التعبئة، يتم تحديد عينة عشوائية من البيانات في مجموعة تدريب مع الاستبدال- ما يعني أنه يمكن اختيار نقاط البيانات الفردية أكثر من مرة. بعد إنشاء كثير من عينات البيانات، يتم تدريب هذه النماذج الضعيفة بشكل مستقل. واعتمادًا على نوع المهمة- الانحدار أو التصنيف، على سبيل المثال- ينتج متوسط أو غالبية هذه التنبؤات تقديرًا أكثر دقة. 

كملاحظة، تُعتبر خوارزمية الغابة العشوائية امتدادًا لطريقة التعبئة، باستخدام كلٍ من التعبئة وعشوائية الميزات لإنشاء غابة غير مترابطة من أشجار القرارات.

 التعلم الجماعي

يمنح التعلم الجماعي مصداقية لفكرة «حكمة الحشود»، مما يشير إلى أن عملية صنع القرار لمجموعة أكبر من الناس عادةً ما تكون أفضل من تلك التي يتخذها خبير فردي. وبالمثل، يشير التعلم الجماعي إلى مجموعة من المتعلمين الأساسيين، أو النماذج، التي تعمل بشكل جماعي لتحقيق تنبؤ نهائي أفضل.

قد لا يؤدي النموذج الواحد، المعروف أيضًا باسم المتعلم الأساسي أو الضعيف، أداءً جيدًا بشكل فردي بسبب التباين العالي أو التحيز العالي. ومع ذلك، عندما يتم تجميع المتعلمين الضعفاء، يمكن أن يشكلوا متعلمًا قويًا، حيث يقلل تجميعهم من التحيز أو التباين، مما يؤدي إلى أداء أفضل للنموذج.

غالبًا ما تستخدم أساليب التجميع شجرة القرار للتوضيح. يمكن أن تكون هذه الخوارزمية عرضة للتجاوز، مما يُظهر تباينًا كبيرًا وتحيزًا منخفضًا، عندما لا يتم تقليمها. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يفسح المجال أيضًا للتناسب، مع تباين منخفض وتحيز كبير، عندما يكون صغيرًا جدًا، مثل جذع القرار، وهو شجرة قرار بمستوى واحد.

تذكّر أنه عندما تفرط الخوارزمية في ملاءمة أو عدم ملاءمة مجموعة التدريب الخاصة بها، لا يمكنها التعميم بشكل جيد على مجموعات البيانات الجديدة، لذا تُستخدم طرق التجميع لمواجهة هذا السلوك للسماح بتعميم النموذج على مجموعات البيانات الجديدة. في حين أن أشجار القرار يمكن أن تُظهر تباينًا كبيرًا أو تحيزًا كبيرًا، تجدر الإشارة إلى أنها ليست تقنية النمذجة الوحيدة التي تستفيد من التعلم الجماعي للعثور على "النقطة المثالية" في مفاضلة التحيز والتباين.

 التعبئة مقابل التعزيز

التعبئة والتعزيز نوعان رئيسيان من أساليب التعلم الجماعي. وكما هو موضح في هذه الدراسة (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، فإن الاختلاف الرئيسي بين طرق التعلم هذه هو كيفية تدريبها.

في عملية التعبئة، يتم تدريب المتعلمين الضعفاء بالتوازي، ولكن في عملية التعزيز، يتعلمون بالتتابع. هذا يعني أنه يتم إنشاء سلسلة من النماذج، ومع كل تكرار لنموذج جديد، يتم زيادة أوزان البيانات التي تم تصنيفها بشكل خاطئ في النموذج السابق.

تساعد إعادة توزيع الأوزان هذه الخوارزمية على تحديد المعلمات التي تحتاج إلى التركيز عليها لتحسين أدائها. تُعد AdaBoost، والتي تعني "خوارزمية التعزيز التكيفي"، واحدة من أكثر خوارزميات التعزيز شيوعًا لأنها كانت الأولى من نوعها. تشمل الأنواع الأخرى من خوارزميات التعزيز XGBoost وGradientBoost وBrownBoost.

ومن الاختلافات الأخرى التي يختلف فيها التعبئة والتعزيز هي السيناريوهات التي يتم استخدامها فيها. على سبيل المثال، تُستخدم طرق التعبئة عادةً على المتعلمين الضعفاء الذين يظهرون تباينًا كبيرًا وتحيزًا منخفضًا، بينما تُستخدم طرق التعزيز عند ملاحظة تباين منخفض وتحيز كبير.
تحقيق القيمة الكاملة من السحابة الهجينة التي تستخدمها

بادر بتوصيل أنظمتك ودمجها لإعداد بنيتك التحتية للذكاء الاصطناعي.

