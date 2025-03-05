ما هو توليد اللغة الطبيعية (NLG)؟

يُعدّ توليد اللغة الطبيعية (NLG) جزءًا من فرع علوم الحاسوب الخاص بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP): وهو استخدام نماذج التعلم الآلي (ML) لفهم اللغة البشرية والتعامل معها.



توليد اللغة الطبيعية هو جزء من معالجة اللغة الطبيعية الذي يهتم بتوليد المحتوى، وتحديدًا بإخراج لغة مكتوبة أو منطوقة جديدة. على سبيل المثال، تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري تقنية توليد اللغة الطبيعية للرد على إدخال المستخدم في الوقت الفعلي.

تحوّل معالجة اللغة الطبيعية مدخلات اللغة الطبيعية إلى بيانات، بينما تستخدم توليد اللغة الطبيعية البيانات لإنشاء مخرجات لغة طبيعية.

معالجة اللغة الطبيعية هي جزء من مجال اللغويات الحاسوبية: دراسة كيفية تحليل الحواسيب للغة البشرية وفهمها. معالجة اللغة الطبيعية هي اللغويات الحاسوبية في الممارسة العملية.



تطور التعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) جعل من الممكن لتطورات معالجة اللغة الطبيعية أن تدعم العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتعامل مع إنشاء المحتوى.