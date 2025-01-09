معلومات التهديدات - وتسمى أيضًا معلومات التهديدات الإلكترونية (CTI) أو معلومات التهديدات - هي معلومات مفصلة قابلة للتنفيذ حول تهديدات الأمن الإلكتروني. تساعد معلومات التهديدات فرق الأمن على اتخاذ نهج أكثر استباقية للكشف عن الهجمات الإلكترونية والتخفيف من حدتها ومنعها.
معلومات التهديدات هي أكثر من مجرد معلومات عن التهديدات الأولية. بل هي معلومات التهديدات التي تم ربطها وتحليلها لمنح المتخصصين في مجال الأمن فهمًا متعمقًا للتهديدات المحتملة التي تواجهها مؤسساتهم - بما في ذلك كيفية مواجهتها.
وبشكل أكثر تحديدًا، تتسم معلومات التهديدات بثلاث خصائص رئيسية تميزها عن معلومات التهديدات الأولية:
خاصة بالمؤسسات: تتجاوز معلومات التهديدات المعلومات العامة حول التهديدات والهجمات الافتراضية. وبدلاً من ذلك، تركز المعلومات على الوضع الفريد للمؤسسة: الثغرات الأمنية المحددة في سطح الهجوم في المؤسسة، والهجمات التي تتيحها هذه الثغرات والأصول التي تكشفها.
التفاصيل والسياق: تتناول معلومات التهديدات أكثر من مجرد التهديدات المحتملة للمؤسسة. كما أنها تتناول أيضًا الجهات الفاعلة التي تقف وراء الهجمات، والأساليب والتقنيات والإجراءات التي تستخدمها ومؤشرات الاختراق التي قد تشير إلى هجوم إلكتروني ناجح.
قابلة للتنفيذ: توفر معلومات التهديدات لفرق أمن المعلومات معارف يمكن استخدامها لمعالجة الثغرات وتحديد أولويات التهديدات ومعالجة المخاطر وتحسين الوضع الأمني العام.
وفقًا لتقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن IBM، فإن متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات يكلف المؤسسة الضحية 4.88 ملايين دولار أمريكي. وتمثل تكاليف الاكتشاف والتصعيد الجزء الأكبر من هذه التكلفة بمبلغ قيمته 1.63 مليون دولار أمريكي.
توفر برامج معلومات التهديدات للمتخصصين في مجال الأمن المعلومات التي يمكن أن تساعد على اكتشاف الهجمات في أقرب وقت - ومنع حدوث بعض الهجمات من البداية. جدير بالذكر أن هذه الاستجابات الأسرع والأكثر فعالية يمكن أن تخفض تكاليف الكشف وتحد بشكل كبير من تأثير الاختراقات الناجحة.
دورة حياة معلومات التهديدات هي عملية متكررة ومستمرة تقوم من خلالها فرق الأمن بإصدار معلومات التهديدات ومشاركتها. في حين أن التفاصيل يمكن أن تختلف من مؤسسة إلى أخرى، فإن معظم فرق معلومات التهديدات تتبع نسخة من العملية نفسها المكونة من ست خطوات.
يتعاون محللو الأمن مع الأطراف المؤسسية المعنية من أجل تحديد متطلبات المعلومات. ويمكن أن تشمل الأطراف المعنية القادة التنفيذيين ورؤساء الأقسام وأعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والفريق الأمني وأي شخص آخر مشارك في عملية صنع القرار في مجال الأمن الإلكتروني.
متطلبات المعلومات هي في الأساس الأسئلة التي يجب أن تجيب عنها معلومات التهديدات للأطراف المعنية. على سبيل المثال، قد يرغب المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO) في معرفة ما إذا كان من المحتمل أن تؤثر سلالة جديدة من برمجيات الفدية الخبيثة على المؤسسة.
يجمع فريق الأمن بيانات التهديدات الأولية لتلبية متطلبات المعلومات والإجابة عن أسئلة الأطراف المعنية.
على سبيل المثال، إذا كان فريق أمني يحقق في سلالة جديدة من برمجيات الفدية الخبيثة، فقد يجمع معلومات عن عصابة برمجيات الفدية الخبيثة التي تقف وراء الهجمات. قد يبحث الفريق أيضًا في أنواع المؤسسات التي استهدفتها في الماضي ونواقل الهجوم التي استغلتها لإصابة الضحايا السابقين.