محتوى ذو صلة

سجل للحصول على دليل تحديث التطبيقات
طريقة عمل التعبئة

في عام 1996، قدم ليو بريمان (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) خوارزمية التعبئة، والتي تتكون من ثلاث خطوات أساسية:

  1. التشغيل التمهيدي:  تعتمد التعبئة على أسلوب أخذ العينات من التشغيل التمهيدي لإنشاء عينات متنوعة. تقوم طريقة إعادة أخذ العينات هذه بإنشاء مجموعات فرعية مختلفة من مجموعة بيانات التدريب. وتقوم بذلك عن طريق اختيار نقاط البيانات بشكل عشوائي مع الاستبدال. هذا يعني أنه في كل مرة تقوم فيها بتحديد نقطة بيانات من مجموعة بيانات التدريب، يمكنك تحديد نفس المثيل عدة مرات. ونتيجة لذلك، تتكرر قيمة أو مثيل مرتين (أو أكثر) في عينة.
  2. التدريب المتوازي: يتم بعد ذلك تدريب التشغيل التمهيدي هذا بشكل مستقل وبالتوازي مع بعضها البعض باستخدام متعلمين ضعفاء أو متعلمين أساسيين.
  3. التجميع: أخيرًا، اعتمادًا على المهمة (أي الانحدار أو التصنيف)، يتم أخذ متوسط أو غالبية التنبؤات لحساب تقدير أكثر دقة. وفي حالة الانحدار، يؤخذ متوسط لجميع المخرجات التي تنبأت بها المصنفات الفردية؛ وهذا ما يُعرف بالتصويت المرن. بالنسبة إلى مشكلات التصنيف ، تُقبل الفئة التي حصلت على أعلى الأصوات ؛ يُعرف هذا بالتصويت الصعب أو التصويت بالأغلبية.
ميزات التعبئة وتحدياتها

هناك العديد من المزايا والتحديات الرئيسية التي تمثلها طريقة التعبئة عند استخدامها لمشاكل التصنيف أو الانحدار. تشمل الميزات الرئيسية للتعبئة ما يلي:

  • سهولة التنفيذ: تجعل مكتبات Python مثل scikit-learn (المعروفة أيضًا باسم sklearn) من السهل الجمع بين تنبؤات المتعلمين الأساسيين أو المقدّرين لتحسين أداء النموذج. تسرد وثائقها (يوجد الرابط خارج ibm.com) الوحدات النمطية المتاحة التي يمكنك استخدامها في تحسين نموذجك.
  • تقليل التباين: يمكن أن تقلل التعبئة من التباين داخل خوارزمية التعلم. وهذا مفيد بشكل خاص مع البيانات عالية الأبعاد، حيث يمكن أن تؤدي القيم المفقودة إلى تباين أعلى، مما يجعلها أكثر عرضة للتجهيز الزائد ومنع التعميم الدقيق لمجموعات البيانات الجديدة.

تتضمن التحديات الرئيسية للتعبئة ما يلي:

  • فقدان قابلية التفسير: من الصعب استخلاص رؤى تجارية دقيقة للغاية من خلال التعبئة بسبب المتوسط المتضمن عبر التنبؤات. على الرغم من أن المخرجات أكثر دقة من أي نقطة بيانات فردية، إلا أن مجموعة بيانات أكثر دقة أو اكتمالاً يمكن أن تسفر أيضًا عن دقة أكبر في نموذج تصنيف أو انحدار واحد.
  • مكلف من الناحية الحسابية: تتباطأ التعبئة وتصبح أكثر كثافة مع زيادة عدد التكرارات. وبالتالي، فهي ليست مناسبة تمامًا للتطبيقات في الوقت الفعلي. تعد الأنظمة المجمعة أو عدد كبير من نوى المعالجة مثالية لإنشاء مجموعات معبأة بسرعة على مجموعات اختبار كبيرة.
  • أقل مرونة: كأسلوب، تعمل التعبئة بشكل جيد مع الخوارزميات الأقل استقرارًا. إن خوارزمية أكثر استقرارًا أو عرضة لكميات كبيرة من التحيز لا توفر فائدة كبيرة نظرًا لوجود تباين أقل داخل مجموعة بيانات النموذج. وكما هو مذكور في الدليل العملي للتعلم الآلي (الرابط موجود خارج ibm.com)، "سيؤدي تعبئة نموذج الانحدار الخطي إلى عرض التنبؤات الأصلية بشكل فعال لـb كبيرة بما يكفي."
تطبيقات التعبئة

