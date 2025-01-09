معلومات التهديدات هي أكثر من مجرد معلومات عن التهديدات الأولية. بل هي معلومات التهديدات التي تم ربطها وتحليلها لمنح المتخصصين في مجال الأمن فهمًا متعمقًا للتهديدات المحتملة التي تواجهها مؤسساتهم - بما في ذلك كيفية مواجهتها.

وبشكل أكثر تحديدًا، تتسم معلومات التهديدات بثلاث خصائص رئيسية تميزها عن معلومات التهديدات الأولية:

خاصة بالمؤسسات: تتجاوز معلومات التهديدات المعلومات العامة حول التهديدات والهجمات الافتراضية. وبدلاً من ذلك، تركز المعلومات على الوضع الفريد للمؤسسة: الثغرات الأمنية المحددة في سطح الهجوم في المؤسسة، والهجمات التي تتيحها هذه الثغرات والأصول التي تكشفها.

التفاصيل والسياق: تتناول معلومات التهديدات أكثر من مجرد التهديدات المحتملة للمؤسسة. كما أنها تتناول أيضًا الجهات الفاعلة التي تقف وراء الهجمات، والأساليب والتقنيات والإجراءات التي تستخدمها ومؤشرات الاختراق التي قد تشير إلى هجوم إلكتروني ناجح.

قابلة للتنفيذ: توفر معلومات التهديدات لفرق أمن المعلومات معارف يمكن استخدامها لمعالجة الثغرات وتحديد أولويات التهديدات ومعالجة المخاطر وتحسين الوضع الأمني العام.

وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، فإن متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات يكلف المؤسسة الضحية 4.88 ملايين دولار أمريكي. وتمثل تكاليف الاكتشاف والتصعيد الجزء الأكبر من هذه التكلفة بمبلغ قيمته 1.63 مليون دولار أمريكي.

توفر برامج معلومات التهديدات للمتخصصين في مجال الأمن المعلومات التي يمكن أن تساعد على اكتشاف الهجمات في أقرب وقت - ومنع حدوث بعض الهجمات من البداية. جدير بالذكر أن هذه الاستجابات الأسرع والأكثر فعالية يمكن أن تخفض تكاليف الكشف وتحد بشكل كبير من تأثير الاختراقات الناجحة.