يمكن أن تأتي بيانات التهديد هذه من مصادر مختلفة. وتشمل بعض المصادر الأكثر شيوعًا ما يلي:
مواجز معلومات التهديدات هي تدفقات من معلومات التهديدات في الوقت الفعلي. قد يكون الاسم مضللاً في بعض الأحيان: ففي حين أن بعض المواجز تتضمن معلومات التهديدات التي تمت معالجتها أو تحليلها، فإن البعض الآخر يتكون من بيانات التهديدات الأولية (تسمى أحيانًا مواجز بيانات التهديدات).
عادةً ما تشترك الفرق الأمنية في العديد من المصادر المفتوحة المصدر والمواجز التجارية التي توفرها مختلف خدمات معلومات التهديدات. ويمكن للمواجز المختلفة أن تتناول أشياء مختلفة.
على سبيل المثال، قد تكون لدى المؤسسة مواجز منفصلة لكل من هذه الأغراض:
تتبع مؤشرات الخطر للهجمات الشائعة
تجميع أخبار الأمن الإلكتروني
توفير تحليلات تفصيلية لسلالات البرمجيات الخبيثة الجديدة
البحث في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت المظلم عن محادثات حول التهديدات الإلكترونية الناشئة
مجتمعات تبادل المعلومات هي منتديات وجمعيات مهنية ومجتمعات أخرى يتبادل فيها المحللون الخبرات المباشرة والمعارف وبيانات التهديدات وغيرها من المعلومات مع بعضهم.
تدير العديد من قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة - مثل قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والنفط والغاز - مراكز تبادل المعلومات والتحليل (ISACs) الخاصة بكل قطاع. وتنسق هذه المراكز مع بعضها من خلال المجلس الوطني لمراكز تبادل المعلومات والتحليل (NSI).
على الصعيد الدولي، تدعم منصة MISP مفتوحة المصدر لمشاركة معلومات التهديدات العديد من مجتمعات تبادل المعلومات المنظمة حول مواقع وصناعات ومواضيع مختلفة. وقد حصلت منصة MISP على دعم مالي من كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
يمكن أن توفر البيانات المستمدة من الحلول الأمنية الداخلية وأنظمة الكشف عن التهديدات معارف قيمة حول التهديدات الإلكترونية الفعلية والمحتملة. وتشمل المصادر الشائعة لسجلات الأمن الداخلي ما يلي:
توفر سجلات الأمن الداخلي سجلاً للتهديدات والهجمات الإلكترونية التي واجهتها المؤسسة، ويمكن أن تساعد على الكشف عن أدلة لم يتم التعرف عليها من قبل على وجود تهديدات داخلية أو خارجية.
وعادةً ما يتم تجميع المعلومات من هذه المصادر المتباينة في لوحة تحكم مركزية، مثل إدارة معلومات الأمان والأحداث أو منصة مخصصة لمعلومات التهديدات، لتسهيل الإدارة والمعالجة المؤتمتة.
في هذه المرحلة، يقوم المحللون الأمنيون بتجميع البيانات الأولية وتوحيدها وربطها لتسهيل عملية التحليل. قد تتضمن المعالجة تطبيق MITRE ATT&CK أو أي إطار عمل آخر لمعلومات التهديدات لوضع البيانات في سياقها، وتصفية النتائج الإيجابية الخاطئة وتجميع الحوادث المتشابهة.
تعمل العديد من أدوات معلومات التهديدات على أتمتة هذه المعالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لربط معلومات التهديدات من مصادر متعددة وتحديد الاتجاهات أو الأنماط الأولية في البيانات. تتضمن بعض منصات معلومات التهديدات الآن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكن أن تساعد على تفسير بيانات التهديدات وإنشاء خطوات عمل بناءً على تحليلها.
التحليل هو النقطة التي تتحول فيها بيانات التهديدات الأولية إلى معلومات تهديد حقيقية. في هذه المرحلة، يستخلص المحللون الأمنيون المعارف التي يحتاجونها لتلبية متطلبات المعلومات والتخطيط لخطواتهم التالية.
على سبيل المثال، قد يجد المحللون الأمنيون أن العصابة المرتبطة بسلالة جديدة من برامج الفدية الضارة قد استهدفت شركات أخرى في مجال عمل المؤسسة. فتشير هذه النتيجة إلى أن هذه السلالة من برامج الفدية الضارة قد تمثل مشكلة للمؤسسة أيضًا.
