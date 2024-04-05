ما المقصود بحماية البيانات؟

لفهم أهمية حماية البيانات، ضع في اعتبارك دور البيانات في مجتمعنا. في أي وقت يقوم فيه شخص ما بإنشاء ملف تعريف عبر الإنترنت، أو إجراء عملية شراء على تطبيق أو تصفح صفحة ويب، فإنه يترك أثرًا متزايدًا من البيانات الشخصية

تُعد هذه البيانات حساسة للغاية بالنسبة إلى الشركات، فهي تساعدها على تبسيط العمليات، وتقديم خدمة أفضل لعملائها، واتخاذ قرارات أعمال مهمة. في الواقع، تعتمد العديد من المؤسسات على البيانات بشكل كبير، لدرجة أن أي فترة تعطل أو فقدان طفيف للبيانات قد يُلحق ضررًا بالغًا بعملياتها وأرباحها.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات في عام 2023 نحو 4.45 مليون دولار أمريكي - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% على مدى ثلاث سنوات.

ونتيجة لذلك، تركز العديد من المؤسسات على حماية البيانات كجزء من جهودها الأوسع نطاقاً في مجال الأمن السيبراني. من خلال الاستراتيجية القوية لحماية البيانات، يمكن للمؤسسات تدعيم نقاط الضعف وحماية نفسها بشكل أفضل من الهجمات الإلكترونية واختراق أمن البيانات. وفي حالة حدوث هجوم إلكتروني، يمكن أن تكون تدابير حماية البيانات منقذة للحياة، حيث تقلل من فترة التعطل عن العمل من خلال ضمان توافر البيانات.

يمكن لتدابير حماية البيانات أيضًا مساعدة المؤسسات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة باستمرار، والتي قد يترتب على العديد منها غرامات باهظة. على سبيل المثال، في مايو 2023، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي على شركة Meta، ومقرها كاليفورنيا، لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات. ويمكن لحماية البيانات - من خلال تركيزها على خصوصية البيانات - أن تساعد المؤسسات على تجنب هذه المخالفات.

يمكن أن توفر استراتيجيات حماية البيانات أيضًا العديد من فوائد إدارة دورة حياة المعلومات الفعالة (ILM)، مثل تبسيط معالجة البيانات الشخصية واستخراج البيانات المهمة بشكل أفضل للحصول على رؤى مهمة.

في عالم تمثل فيه البيانات شريان الحياة للعديد من المؤسسات، أصبح من الضروري بشكل متزايد أن تعرف الشركات كيفية معالجة بياناتها الحساسة والتعامل معها وحمايتها والاستفادة منها بأفضل ما لديها من قدرات.