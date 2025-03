ما هو نموذج المحول؟

تم وصف هذا النموذج لأول مرة في ورقة بحثية صدرت عام 2017 بعنوان Attention is All You Need "الانتباه هو كل ما تحتاجه" من قبل Ashish Vaswani، وفريق من Google Brain ومجموعة من جامعة تورنتو. ويُعد إصدار هذه الورقة البحثية لحظة فارقة في المجال، نظرًا للانتشار واسع النطاق لاستخدام المحولات الآن في تطبيقات مثل تدريب النماذج اللغوية الكبيرة.

يمكن لهذه النماذج ترجمة النصوص والكلام في الوقت الفعلي تقريبًا. على سبيل المثال، توجد الآن تطبيقات تتيح للسائحين التواصل مع السكان المحليين في الشارع بلغتهم الأساسية. وهي تساعد الباحثين على تحقيق فهم أفضل للحمض النووي وتسريع عملية تصميم الأدوية. يمكنها الكشف عن حالات الشذوذ ومنع الاحتيال في مجال الشؤون المالية والأمن. وتستخدم محولات الرؤية بالمثل في مهام رؤية الكمبيوتر.

تستخدم أداة إنشاء النصوص ChatGPT الشهيرة من OpenAI بنى المحول للتنبؤ والتلخيص والإجابة عن الأسئلة وغير ذلك الكثير، لأنها تسمح للنموذج بالتركيز على الأجزاء الأكثر صلة بنص الإدخال. إن الاختصار "GPT" الذي يظهر في الإصدارات المختلفة للأداة (على سبيل المثال. GPT-2، GPT-3) يعني "المحول التوليدي المدرب مسبقًا". تستفيد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على النصوص مثل ChatGPT من نماذج المحولات لأنها يمكن أن تتنبأ بجاهزية أكبر بالكلمة التالية في سلسلة من النصوص، استنادًا إلى مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة.

يعتمد نموذج تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من المحولات، أو ما يعرف اختصارًا باسم BERT، على بنية المحولات. واعتبارًا من عام 2019، تم استخدام BERT في جميع نتائج بحث Google باللغة الإنجليزية تقريبًا، وتم تعميمه على أكثر من 70 لغة أخرى.1