إدارة الخدمة الميدانية (FSM) هي تنسيق موارد الشركة، بما في ذلك الموظفين والمعدات، في أنشطة العمل والعمليات خارج ممتلكات الشركة.
تتضمن إدارة الخدمة الميدانية عادة إرسال عمال أو مقاولين إلى موقع خارج مقر الشركة لتركيب أو صيانة أو إصلاح المعدات أو الأنظمة أو الأصول. يتولى مديرو الخدمة الميدانية تتبع الموارد الميدانية للمؤسسة وتنسيق عمل ممارسي الخدمة الميدانية الذين يقدمون خدمات ماهرة أو متخصصة أو خاصة للعملاء.
تشمل أنشطة إدارة الخدمة الميدانية ما يلي:
تدمج حلول إدارة الخدمة الميدانية الفعّالة البيانات من أنظمة إدارة الأصول المؤسسية مع البيانات عن بُعد من الميدان—بما في ذلك إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة—لمساعدة الشركة على إدارة مواردها.
تشمل فوائد إدارة الخدمة الميدانية ما يلي:
يواجه قادة فنيي الصيانة العديد من التحديات، بما في ذلك جذب المواهب والاحتفاظ بها وسط تقلص مجموعة المواهب، والقوى العاملة غير الماهرة، وتكاليف التشغيل المتزايدة، ونقص التكنولوجيا لإدارة الأصول المعقدة وتوسع احتياجات الخدمة.
إن مفتاح إدارة هذه التحديات هو استخدام البرامج التي يمكنها أتمتة مهام معينة لتقليل الضغط على القوى العاملة لديك، وتحسين نقل المعرفة وتوفير القدرات التي تدعم الفنيين في الميدان.
يواجه فنيو خدمة المحمول تحديات مثل تضارب المواعيد، والقدرة على الحصول على البيانات الأساسية، وسوء التواصل بشأن مهام العمل، والاضطرار إلى القيام برحلات العودة. للتغلب على هذه التحديات، يجب أن تتوفر المزيد من إمكانيات نظام CMMS الرئيسية على الهواتف والأجهزة اللوحية:
وأخيرًا، قامت العديد من الشركات بتنفيذ عدة حلول منفصلة بمرور الوقت، ولديها الآن أدوات متعددة لا تعمل معًا. لكي تعمل إدارة الخدمة الميدانية بسلاسة، من الضروري الحصول على حلول متماسكة ومتكاملة وشاملة من البداية إلى النهاية يسهل على الفرق الميدانية استخدامها وتوفر لوحات معلومات توفر رؤية واسعة النطاق لموارد الشركة.
يساعد برنامج إدارة الخدمات الميدانية الشركات على إدارة جميع الموارد المتعلقة بأنشطة إدارة الخدمة الميدانية. يمكن أن يساعد المديرين والفنيين في معالجة أوامر العمل، وأتمتة الجدولة والإرسال، وتتبع مهام الخدمة والإصلاح، وإدارة عقود خدمة العملاء، وتحصيل المدفوعات وغيرها.
يتم توفير إمكانيات إدارة الخدمة الميدانية من خلال العديد من البرامج والحلول.
برنامج إدارة الخدمة الميدانية المتنقلة
توفر بعض برامج إدارة الخدمة الميدانية التي تعتمد على الحلول السحابية والمتنقلة إمكانية الوصول إلى الاتصالات في الوقت الحقيقي، مما يضمن بقاء الفنيين على اتصال بالمعلومات والدعم اللازم أثناء أداء مهامهم في الميدان. باستخدام إمكانات الأجهزة المحمولة، يمكن لفنيي الخدمة الميدانية التقاط الصور على أجهزتهم والوصول إلى البيانات من الأصول البعيدة والتوائم الرقمية، ما يساعدهم في تقييم الأسباب الجذرية للمشكلات. يمكنهم أيضا تعزيز التعاون باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) التي أصبحت أكثر انتشارًا في التطبيقات الميدانية.
