لطالما استخدم المحللون التحليلات التنبؤية داخل المؤسسات لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات. ومع ذلك، تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التنبؤي على تسريع تحليل البيانات الإحصائية ويمكن أن تجعلها أكثر دقة بسبب الحجم الهائل من البيانات التي تمتلكها خوارزميات التعلم الآلي تحت تصرفها. يصل الذكاء الاصطناعي التنبؤي إلى استنتاجاته من خلال تحليل آلاف العوامل وربما عقود عديدة من البيانات. يمكن أن تساعد هذه التنبؤات المؤسسات على الاستعداد للاتجاهات المستقبلية.

وأحيانًا ما يتم الخلط بين الذكاء الاصطناعي التنبؤي والتحليلات الإلزامية أو الوصفية؛ فالتحليلات الوصفية تساعد المؤسسات على فهم سبب حدوث شيء ما في الماضي، بينما تساعد التحليلات التنبؤية على توقع ما يحتمل حدوثه. توصي التحليلات الإلزامية بالإجراءات التي يمكن للمؤسسة اتخاذها لضمان حدوث هذه النتائج.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي التنبؤي على نطاق واسع لاكتساب رؤى حول سلوك العملاء وتحسين عملية اتخاذ القرار في مختلف القطاعات. ويمكنه التنبؤ بأي شيء بدءاً من تذبذب العملاء إلى اضطرابات سلسلة التوريد إلى الأعطال الميكانيكية، مما يتيح التخطيط الاستباقي من خلال إنتاج توقعات موثوقة ودقيقة.