ما المقصود بأمن نقاط النهاية؟

كما يُسهم أمن نقاط النهاية في حماية الشبكة من الخصوم الذين يحاولون استخدام أجهزة نقاط النهاية لشن هجمات إلكترونية على البيانات الحساسة وغيرها من الأصول على الشبكة.

لا تزال نقاط النهاية هي نقطة الدخول الأساسية إلى الشبكات المؤسسية لشن الهجمات الإلكترونية. تُقدّر دراسات مختلفة أن ما يصل إلى 90% من الهجمات الإلكترونية الناجحة وما يصل إلى 70% من عمليات اختراق أمن البيانات الناجحة تنشأ من أجهزة نقاط النهاية. ووفقًا لتقرير عمليات اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، يبلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات للشركات 4.88 ملايين دولار أمريكي.

في الوقت الحالي، يتعين على الشركات حماية عدد أكبر من نقاط النهاية وأنواع أكثر منها مقارنةً بما كان عليه الوضع في الماضي. لقد أدت سياسات أحضر جهازك معك (BYOD)، وزيادة العمل عن بُعد، والعدد المتزايد من أجهزة إنترنت الأشياء، والأجهزة التي تواجه العملاء، والمنتجات المتصلة بالشبكة إلى مضاعفة نقاط النهاية التي يمكن للمتسللين استغلالها، والثغرات الأمنية التي ينبغي لفِرَق الأمن تأمينها.