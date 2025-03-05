ما هو توليد اللغة الطبيعية (NLG)؟

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توليد اللغة الطبيعية (NLG) هو استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء مخرجات لغوية طبيعية من بيانات منظمة وغير منظمة. يُمكّن توليد اللغة الطبيعية أجهزة الحاسوب وتطبيقات برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) من التفاعل مع المستخدمين بلغة بشرية مفهومة. وإلى جانب فهم اللغة الطبيعية (NLU)، يُعدّ توليد اللغة الطبيعية فئة فرعية من معالجة اللغة الطبيعية (NLP).
تُستخدم أنظمة توليد اللغة الطبيعية (NLG) على نطاق واسع في منتجات المؤسسات والأفراد، مثل أدوات ذكاء الأعمال (BI) وروبوتات المحادثة. تتواصل المساعدات الصوتية مع المستخدمين من خلال توليد اللغة الطبيعية.
يستخدم قادة الأعمال توليد اللغة الطبيعية (NLG) لتحويل البيانات المعقدة إلى نص تم إنشاؤه لاستخلاص الرؤى الرئيسية. عندما يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بإنشاء مخرجات باللغة البشرية، فهذا هو عمل توليد اللغة الطبيعية.
النوعان الأساسيان من توليد اللغة الطبيعية (NLG) هما الاستخراجية والتجريدية:
NLG الاستخراجية تسحب الكلمات والعبارات الدقيقة مباشرة من النص المصدر. يتم استخدامها في الحالات التي تكون فيها لصياغة المحددة بالغة الأهمية، مثل المستندات القانونية. بالمقارنة مع NLG التجريدية، فإن NLG الاستخراجية أبسط لأنها تنسخ من المستندات المصدرية بدلًا من إخراج محتوى جديد.
NLG التجريدية تنشئ مخرجات جديدة بناء على المستندات المصدرية وإعادة الصياغة وإنشاء محتوى جديد. إنها عملية أكثر تعقيدًا تتطلب نماذج أكثر تقدمًا، مثل المحولات. حيث يفضل NLG الاستخراجية في الإعدادات التقنية، تتألق NLG التجريدية في التطبيقات الأكثر إبداعًا.
تعمل تقنية توليد اللغة الطبيعية (NLG) من خلال عملية متعددة المراحل لتحسين المدخلات المنظمة وغير المنظمة وتوليد مخرجات اللغة الطبيعية. وكما وصفها Ehud Reiter عالم الحاسوب،1 فإن المراحل النموذجية لعملية توليد اللغة الطبيعية هي:
تحليل الإشارة: يحدد نظام توليد اللغة الطبيعية (NLG) الإدخال اللازم للمخرجات النهائية. في مرحلة تحليل الإشارة أو البيانات، يحدد التعرف على الأنماط موضوع المحتوى والعلاقات بين الموضوعات. يتضمن الإدخال مطالبات المستخدم ومحتوى قاعدة البيانات ومحتوى اللغة غير المنظم مثل ملفات PDF والمستندات وتسجيلات اللغة المنطوقة. يساعد التعرف على الكيانات أنظمة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) على فهم ما تتم مناقشته.
تفسير البيانات: تولد نماذج معالجة اللغة الطبيعية رؤى من نتائج مرحلة تحليل البيانات. إذا تمت معالجة البيانات مسبقًا باستخدام الرؤى المتوفرة، فتجاوز هذه الخطوة. تحدد أنظمة معالجة اللغة الطبيعية أجزاء من الكلام وتستخدم فهم اللغة الطبيعية لتقييم بناء الجملة والدلالات، مما يخلق فهمًا للمعنى.
تخطيط المستندات: تحدد هذه المرحلة المعلومات التي يجب توصيلها وكيفية تنسيقها. يحدد نظام توليد اللغة الطبيعية نهجه للمخرجات النهائية، اعتمادًا على البيانات المتاحة له ومطالبة المستخدم.
التخطيط المصغر: بعد الاستقرار على محتوى وشكل الاتصال، يخطط نظام توليد اللغة الطبيعية لبنية الجملة والفقرة للإخراج النهائي.
تحقيق السطح: يضع نظام توليد اللغة الطبيعية خطته موضع التنفيذ ويولد مخرجات لغة طبيعية وفقًا لنتائج الخطوات السابقة.
يُعدّ توليد اللغة الطبيعية (NLG) جزءًا من فرع علوم الحاسوب الخاص بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP): وهو استخدام نماذج التعلم الآلي (ML) لفهم اللغة البشرية والتعامل معها.
