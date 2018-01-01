استفد من التحسين الذي تم إدخاله بنسبة وصلت إلى 55% على إجراءات التحقيق في التنبيهات والفرز بفضل استخدام ميزات IBM الابتكارية.1
إن IBM QRadar Suite مجموعة حديثة من التقنيات الأمنية التي تتميز بتجربة موحَّدة للمحلل الأمني مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمساعدة المحللين خلال التحقيق في التنبيهات وسير عمل الاستجابة.
استفد من IBM للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لتعزيز الأمن لديك وتسريع الكشف عن التهديدات.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
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حدد أولويات التعامل مع التهديدات ذات التأثير المحتمل ومعالجتها باستخدام أدلة الاستجابة المؤتمتة التي تعمل على تنسيق الاستجابة بين فِرَق الأمن، وتقنيات المعلومات، والمستخدمين النهائيين، والأطراف المعنية.
من خلال جمع البيانات من 150 مليار حدث أمني إلكتروني تديرها IBM يوميًّا لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، مع استعلامات التهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا، تعمل تقنيات IBM بسرعة على توليد رؤى مفيدة من خلال تطبيق التعلم الآلي والتحليلات السلوكية على التهديدات المحتملة على نطاق كل المؤسسة.
ينجح أداء الأدوات الأمنية من IBM بفضل استخدام معايير مفتوحة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا. ستلمس بنفسك مدى التحسينات التي طرأت على كشف التهديدات الذي لا يحتاج منك سوى ضبط طفيف للإعدادات أو حتى بدون أي ضبط مسبق، وسيظهر لك التأثير الفوري والقيمة الكبيرة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
ارفع مستويات أمنك باستخدام مجموعتنا الرائدة لحلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.
تخلَّص من تعقيدات الاستجابة بتوفير تجربة موحَّدة تعمل مع عمليات الأعمال الحالية لديك.
يتوصل إلى التهديدات والثغرات الأمنية المتقدمة ويمنعها من تعطيل عمليات أعمالك.
تستطيع تمكين رؤية عميقة في كل منظومة نقاط النهاية لديك بفضل استخدام حلول الكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها. كما يمكنك تأمين نقاط النهاية من الهجمات الإلكترونية واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي.
يمكنك حماية بيئة جهازك المحمول بالكامل باستخدام IBM MaaS360، الذي يحتوي على حزمة MTD المضمنة والتي تساعدك في الحفاظ على نهج يركز على المستخدم وأمن بياناته لإدارة نقاط النهاية الموحَّدة (UEM).
تعاوَن مع أحد الشركاء لمواجهة التهديدات الإلكترونية ومنع وقوعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكشف واستجابة أسرع بدعم من الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تقييم استراتيجيات التهديدات لديك، وتوحيد عمليات أمن الشبكة والاستجابة لها، وتحسين الوضع الأمني والانتقال إلى الخدمة السحابية بثقة واطمئنان.
هذا الفريق يساعد المحللين الأمنيِّين على تحسين مهاراتهم في اكتشاف التهديدات وتقليل تأثير الاختراق من خلال إعداد الفِرق، والعمليات، وعناصر التحكم اللازمة.
لقد ساعد دمج البيانات، وتحليل السجلات، وترتيب الحوادث حسب أهميتها شركة نوفالاند على تسريع وتيرة معالجة التهديدات.
تدمج شركة الاتصالات TalkTalk الحل المقدم من IBM QRadar SOAR مع التطبيقات والأنظمة الأمنية التقليدية للاستجابة للمشكلات المحتملة واحتوائها بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
تنشر إحدى شركات الشحن الدولي حماية مؤتمتة لنقاط النهاية على السفن في البحر.
تعرَّف على ماهية الاستجابة للحوادث وكيفية عملها والتقنيات المرتبطة بها التي تساعد فِرق الاستجابة للحوادث على تنفيذ سير عمل الاستجابة للحوادث الرئيسية أو جعله مؤتمتًا.
تعرَّف على كيفية دمج منتجات QRadar SIEM وQRadar SOAR معًا لتسريع أوقات الاستجابة وتقليل أعباء العمل.
* استطلاع عالمي شمل 1,000 متخصص في مراكز العمليات الأمنية، أجرته Morning Consult برعاية شركة IBM، في مارس 2023.
1 استنادًا إلى التحليل الداخلي الذي أجرته IBM لبيانات الأداء المجمَّعة التي تم رصدها من تفاعلات خدمة الأمن المدارة مع أكثر من 400 عميل خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2019، ثبت أن هذه البيانات تعمل حقًّا على تسريع التحقيق في التنبيهات وتصنيفها بنسبة 55% في المتوسط خلال السنة الأولى من استخدامها.