برنامج إدارة أصول المؤسسة
يساعد برنامجإدارة أصول المؤسسة (EAM) الشركات في صيانة أصولها ومعداتها التشغيلية والتحكم فيها، سواء خارج أو داخل أماكن العمل. من خلال تجميع معلومات الأصول واستخدام تقنيات المراقبة والتحليلات عن بُعد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمديري الصيانة تعظيم استخدام الأصول وزيادة وقت التشغيل الإنتاجي وتقليل التكاليف التشغيلية.
نظام إدارة المخزون
يساعد نظام إدارة المخزون الشركات على تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). ويمكنه توفير رؤية دقيقة ومفصّلة لأداء مخزون الصيانة والإصلاح والعمليات مع تقديم توصيات محسّنة للمخزون ومستويات إعادة الطلب لكل صنف مخزون.
عادة ما يتم إرسال الفنيين للصيانة الوقائية أو التنبؤية وإصلاح المعدات المشمولة بالضمان في مختلف القطاعات مثل السيارات والطيران والدفاع والإلكترونيات والمنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها الكثير.
يجب أن يكون لدى فنيي الخدمة إمكانية الوصول إلى التفاصيل المتعلقة بالأصول والمخزون، بما في ذلك إدارة الوقود، وسجلات السائقين، وقطع الغيار، وجداول التوقف وغيرها من البيانات المهمة للحفاظ على عمليات السكك الحديدية وحركة المرور البرية والجوية.
يجب أن يأخذ الفنيون في الاعتبار المعلومات الجغرافية المكانية من الأصول البعيدة مع استيعاب جدولة الطاقم المعقدة لأوامر العمل ذات الحجم الكبير والحساسة من حيث الوقت.
وفي هذه الصناعات، ينصب التركيز على السلامة والموثوقية والامتثال والأداء. يمكن للشركات تقليل التكاليف من خلال توحيد ممارسات صيانة الخدمة الميدانية وتبسيطها.
مع تزايد تعقيد الأصول، يجب أن تتطور الطريقة التي تدير بها الشركات عمليات الخدمة الميدانية. يتعلق مستقبل إدارة الخدمة الميدانية بتمكين الفنيين المتصلين—أي أصل في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي بيئة سحابية.
يستخدم فنيو الخدمة الميدانية الحلول التي توفر رؤى مهمة من أجهزة إنترنت الأشياء حول كيفية ووقت صيانة المعدات. إنها تزيد من إنتاجيتها من خلال الأتمتة وإمكانات الأجهزة المحمولة ودعم الذكاء الاصطناعي. من خلال الوصول إلى الخدمات الرقمية في السحابة، يتمتع العملاء أيضا بتجربة أفضل.
وفي المستقبل، ستستمر هذه التقنيات في إحداث تحول في إدارة الخدمات الميدانية.
يساعد تحسين الجدولة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المرسلين على تحسين عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، كما يعزز جودة الموارد الميدانية والإنتاجية.
مع تطور التكنولوجيا، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز مهارات ومتطلبات تدريب الفنيين مع الاستفادة من القدرة على تحليل كميات لا حصر لها من البيانات الجديدة والتاريخية.
ستتيح الصيانة التنبؤية القائمة على البيانات التي يتم الحصول عليها من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) واستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام الواقع المعزز (AR) إمكانية الحد من صيانة المعدات والأصول.
تتيح السحابة الهجينة منصات عمليات متكاملة وقابلة للتطوير بلا حدود تربط البيانات والمعرفة عبر المؤسسة وشراكاتها وعملائها.
مكّن الفني المتصل باستخدام إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة (EAM) لإدارة أي أصل في أي وقت ومن أي مكان.
يمكنك الحصول على إدارة ذكية للأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية لعمليات الخدمة الميدانية لديك في منصة واحدة.
حوِّل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين السلامة في مكان العمل. ضع الامتثال في قلب معايير السلامة حتى تتمكن من تحديد المخاطر والقضاء عليها بشكل أفضل.
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأصول مؤسستك مع IBM Maximo Application Suite من خلال توحيد أنظمة الصيانة والفحص والموثوقية في منصة واحدة، إذ أنه حل متكامل قائم على السحابة يسخر قوة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة من أجل الارتقاء بأداء الأصول إلى أقصى حد وإطالة دورات حياة الأصول وتوفير التكاليف التشغيلية وتقليل فترات التعطل.