ما هو تعدين العملات المشفرة غير المشروع (cryptojacking)؟

- سلسلة الكتل: سلسلة الكتل هي دفتر أستاذ رقمي مشترك وغير قابل للتغيير، يُستخدم لتسجيل المعاملات وتتبعها داخل شبكة، ويوفّر مصدرًا واحدًا للحقيقة المُتحقَّق منها.
- العملة المشفرة: العملة المشفّرة هي أصل رقمي يُولَّد عبر فكّ تشفير كُتل مُشفَّرة من التعليمات البرمجية المخزّنة على سلسلة الكتل. وغالبًا ما تُسمّى وحدات العملة عملات أو رموزًا، وتُستخدم كمقابلٍ للمستخدمين الذين يوفّرون موارد الحوسبة والطاقة لفكّ تشفير العملات والتحقّق من معاملات سلسلة الكتل.
- معدّنو العملات المشفّرة: معدّنو العملات المشفّرة هم المستخدمون الذين يقومون بتشغيل برنامج التعدين المشفر الذي يُنشئ رموزًا مميزة جديدة ويتحقق من صحة المعاملات على السلسلة.
تكمن قوة سلسلة الكتل في اللامركزية. فالسلسلة العامّة—مثل المستخدمة في Bitcoin—لا تُخزَّن في مصدر واحد، بل تُستنسخ عبر عدد من العُقد: أنظمة كمبيوتر متباينة، يشغّل كلٌّ منها برنامج تعدين يراقب سلسلة الكتل المشتركة ويتحقق من صحتها.
وعند إجراء معاملة على سلسلة الكتل، يجب أن يصادق حدٌّ معيّن من العُقد على المعاملة قبل تدوينها في دفتر الأستاذ العام. تضمن هذه العملية شرعية كل معاملة، وتعالج مشكلات شائعة في العملات الرقمية مثل الإنفاق المزدوج أو الاحتيال. وعلى الرغم من أنّ هويّات المستخدمين الأفراد قد تكون مجهولة، إلا أن جميع المعاملات على سلسلة الكتل العامة متاحةٌ للعامة لكلّ من لديه وصول.
وفي سياق العملات المشفّرة، تحتفظ سلسلة الكتل كذلك ببعض الرموز أو العملات. يتم تشفير هذه العملات في مسائل رياضية معقدة تسمى كتل التجزئة. ولتوليد عملة جديدة، يجب على مستخدمي نظام سلسلة الكتل تخصيص موارد الحوسبة لفكّ تشفير كل تجزئة. وتُعرف هذه العملية بـ تعدين العملات المشفّرة (Cryptomining)، وهي تتطلّب عادةً قدرًا هائلًا من قدرة المعالجة. ويُسمّى المستخدمون الذين يكرّسون مواردهم لتوليد عملات جديدة وللتحقّق من معاملات الآخرين مُعدّنو العملات المشفرة.
قد يكون حل تجزئات التشفير والتحقق من صحة المعاملات مكلفا، سواء من حيث تكاليف الأجهزة أو الكهرباء. ولذا تُدفَع العملات كمقابل للمُعدّنين الذين يتحمّلون كلفة الأجهزة والطاقة. يتطلّب فكّ تشفير كتلة تجزئة كاملة موارد أكبر بكثير من موارد التحقّق من معاملة واحدة. وهذا يعني أن التحقق من المعاملة يتم تعويضه بمعدل أقل، يتم حسابه كنسبة مئوية متناسبة من قيمة المعاملة مرتبطة بالموارد المطلوبة.