توليد اللغة الطبيعية هو جزء من معالجة اللغة الطبيعية الذي يهتم بتوليد المحتوى، وتحديدًا بإخراج لغة مكتوبة أو منطوقة جديدة. على سبيل المثال، تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري تقنية توليد اللغة الطبيعية للرد على إدخال المستخدم في الوقت الفعلي.
تحوّل معالجة اللغة الطبيعية مدخلات اللغة الطبيعية إلى بيانات، بينما تستخدم توليد اللغة الطبيعية البيانات لإنشاء مخرجات لغة طبيعية.
معالجة اللغة الطبيعية هي جزء من مجال اللغويات الحاسوبية: دراسة كيفية تحليل الحواسيب للغة البشرية وفهمها. معالجة اللغة الطبيعية هي اللغويات الحاسوبية في الممارسة العملية.
تطور التعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) جعل من الممكن لتطورات معالجة اللغة الطبيعية أن تدعم العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتعامل مع إنشاء المحتوى.
فهم اللغة الطبيعية (NLU) هو مجموعة فرعية أخرى من معالجة اللغة الطبيعية (NLP). وبدلاً من التركيز على المعنى النحوي واللغوي، يحاول فهم اللغة الطبيعية استيعاب اللغة البشرية بشكل كلي. يستخدم فهم اللغة الطبيعية التحليل الدلالي والنحوي للفهم الكامل والسياقي لمدخلات اللغة الطبيعية، بما في ذلك العاطفة والشعور والقصد.
تمكّن فهم اللغة الطبيعية (NLU) أجهزة الكمبيوتر من فهم مدخلات اللغة الطبيعية بطريقة أقرب إلى كيفية فهم البشر لها. فعندما يتحدث الناس مع بعضهم البعض، فإنهم يعالجون أكثر من مجرد تعريفات الكلمات المستخدمة. بل يمكنهم بشكل طبيعي فهم المعنى الأعمق الكامن وراء الكلمات الحرفية للمتحدث.
عندما يقدم تطبيق برمجي خيارات نصية تنبؤية، فإنه يستخدم فهم اللغة الطبيعية (NLU) لفهم نية المستخدم، ثم يطبق توليد اللغة الطبيعية (NLG) لإنهاء الجملة. تعمل NLP و NLU و NLG معًا لمساعدة أجهزة الكمبيوتر على التواصل مع المستخدمين.
تستخدم العديد من أنظمة توليد اللغة الطبيعية (NLG) نماذج الذكاء الاصطناعي مثل المحولات لإنشاء نصوص جديدة من بيانات التدريب وإدخالات المستخدم.
ومع ذلك، قبل تطوير هذه النماذج، كان توليد اللغة الطبيعية ممكنًا بوسائل أخرى. تتضمن نماذج وتقنيات توليد اللغة الطبيعية ما يلي:
القوالب
الأنظمة القائمة على القواعد
نماذج التعلم العميق
المحولات
تستخدم الأنظمة القائمة على القوالب نماذج جمل محددة مسبقًا مع متغيرات لبيانات الإدخال. تعتبر القوالب من أوائل وأبسط أنواع توليد اللغة الطبيعية، وهي مناسبة للسياقات التي تكون فيها هياكل الجمل والمستندات متسقة. ومع ذلك، لا يمكن للأنظمة القائمة على القوالب أن تتكيف خارج حالات الاستخدام المحددة مسبقًا.
قد يكون أحد أمثلة القوالب هو: في [شهر]، [سنة]، باع متجرنا في [موقع] [كمية] وحدات من [منتج].
في حين أن هذا النموذج يتفوق في إعداد التقارير عن المبيعات المستندة إلى الموقع، لا يمكن للمرء تطبيقه لإنشاء وصفة طبخ.
الأنظمة القائمة على القواعد تُنشئ نصوصًا وفقًا لسلسلة من القواعد والمنطق المحددين مسبقًا. أُنشئت الأنظمة المبكرة القائمة على القواعد لتعكس الطريقة التي تحدث بها أو كتب بها خبراء المجال. كان المبرمجون يُجرون مقابلات مع الخبراء، ثم يُنشئون قواعد مقابلة لتوليد النصوص.
نظام "إذا-إذن" هو مثال شائع للبرمجة القائمة على القواعد. على سبيل المثال، قد يُطلب من برنامج توليد اللغة الطبيعية للتنبؤات الجوية وصف الطقس بأنه "أقل من درجة التجمد" إذا كانت درجة الحرارة أقل من 32 درجة فهرنهايت أو 0 درجة مئوية.
تعمل خوارزميات التعلم الآلي الإحصائية، مثل سلاسل Markov المخفية، على تحديد الأنماط في مجموعات البيانات الكبيرة لإجراء التنبؤات واتخاذ القرارات باستخدام بيانات جديدة.
