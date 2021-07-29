ما المقصود بأمن الأجهزة المحمولة؟

مستقبل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات يكمن في الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية المزوِّدة بقدرات أجهزة الكمبيوتر المكتبي. كما أن حجمها وأنظمة تشغيلها وتطبيقاتها وقوة معالجتها تجعلها مثالية للاستخدام من أي مكان متصل بالإنترنت. ومع توسع الأجهزة المتينة وإنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة التشغيل مثل Chrome OS وmacOS وWindows 10، أصبحت الأجهزة أكثر تقدمًا، فكل جهاز من الأجهزة المعززة بهذه البرمجيات وقدراتها يتحول إلى جهاز حوسبة محمول.

ونظرًا لأن الأجهزة المحمولة أصبحت أقل تكلفة وأكثر قابلية للحمل، فقد فضلت المؤسسات والمستخدمون شراءها واستخدامها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومع انتشار الوصول إلى الإنترنت اللاسلكي في كل مكان، أصبحت جميع أنواع الأجهزة المحمولة أكثر عرضة للهجمات واختراق أمن البيانات.

توفر المصادقة والتفويض عبر الأجهزة المحمولة مستوى عاليًا من الراحة، لكنها في الوقت نفسه تزيد من مستوى المخاطر نتيجة إزالة القيود التي يفرضها محيط المؤسسة الآمن. فعلى سبيل المثال، تسهم الشاشات متعددة اللمس، والجيروسكوبات، ومقاييس التسارع، ونظام تحديد المواقع (GPS)، والميكروفونات، والكاميرات عالية الدقة، والمنافذ في تعزيز قدرات الهواتف الذكية، ما يتيح للمستخدمين توصيل مزيد من الأجهزة بها. وتُغيّر هذه القدرات الجديدة طريقة مصادقة المستخدمين وآلية منحهم التفويض محليًا على الجهاز نفسه، وكذلك على التطبيقات والخدمات داخل الشبكة. ونتيجة لذلك، تزيد القدرات الجديدة أيضًا من عدد نقاط النهاية التي تحتاج إلى الحماية من تهديدات الأمن السيبراني.

في الوقت الحاضر، يستطيع المجرمون الإلكترونيون اختراق السيارات، وكاميرات المراقبة، وأجهزة مراقبة الأطفال، وحتى الأجهزة الطبية المزروعة. وبحلول عام 2025، قد يتجاوز عدد "الأشياء" المتصلة بالإنترنت 75 مليار جهاز، بما في ذلك الكاميرات، وأجهزة تنظيم الحرارة، وأقفال الأبواب، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة مراقبة الصحة، ووحدات الإضاءة، والعديد من الأجهزة الأخرى.