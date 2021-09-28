ما هو التعزيز؟

يمنح التعلم التجميعي مصداقية لفكرة «الحِكمة الجماعية»، مما يشير إلى أن عملية اتخاذ القرار بتعاون مجموعة أكبر من الأشخاص عادةً ما يكون أفضل من القرار الذي يتخذه شخص واحد ولو كان خبيرًا. وبالمثل، يشير التعلم التجميعي إلى مجموعة من المتعلمين الأساسيين، أو النماذج، التي تعمل بشكل جماعي لتحقيق تنبؤ نهائي أفضل. قد لا يؤدي النموذج الواحد، المعروف أيضًا باسم نموذج التعلم الأساسي أو نموذج التعلم الضعيف، أداءً جيدًا بشكل فردي بسبب التباين العالي أو التحيز العالي. ومع ذلك، عندما يتم تجميع نماذج التعلم الضعيفة، يمكن أن يشكلوا نماذج تعلم قوية، حيث يقلل تجميعها من التحيز أو التباين، مما يؤدي إلى أداء أفضل للنموذج.

غالبًا ما يتم توضيح طرق المجموعة باستخدام أشجار القرار لأن هذه الخوارزمية قد تكون عرضة لفرط التخصيص (تباين مرتفع وتحيز منخفض) عندما لم يتم تهذيبها، وقد تكون عرضة أيضًا لنقص التخصيص (تباين منخفض وتحيز مرتفع) عندما تكون صغيرة جدًا، مثل جذع القرار، وهو شجرة قرار بمستوى واحد. تذكّر أنه عندما تفرط الخوارزمية في تخصيص أو عدم تخصيص مجموعات بيانات التدريب الخاصة بها، لا يمكنها التعميم بشكل جيد على مجموعات البيانات الجديدة، لذا تُستخدم طرق التجميع لمواجهة هذا السلوك للسماح بتعميم النموذج على مجموعات البيانات الجديدة. وفي حين أن أشجار القرار يمكن أن تُظهر تباينًا كبيرًا أو تحيزًا كبيرًا، تجدر الإشارة إلى أنها ليست تقنية النمذجة الوحيدة التي تستفيد من التعلم الجماعي للعثور على "النقطة المثالية" في مفاضلة التحيز والتباين.