وبفضل هذه المعلومات، يمكن للفريق تحديد الثغرات الأمنية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة التي قد تستغلها العصابة والضوابط الأمنية التي يمكن استخدامها للتخفيف من تلك الثغرات.
يشارك الفريق الأمني معارفه وتوصياته مع الأطراف المعنية. يمكن اتخاذ إجراءات بناءً على هذه التوصيات، مثل إنشاء قواعد جديدة للكشف عن إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) لاستهداف مؤشرات التهديد التي تم تحديدها حديثًا أو تحديث جدران الحماية لحظر عناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء النطاقات المشتبه فيها.
تتكامل العديد من أدوات معلومات التهديدات وتتشارك البيانات مع الأدوات الأمنية مثل SOARs وXDRs وأنظمة إدارة الثغرات الأمنية. يمكن لهذه الأدوات استخدام معلومات التهديدات لإنشاء تنبيهات تلقائية للهجمات النشطة، وتعيين درجات المخاطر لتحديد أولويات التهديدات، وتحفيز إجراءات الاستجابة الأخرى.
في هذه المرحلة، يفكّر الأطراف المعنيون والمحللون في أحدث دورة لمعلومات التهديدات لتحديد ما إذا كانت المتطلبات قد استوفيت. وسيتم توجيه أي أسئلة جديدة تنشأ أو أي ثغرات معلوماتية جديدة يتم تحديدها إلى الجولة التالية من دورة الحياة.
تصدر الفرق الأمنية أنواعًا مختلفة من المعلومات وتستخدمها، بحسب أهدافها. وتشمل أنواع معلومات التهديد ما يلي:
تساعد معلومات التهديدات التكتيكية مراكز العمليات الأمنية (SOCs) على التنبؤ بالهجمات المستقبلية واكتشاف الهجمات الجارية بشكل أفضل.
وعادةً ما تحدد معلومات التهديدات هذه عناوين IP الشائعة مثل عناوين IP المرتبطة بخوادم الأوامر والتحكم، أو تجزئات الملفات لهجمات البرمجيات الخبيثة المعروفة، أو سطور موضوع البريد الإلكتروني لهجمات التصيد الاحتيالي .
وإلى جانب مساعدة فرق الاستجابة للحوادث على اعتراض الهجمات، تُستخدم معلومات التهديدات التكتيكية أيضًا من جانب فرق صيد التهديدات لتعقب التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs) وغيرها من المخترقين النشطين والمتخفين.
تُعد معلومات التهديدات التشغيلية أوسع نطاقًا وأكثر تطورًا من معلومات التهديدات التكتيكية. إذ تركز على فهم أساليب التهديدات التكتيكية وسلوكيات الجهات الفاعلة في مجال التهديدات - نواقل الهجوم التي تستخدمها، والثغرات التي تستغلها، والأصول التي تستهدفها وغيرها من الخصائص المميزة.
يستخدم صانعو القرار في مجال أمن المعلومات معلومات التهديدات التشغيلية لتحديد الجهات الفاعلة في مجال التهديدات التي من المحتمل أن تهاجم مؤسساتهم وتحديد الضوابط الأمنية ووضع إستراتيجيات التخفيف من المخاطر التي يمكن أن تحبط هجماتها بفعالية.
معلومات التهديدات الإستراتيجية هي معلومات استخباراتية رفيعة المستوى حول مشهد التهديدات العالمية ومكانة المؤسسة داخلها. تمنح معلومات التهديدات الإستراتيجية صانعي القرار من خارج مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل المديرين التنفيذيين وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين، فهمًا للتهديدات الإلكترونية التي تواجهها مؤسساتهم.
عادةً ما تركز معلومات التهديدات الإستراتيجية على قضايا مثل الأوضاع الجيوسياسية أو اتجاهات التهديدات الإلكترونية في قطاع معين، أو كيف ولماذا قد يتم استهداف الأصول الإستراتيجيّة للمؤسسة. تستخدم الأطراف المعنية معلومات التهديدات الإستراتيجية لمواءمة إستراتيجيات إدارة المخاطر المؤسسية الأوسع نطاقًا واستثماراتها مع مشهد التهديدات الإلكترونية.
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