تُستخدم تقنية التعبئة في العديد من الصناعات، مما يوفر رؤى للقيمة الواقعية ووجهات النظر المثيرة للاهتمام، كما هو الحال في مناظرات GRAMMY مع Watson. تتضمن حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي:

  • الرعاية الصحية: تم استخدام التعبئة لتشكيل تنبؤات البيانات الطبية. على سبيل المثال، تظهر الأبحاث (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) أن أساليب التجميع قد استُخدمت لمصفوفة من مشاكل المعلوماتية الحيوية، مثل اختيار الجينات و/أو البروتينات لتحديد سمة معينة مثيرة للاهتمام. وبشكل أكثر تحديدًا، يستكشف هذا البحث (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) كيفية استخدامه للتنبؤ ببداية الإصابة بمرض السكري استنادًا إلى العديد من مؤشرات المخاطر.
  • تقنية المعلومات: يمكن أن تؤدي التعبئة أيضًا إلى تحسين الدقة والدقة في أنظمة تقنية المعلومات، مثل تلك الخاصة بأنظمة كشف التسلل إلى الشبكة. وفي الوقت نفسه، يبحث هذا البحث (الرابط الموجود خارج ibm.com) في كيفية تحسين التعبئة لدقة اكتشاف اختراق الشبكة—وتقليل معدلات الإيجابيات الخاطئة.
  • البيئة: تم تطبيق أساليب التجميع، مثل التعبئة، في مجال الاستشعار عن بُعد. وبشكل أكثر تحديدًا، يوضح هذا البحث (الرابط الموجود خارج ibm.com) كيف تم استخدامه لرسم خرائط لأنواع الأراضي الرطبة داخل المناظر الطبيعية الساحلية.
  • التمويل: تم استخدام التعبئة أيضا مع نماذج التعلم العميق في مجال التمويل، وأتمتة المهام الحرجة، بما في ذلك اكتشاف الاحتيال وتقييم مخاطر الائتمان ومشاكل تسعير الخيارات. يوضح هذا البحث (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) كيف تم الاستفادة من التعبئة من بين أساليب التعلم الآلي الأخرى لتقييم مخاطر التخلف عن سداد القروض. تسلط هذه الدراسة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) الضوء على كيفية مساعدة التعبئة في تقليل المخاطر من خلال منع الاحتيال ببطاقات الائتمان داخل المؤسسات المصرفية والمالية.
حلول ذات صلة
IBM SPSS® Modeler

يمكنك استخدام التحليلات التنبؤية لمساعدتك في الكشف عن أنماط البيانات واكتساب الدقة التنبؤية وتحسين عملية اتخاذ القرار.

 استكشف IBM SPSS Modeler
IBM Watson® Studio

بناء ذكاء اصطناعي موثوق به وتوسيع نطاقه على أي تقنية سحابية. أتمتة دورة حياة الذكاء الاصطناعي لعمليات النماذج.

استكشف IBM Watson Studio
الموارد التعبئة مقابل التعزيز

تعرف على الاختلافات بين نهجين للتعلم التجميعي مع مجتمع علوم البيانات في IBM.

 ما هو التعزيز؟

تعرّف على خوارزميات التعزيز وكيف يمكنها تحسين القوة التنبؤية لمبادرات استخراج البيانات التي تنفذها.

اتخِذ الخطوة التالية

يُعد IBM SPSS Modeler أحد حلول علم البيانات المرئية والتعلم الآلي (ML)، وهو مصمَّم لعرض النماذج والأنماط المخفية في البيانات من خلال نهج يعتمد على التوليد التصاعدي للفرضيات. وتستخدمه المنظمات في جميع أنحاء العالم لإعداد البيانات واكتشافها، وفي التحليلات التنبؤية، وإدارة النماذج ونشرها، والتعلّم الآلي (ML) لتحقيق الربح المادي من أصول البيانات.

استكشف SPSS Modeler جرّب مجاناً لمدة 30 يوماً