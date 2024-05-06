ماذا يعني تلخيص النص؟

إذ يستخدم المطورون عددًا من مقاييس التقييم لتلخيص النص. وتعتمد الاختلافات في المقاييس بشكل عام على نوع الملخص المطلوب وميزة الملخص التي يريد الشخص قياسها.

يُعد مقياس BLEU (التقييم ثنائي اللغة) أحد مقاييس التقييم ويُستخدم عادةً في الترجمة الآلية. وهو يقيس مدى التشابه بين النموذج الصحيح ومخرجات النموذج لتسلسل مكون من عدد من الكلمات، ويُعرف باسم n-grams أي سلاسل الكلمات. في حال تلخيص النصوص، يقيس BLEU مدى تشابه سلاسل الكلمات (n-grams) في الملخص التلقائي مع تلك الموجودة في ملخص من إعداد البشر، مع الأخذ في الحسبان التكرار المغلوط للكلمات في الملخص التلقائي. ثم يُستخدم درجات الدقة مع كل سلسلة من سلاسل الكلمات (n-grams) لحساب مدى دقة النص الإجمالية، والمعروفة باسم دقة المتوسط الهندسي. تتراوح هذه القيمة النهائية بين 0 و1، وإذا كانت القيمة 1، فإنها تُشير إلى التطابق التام بين ملخصات النصوص التي أنشأتها الآلة والتي أعدها البشر.15

مقياس ROUGE (تقييم التلخيصات القائم على استرداد المعلومات) هو مقياس مستمد من مقياس BLEU لتقييم مهام التلخيص تحديدًا. ومثله مثل مقياس BLEU، فإنه يقارن الملخصات التي أعدتها الآلة بتلك التي يكتبها الإنسان، وذلك باستخدام سلاسل الكلمات (n-grams). لكن بينما يقيس BLEU مدى دقة الآلة، نجد أن ROUGE يقيس مدى قدرة الآلة على استرجاع المعلومات. أو بعبارة أخرى، يحسب مقياس ROUGE مدى دقة الملخص التلقائي وفقًا لتطابق عدد سلاسل الكلمات (n-grams) الموجودة في الملخص الذي أعده الإنسان مع عدد تلك الموجودة في الملخص التلقائي. تتراوح قيمة مقياس ROUGE، مثل مقياس BLEU، بين 0 و1، وإذا كانت القيمة 1، فإنها تُشير إلى التطابق التام بين ملخصات النصوص التي أنشأتها الآلة والتي أعدها البشر.16

لاحظ أن هذه المقاييس تقوم بتقييم الناتج النهائي للنص الملخص. وهي تختلف عن طرق تقييم الجُمل العديدة المستخدمة في خوارزميات تلخيص النصوص التي تختار الجُمل والكلمات الرئيسية المناسبة لإنتاج الناتج الملخص النهائي.