تقوم بإنشاء مثيلات جديدة بناء على المثيل الحالي. بالنسبة إلى توليد اللغة الطبيعية (NLG)، تولد سلاسل Markov والنماذج الإحصائية الأخرى كلمات من المحتمل أن تتبع بعضها البعض.
تعتبر النماذج الإحصائية أكثر مرونة من النماذج والأنظمة القائمة على القواعد، ولكنها تتطلب كميات كبيرة من بيانات التدريب.
تعد نماذج التعلم العميق تقدمًا في تقنية الذكاء الاصطناعي مقارنة بالخوارزميات الإحصائية ويمكن أن تولد المزيد من النص الذي يبدو طبيعيًا. الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) هي مثال لنماذج التعلم العميق المطبقة على توليد اللغة الطبيعية (NLG.).
تعالج الشبكات العصبية المتكررة (RNNs) البيانات المتسلسلة، مثل الكلمات في الجملة، ويمكنها نقل المعرفة، كما هو الحال مع الترجمة الآلية.
تُشغّل هندسة نموذج "المحوّل" بعضًا من أكثر تقنيات توليد اللغة الطبيعية فعاليةً المتاحة. تستخدم النماذج القائمة على المحوّل، مثل GPT و BERT، آليات الانتباه الذاتي لالتقاط التبعيات بعيدة المدى في تسلسلات الإدخال لتحقيق فهم سياقي أكبر.
يمكن لـ ChatGPT و Claude وروبوتات المحادثة الأخرى المدعومة بالمحولات إنشاء مخرجات لغوية بشرية واقعية.
تُستخدم تقنية توليد اللغة الطبيعية (NLG) في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي، حيثما يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتواصل المباشر مع البشر بلغة طبيعية. من Siri إلى تحليل المشاعر، تشمل حالات استخدام تقنية توليد اللغة الطبيعية ما يلي:
المساعدون الصوتيون: يستخدم Siri و Alexa والمساعدون الصوتيون الآخرون توليد اللغة الطبيعية للرد على طلبات المستخدم باللغة المنطوقة. كما يستخدمون معالجة اللغة الطبيعية وفهم اللغة الطبيعية للتعرف على الكلام لفهم ما يريده المستخدمون.
المساعدون الافتراضيون: تستخدم روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون توليد اللغة الطبيعية لأتمتة تفاعلات العملاء. تستخدم العديد من المؤسسات مساعدين افتراضيين لإجراء استفسارات أولية عن خدمة العملاء قبل التصعيد إلى ممثلين بشريين عند الضرورة. يتواصل الوكلاء الافتراضيون أيضًا مع المستخدمين من خلال توليد اللغة الطبيعية.
الترجمة الآلية: الترجمة الآلية هي استخدام نماذج التعلم الآلي للترجمة الآلية بين اللغات. تتعامل أنظمة توليد اللغة الطبيعية مع توليد المخرجات وتبسيط عملية الترجمة التي تستغرق وقتًا طويلًا. يمكن للمترجمين البشريين وخبراء التعريب بعد ذلك التحقق من المخرجات وتعديلها حسب الحاجة.
ملخصات البيانات وإعداد التقارير: تقوم أنظمة توليد اللغة الطبيعية بتحويل البيانات المعقدة إلى ملخصات ومخططات سهلة الفهم. إن تبسيط تجميع وتلخيص المقالات والتقارير يجعل التنبؤ أكثر كفاءة. يستخدم قادة الأعمال أدوات ذكاء الأعمال المدعومة من توليد اللغة الطبيعية صناعة القرار القائم على البيانات. تستخدم الشركات الأخرى الذكاء الاصطناعي و توليد اللغة الطبيعية لإنشاء هذا المحتوى لعملائها.
توليد المحتوى: في كل مرة يُنتج فيها نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوىً بلغة طبيعية، فهذا يعني أن تقنية توليد اللغة الطبيعية تعمل. يمكن للشركات اختيار استخدام تقنية توليد اللغة الطبيعية لأتمتة أوصاف المنتجات، وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وأنواع أخرى من المحتوى المختصر.
تحليل المشاعر: تنشئ أنظمة توليد اللغة الطبيعية ملخصات نصية وتقارير بناء على التعليقات والاتصالات. يمكن للمؤسسات سحب المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من المراجعات ومنصات الوسائط الاجتماعية ومنشورات المنتديات والمواقع الأخرى عبر الإنترنت، ثم استخدام معالجة اللغة الطبيعية وتوليد اللغة الطبيعية لتحديد شعور المستخدمين.
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