تعزيز أمن البيانات والامتثال في عصر توفير أي شيء كخدمة (XaaS)

مؤلف

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

أظهر بحث حديث أجرته شركة IDC أن 85% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا القدرات الرقمية عوامل تميّز استراتيجية أساسية لتسريع نمو الإيرادات. ومع ذلك، لا يزال صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات قلقين بشأن المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية لديهم، والتأثير المحتمل لهذه المخاطر في نتائج الأعمال، إذ تُعَد اختراقات البيانات ومخاوف الأمن الإلكتروني أبرز التهديدات.

نحن نؤمن بالأهمية البالغة لحماية أمن البيانات في تحقيق النجاح نظرًا للنمو السريع في نماذج استخدام أي شيء كخدمة (XaaS) ودمج الذكاء الاصطناعي والبيانات في بداية أي خطة عمل. كما يمكن أن يساعد العملاء على تبسيط متطلبات امتثال البيانات لديهم، لتمكين المؤسسات من دعم أعباء العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكثيفة البيانات.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

الأتمتة لتحقيق الكفاءة والأمن

تُعَد البيانات محور جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تمكِّن القدرة على الوصول إلى البيانات اللازمة ومعالجتها من تحقيق أفضل النتائج لنماذج الذكاء الاصطناعي. تظل شركة ®IBM ملتزمة بالعمل عن كثب مع الشركاء والعملاء لتقديم مجموعة من مخططات الأتمتة المعروفة باسم البنى القابلة للنشر.

تم تصميم هذه المخططات لتبسيط عملية النشر للعملاء. نهدف إلى تمكين المؤسسات من اختيار ونشر أعباء العمل السحابية بكل سهولة بطريقة مصممة خصوصًا لتتوافق مع متطلبات الأمن المحددة والقابلة للمراجعة، وللمساعدة على تمكين التكامل السلس للذكاء الاصطناعي وتقنية أي شيء كخدمة (XaaS). يتجلى التزامنا بدمج الذكاء الاصطناعي وXaaS بشكل أكبر من خلال إنجازنا الأخير خلال العام الماضي. تم تصميم هذه المنصة لتمكين المؤسسات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وتحسينها ونشرها بفاعلية، مع توسيع أعباء العمل وبناء مهام سير عمل مسؤولة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

حماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة

يجب على قادة الأعمال إدراك أهمية دعم السحابة الهجينة، مع الاعتراف بالواقع الذي يشير إلى أن المؤسسات الحديثة غالبًا ما تحتاج إلى مزيج من البيئات السحابية والمحلية لدعم تخزين البيانات والتطبيقات الخاصة بها. والحقيقة هي أن أعباء العمل المختلفة لها احتياجات مختلفة لتعمل بكفاءة.

وهذا يعني أنه لا يمكن وضع جميع أعباء العمل في مكان واحد، سواء أكانت في البيئات المحلية أم السحابة العامة أم الخاصة أم على الحافة. أحد الأمثلة على ذلك هو تعاوننا مع CrushBank. تستخدم المؤسسة watsonx لتبسيط عمليات المكتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات بمعلومات محسَّنة. وقد أدى ذلك إلى تحسين الإنتاجية، ما أدى في النهاية إلى تعزيز تجربة العملاء. تُدير استراتيجية السحابة الهجينة المخصصة الأمن وانتقال البيانات والأداء، ما يُتيح لفريقك التركيز على أعمالهم بدلًا من إدارة تكنولوجيا المعلومات.

يبدأ كل شيء بإنشاء بيئة XaaS سحابية هجينة من خلال تعزيز قدرات حماية البيانات لدعم خصوصية وأمن بيانات التطبيقات، دون الحاجة إلى تعديل التطبيق نفسه. في IBM، يُعَد الأمن والامتثال محور كل ما نقوم به.

قمنا مؤخرًا بتوسيع IBM® Cloud Security and Compliance Center، وهي مجموعة من حلول الأمان والامتثال السحابية المحدَّثة المصممة لمساعدة المؤسسات على التخفيف من المخاطر وحماية البيانات عبر بيئات وأعباء العمل الهجينة ومتعددة السحابات. في عصر XaaS هذا، حيث تُعَد البيانات شريان الحياة للتحول الرقمي، فإن الاستثمار في حماية البيانات القوية يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

تتطلب بيئة XaaS وجود حماية بيانات قوية

تواصِل شركة IBM إثبات التزامها بالوفاء بأعلى معايير الأمان في عالم يزداد ترابطًا واعتمادًا على البيانات. يمكننا المساعدة على دعم أعباء العمل ذات المهام الحساسة؛ لأن عروضنا من البرمجيات والبنية التحتية والخدمات مصممة لدعم عملائنا أثناء تعاملهم مع متطلبات الأمن وامتثال البيانات المتطورة. في ظل صعود XaaS والذكاء الاصطناعي، يمكن لإعطاء الأولوية لأمن البيانات أن يساعدك على حماية المعلومات الحساسة لعملائك.

 

الموارد

تعرف على سبب تصنيف KuppingerCole لشركة IBM كشركة رائدة

يقدِّم تقرير منصات أمن البيانات من KuppingerCole إرشادات وتوصيات للعثور على منتجات حماية البيانات الحساسة وإدارتها التي تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
IBM X-Force® threat intelligence index 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
الأثر الاقتصادي الكلي لحماية بيانات Guardium®

اكتشف الفوائد وعائد الاستثمار لحل IBM® Security Guardium لحماية البيانات في هذه الدراسة التي أجرتها شركة Forrester حول التأثير الاقتصادي الكلي (TEI).
Gartner® Market Guide for AI TRiSM

يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner® هذا لتتعرف على كيفية إدارة قائمة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال الضوابط، والحد من المخاطر، وإدارة عملية الحوكمة لتحقيق الثقة في الذكاء الاصطناعي لجميع حالات استخدامه في مؤسستك.
التنقل بين المشهد التنظيمي والتأثير في حماية البيانات وتخزينها

تعرَّف على استراتيجيات تبسيط وتسريع خارطة طريق مرونة البيانات الخاصة بك مع الالتزام بأحدث متطلبات الامتثال التنظيمي.

وسِّع مهاراتك من خلال البرامج التعليمية الأمنية المجانية

اتَّبِع خطوات واضحة لإكمال المهام وتعرَّف على كيفية استخدام التقنيات بفاعلية في مشاريعك.
ما المقصود بإدارة الهوية والوصول؟

تُعَد إدارة الهوية والوصول (IAM) أحد مجالات الأمن الإلكتروني وهي تختص بالتحكم في وصول المستخدمين وأذونات الموارد.
حلول ذات صلة
حلول أمن البيانات وحمايتها

حماية البيانات عبر بيئات متعددة، وتلبية لوائح الخصوصية وتبسيط التعقيدات التشغيلية.

         استكشف حلول أمن البيانات
    IBM Guardium

    اكتشف IBM Guardium، وهي مجموعة من برمجيات أمن البيانات التي تحمي البيانات الحساسة في البيئات المحلية والسحابية.

     

             استكشف IBM Guardium
      خدمات أمن البيانات

      توفر IBM خدمات شاملة لأمن البيانات لحماية بيانات المؤسسة وتطبيقاتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لديها.

             استكشف خدمات أمن البيانات
      اتخِذ الخطوة التالية

      تمكَّن من حماية بيانات مؤسستك عبر البيئات السحابية الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال باستخدام حلول أمن البيانات.

             استكشف حلول أمن البيانات احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا