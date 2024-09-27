إن القرارات المبكرة التي تتخذها أثناء الاستجابة لحادث أمني أو هجوم إلكتروني محتمل غالبًا ما تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم احتواء المشكلة أو تصاعدها إلى أزمة. لسوء الحظ، تستخدم معظم المؤسسات عمليات أمنية يدوية تستغرق وقتًا طويلاً أو شفرات مخصصة تفتقر إلى وظائف التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة (SOAR) الكاملة.

صُممت منصة IBM QRadar SOAR لتحسين عمليات اتخاذ القرار لدى فريقك الأمني، وتحسين كفاءة مركز العمليات الأمنية (SOC)، وضمان تلبية عمليات الاستجابة للحوادث من خلال حلول ذكية للأتمتة والتنسيق.

يساعد الحل QRadar® SOAR، الحائز على جائزة Red Dot لتميز تصميم واجهة المستخدم، منظمتك على: