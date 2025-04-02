تتطلب نماذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من البيانات. ويتم تجميع مجموعات البيانات هذه عادةً في مكان واحد لتدريب النموذج، ما يتيح فرصًا لكشف أي معلومات تعريف شخصية (PII) موجودة في مجموعات البيانات أثناء النقل أو التخزين.

يساعد التعلم الموحد على معالجة هذه المخاوف حيث تظل المعلومات الحساسة على العقدة، ما يحافظ على خصوصية البيانات. كما يسمح أيضًا بالتعلم التعاوني، مع مساهمة الأجهزة أو الخوادم المتنوعة في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.