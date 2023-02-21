ما القوى العاملة المتنقلة؟

يختلف العمل المتنقل عن العمل التقليدي عن بعد، حيث يعمل الموظفون من مكتب منزلي. تشير القوى العاملة المتنقلة على وجه التحديد إلى الموظفين الذين لا يعملون من موقع ثابت واحد. ويشمل ذلك العاملين بنظام العمل الهجين الذين يقسّمون وقتهم بين المنزل والمكتب، والعاملين الميدانيين الذين تتطلّب وظائفهم التنقّل في أثناء يوم العمل. وتشمل الأمثلة على ذلك الممرضين المتنقلين، وموظفي البيع التجزئة الذين يتنقّلون بين الفروع، وفنيي الاتصالات الميدانيين، فجميعهم يُعدون من العاملين المتنقلين.

ويشكل الموظفون المتنقلون الجزء الأكبر من القوى العاملة اليوم، فعدد قليل نسبيًا من العمال "مقيدون" بمكان واحد، مثل مكتب مركزي أو متجر.

تبنت العديد من الشركات تنقل القوى العاملة خلال جائحة كوفيد-19. إن تحويل الوظائف التي كانت تعتمد تقليديًا على الموقع - مثل معلمي المدارس وموظفي البنوك - إلى العمل عن بعد سمح للمؤسسات بالحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الأزمة.

إلا أن نمو القوى العاملة المتنقلة كان مدفوعًا أيضًا بالتغيرات التكنولوجية والتجارية طويلة الأجل. ونظرًا لأن الأجهزة المحمولة المتطورة تمكّن الموظفين من العمل من أي مكان، فقد رأت الشركات التي تتبنى القوى العاملة المتنقلة فوائد مثل: