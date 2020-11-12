فهم اللغة الطبيعية هو جزء من معالجة اللغة الطبيعية، والذي يستخدم التحليل النحوي والدلالي للنص والكلام لتحديد معنى الجملة. يشير بناء الجملة إلى البنية النحوية للجملة، بينما تشير الدلالات إلى المعنى المقصود منها. كما يحدد فهم اللغة الطبيعية أنطولوجيا ذات صلة: بنية بيانات تحدد العلاقات بين الكلمات والعبارات. في حين أن البشر يفعلون ذلك بطريقة طبيعية في المحادثة، فإن الجمع بين هذه التحليلات مطلوب للآلة لفهم المعنى المقصود من النصوص المختلفة.



توضح قدرتنا على التمييز بين الكلمات المتشابهة في الشكل والكلمات المتشابهة صوتيًا الفروق الدقيقة في اللغة بدقة. على سبيل المثال، لنأخذ الجملتين التاليتين:

Alice is swimming against the current. The current version of the report is in the folder.

في الجملة الأولى، الكلمة current هي اسم. يوفر الفعل الذي يسبقها، swimming (تسبح)، سياقًا إضافيًا للقارئ، ما يسمح لنا باستنتاج أننا نشير إلى تدفق المياه في المحيط. تستخدم الجملة الثانية كلمة current، ولكن كصفة. يشير الاسم الذي تصفه، version (الإصدار)، إلى عدد نسخ من التقرير، ما يمكننا من تحديد أننا نشير إلى أحدث حالة للملف.

تستخدم هذه الأساليب أيضًا على نحو شائع في استخراج البيانات لفهم مواقف المستهلكين. وعلى وجه الخصوص، يُمكِّن تحليل المشاعر العلامات التجارية من مراقبة تعليقات العملاء عن كثب، ما يسمح لها بتجميع التعليقات الإيجابية والسلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع صافي نقاط الترويج. من خلال مراجعة التعليقات التي تحمل مشاعر سلبية، تتمكن الشركات من تحديد المشكلات المحتملة في منتجاتها أو خدماتها ومعالجتها بسرعة أكبر.